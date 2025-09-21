Alibaba, OpenAI'ın Deep Research modeline rakip olacak yeni yapay zekasını tanıttı

Tam Boyutta Gör Bu yılın başında çıkan DeepSeek-R1, Çinli yapay zekaların da Batılı rakipleri kadar iddialı olduğunu ortaya koyarak teknoloji dünyasında ciddi bir deprem yarattı. Yapay zeka yarışında bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu model, Çinli şirketler için bir istisna olmadı. Çünkü o günden sonra da Çin'den etkileyici yapay zekalar gelmeye devam etti. Nitekim bu hafta yine benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Yapay zeka alanında dikkat çekci işler ortaya koyan Alibaba, OpenAI'ın Deep Research modeliyle benzer bir performans sunan Tongyi DeepResearch AI modelini tanıttı.

OpenAI'ın en etkileyici modellerinden biri olan Deep Research, özellikle kapsamlı araştırmalar için ideal bir araç olarak görülüyor. ChatGPT gibi sohbet botlarından farklı olarak bu model, karmaşık araştırma süreçlerini çok adımlı bir şekilde yürütebiliyor. Yani yalnızca bir soruya doğrudan cevap vermek yerine, interneti tarayarak kaynakları topluyor, bu kaynakları bir araya getiriyor ve sonrasında analiz ederek kullanıcıya çok daha kapsamlı bir çıktı sunuyor. Özellikle akademik araştırmalar ya da rapor hazırlama gibi derinlemesine bilgi taraması gerektiren alanlarda büyük bir avantaj sağlıyor.

Tongyi DeepResearch, Ücretsiz Olarak Yayınlandı

Alibaba’nın tanıttığı Tongyi DeepResearch de Deep Research ile oldukça benzer bir işleyişe sahip. Şirketin açıklamasına göre model, yalnızca 30 milyar parametreye sahip olmasına rağmen OpenAI’ın Deep Research aracına rakip olacak bir performans sergiliyor. Üstelik kullanılan Mixture of Experts (MoE) mimarisi sayesinde, her işlemde bu parametrelerin yalnızca 3 ila 3,3 milyarı aktif hâle geliyor. Bu da modele hem hız hem de verimlilik kazandırıyor.

Kendi başına veri toplayıp analiz yapabilmesiyle AI ajanı benzeri özelliklere de sahip olan Tongyi DeepResearch, “İnsanlığın Son Sınavı" adlı zorlu testte %32,9 doğruluk oranına ulaşarak OpenAI’ın Deep Research skorunu (%26,6) geride bırakmayı başardı. Benzer şekilde BrowseComp testinde İngilizce için %43,4, Çince içinse %46,7 gibi oldukça yüksek sonuçlar elde etti.

Alibaba’ya göre bu tablo, Tongyi DeepResearch’ün yalnızca güçlü bir araştırma aracı olmakla kalmadığını, aynı zamanda rakiplerine göre çok daha “hesaplı” bir şekilde çalıştığını da ortaya koyuyor. Üstelik Tongyi, Hugging Face üzerinde açık kaynak olarak yayımlandı. Yani kullanıcılar bu aracı tamamen ücretsiz olarak kullanabilecekler.

