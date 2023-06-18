AB Fikri Mülkiyet Ofisi, sahteciliği Blockchain ile önleyecek

Blockchain teknolojisi her geçen gün hızlı bir şekilde gelişme kaydetmesi ile beraber bu alandaki yerini koruyor. Birçok düzenleyici kurumda bu konu özelinde açıklamalar yapıyor. Bu kez Avrupa Birliği‘nin fikri mülkiyet ofisi EUIPO, Blockchain tabanlı sahteciliği önleme denemelerinin umut verdiğini söyledi. EUIPO, yatırımcıların ve gümrük yetkililerinin markalı ürünlerin kimliğini doğrulamak için açık kaynaklı araçlar kullanmasını teşvik ediyor.
EUIPO, yatırımcıların ve gümrük yetkililerinin markalı ürünlerin kimliğini doğrulamak için açık kaynaklı araçlar kullanmasını istiyor. Bununla birlikte bu alanda yapılan denemelerde ümitli olduklarını açıkladılar.
Blockchain tabanlı sahteciliği önleme araçlarının umut vaat ettiğini belirtti. Bu deneme, dört marka, iki lojistik operatörü ve bir gümrük idaresi ile gerçek hayattaki operasyonel testlere girerek gerçekleştirilmiştir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi