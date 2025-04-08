Trafikte yeni düzenleme yolda: 32 maddelik yasa tasarısı hazırlandı

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Tam Boyutta Gör İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu açıkladı. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılması planlanan değişlik ile trafik kural ihlallerine yönelik caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili açıklamasında, "Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız" bilgisini paylaştı.

Yerlikaya ayrıca bayram tatilinde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarının geçen yıla kıyasla yüzde 4,6 azalarak 6 bin 268'e gerilediğini dile getirdi. 10 bin 199 kişinin yaralandığı kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti. Bu süre zarfında yurt genelinde 69 binin üzerinde polis ve jandarma görev başındaydı.

Geçen yıla göre denetimlerin yüzde 30,6 artırıldığı bayram tatilinde 5 milyona yakın araç denetlendi ve 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda 48 bin 21 aracın, eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildiğini ifade eden Yerlikaya, 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konulduğunu bildirdi.

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Trafik kazalarının nedenlerini açıklayan Yerlikaya, "Yine en başta aşırı hız geliyor. 6 bin 268 kazanın yüzde 41'i hız ihlalinden kaynaklandı. 74 canımızın 44'ünü aşırı hızdan kaybettik. Diğer sebepler arasında ise geçiş önceliği ihlali, arkadan çarpma, şerit ihlali, dönüş kuralları ve kırmızı ışıkta geçmek gibi temel trafik kurallarına uymamak var." ifadesini kullandı.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Yeni düzenleme geliyor