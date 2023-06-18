Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AB Fikri Mülkiyet Ofisi, sahteciliği Blockchain ile önleyecek

    Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi, ticaretin çeşitli aşamalarındaki sahteciliği önlemek için Blockchain tabanlı yeni bir teknolojiyi test etti. Testin sonuçları hakkında açıklama yapıldı.
    Oy Ver
    AB Fikri Mülkiyet Ofisi, sahteciliği Blockchain ile önleyecek Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Blockchain tabanlı sahteciliği önleme aracını markalar, sınır kontrolün ve lojistik operatörlerindeki sahteciliği önleme amacıyla test etti. Kurumdan yapılan açıklamada pilot çalışmaların umut vaat ettiğini söyledi.

    Blockchain teknolojisi her geçen gün hızlı bir şekilde gelişme kaydetmesi ile beraber bu alandaki yerini koruyor. Birçok düzenleyici kurumda bu konu özelinde açıklamalar yapıyor. Bu kez Avrupa Birliği‘nin fikri mülkiyet ofisi EUIPO, Blockchain tabanlı sahteciliği önleme denemelerinin umut verdiğini söyledi. EUIPO, yatırımcıların ve gümrük yetkililerinin markalı ürünlerin kimliğini doğrulamak için açık kaynaklı araçlar kullanmasını teşvik ediyor.

    EUIPO, yatırımcıların ve gümrük yetkililerinin markalı ürünlerin kimliğini doğrulamak için açık kaynaklı araçlar kullanmasını istiyor. Bununla birlikte bu alanda yapılan denemelerde ümitli olduklarını açıkladılar. 

    Blockchain tabanlı sahteciliği önleme araçlarının umut vaat ettiğini belirtti. Bu deneme, dört marka, iki lojistik operatörü ve bir gümrük idaresi ile gerçek hayattaki operasyonel testlere girerek gerçekleştirilmiştir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sultan papağanı kızgınlık yumurtası ne yapmalıyım wifi kapatınca şebeke gidiyor km düşürülmüş araç satış sözleşmesi örneği yol bilgisayarı yazıları silik ekran çözümü hidrosel ameliyatı sonrası yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy A73 5G
    Samsung Galaxy A73 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion 5
    Lenovo Legion 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız