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    Alibaba'ya tekelleşme politikaları sebebiyle Çin'de 2.8 milyar dolar ceza verildi

    Alibaba'nın tekelleşme faaliyetlerini inceleyen Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, şirketin mevcut yasayı ihlal ettiğini belirterek 2.8 milyar dolar para cezasına hükmetti.
    10 Nisan 2021, 19:30 (3 gün)
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    Web Siteleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Alibaba'ya tekelleşme politikaları sebebiyle Çin'de 2.8 milyar dolar ceza verildi

    Alibaba, pazar hakimiyetini kötüye kullanmakla suçlandığı bir tekelcilik davasında Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından cezaya çarptırıldı. Ülkenin tekel karşıtı yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete, 2.8 milyar dolar para cezası verildi.

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    'Yasaya uyacağız'

    Şirketin, üreticileri kendi platformlarında satış yapmaya zorlayan ve rakip e-ticaret sitelerinde satış yapmalarını engelleyen politikalarını denetlemek için Aralık 2020'de resmi bir soruşturma başlatıldı. SAMR, Alibaba'nın Çin'deki çevrimiçi perakendecilikte rekabeti ve yeniliği engellediğini ayrıca tüketici çıkarlarına zarar verdiğini tespit ederek şirkete ceza uyguladı.

    SAMR, şirkete 2019 yılı yurtiçi gelirlerinin %4'üne karşılık gelen 2.8 milyar dolar para cezası verdi ve yasaya uygun hareket etmelerini söyledi.

    Alibaba'dan yapılan açıklamada: "Yasaya göre operasyonumuzu yoğunlaştıracağız, yenilik ve gelişime dayalı uyum sisteminin inşasını daha da güçlendireceğiz ve sosyal sorumluluğu daha iyi yerine getireceğiz." ifadelerine yer verildi.



    https://www.engadget.com/alibaba-2-8-billion-fine-china-antitrust-case-055946875.html
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    quadorian 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Jack Ma fazla eleştirince sonuç böyle oldu biraz daha konuşursa ortada şirketi kalmayacak.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    V V4LKyR 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin işte...
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    Ussuz (mehmet ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizde binde 0.3 falan kesiyorlar, ceza dediğin okkalı olacak ki adam ikinci defa bu işe kalkışmadan bir oturup düşünsün.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rachsuchtig 3 gün ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    Yaklaşık 550 milyar değeri olan bir şirket için 2.8 milyar çok okkalı değil sanki
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    neden dolar la ceza kesmişler Yuan ne oldu
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    S socidius 3 gün ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    3.5 trilyon dolar rezervi olan bir ülke için gayet normal.
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    quadorian 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Jack Ma fazla eleştirince sonuç böyle oldu biraz daha konuşursa ortada şirketi kalmayacak.
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    mokoko_TR 3 gün ( Mesaj Silindi )
    resmen haraç almışlar
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Jack Ma eleştirince faturası ağır oldu.
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    Bloodin 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu daha çok sanki "sen çok para kazanıon, biraz daha vergi ver" olmuş. Ya da Jack Ma'yı bir olay yüzünden cezalandırmışlar...
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sen misin konuşan,

    Önce ortadan kayboldu, şimdi de şirketine çöküyorlar
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