Alibaba'ya tekelleşme politikaları sebebiyle Çin'de 2.8 milyar dolar ceza verildi

Alibaba, pazar hakimiyetini kötüye kullanmakla suçlandığı bir tekelcilik davasında Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından cezaya çarptırıldı. Ülkenin tekel karşıtı yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete, 2.8 milyar dolar para cezası verildi.

İlginizi Çekebilir

Facebook, Clubhouse ve Instagram Live'ın karışımı olan Hotline'ı test ediyor

Ayrıca Bkz. "Samsung, iTest web uygulamasıyla iPhone'larda Galaxy cihaz deneyimi sunuyor"

'Yasaya uyacağız'

Şirketin, üreticileri kendi platformlarında satış yapmaya zorlayan ve rakip e-ticaret sitelerinde satış yapmalarını engelleyen politikalarını denetlemek için Aralık 2020'de resmi bir soruşturma başlatıldı. SAMR, Alibaba'nın Çin'deki çevrimiçi perakendecilikte rekabeti ve yeniliği engellediğini ayrıca tüketici çıkarlarına zarar verdiğini tespit ederek şirkete ceza uyguladı.

SAMR, şirkete 2019 yılı yurtiçi gelirlerinin %4'üne karşılık gelen 2.8 milyar dolar para cezası verdi ve yasaya uygun hareket etmelerini söyledi.

Alibaba'dan yapılan açıklamada: "Yasaya göre operasyonumuzu yoğunlaştıracağız, yenilik ve gelişime dayalı uyum sisteminin inşasını daha da güçlendireceğiz ve sosyal sorumluluğu daha iyi yerine getireceğiz." ifadelerine yer verildi.

https://www.engadget.com/alibaba-2-8-billion-fine-china-antitrust-case-055946875.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.