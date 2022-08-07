Çinli Geely, yeni kompakt SUV modeli Boyue L'i tanıttı

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Çinli otomotiv devi Geely, yeni kompakt SUV modeli Boyue L'i görücüye çıkardı. Bu yılın son çeyreğinde satışa sunulması planlanan modelin fiyatının 120.000 Yuan (318.000 TL) civarında olması bekleniyor.

Geely ve Volvo ortaklığında geliştirilen Compact Modular Architecture (CMA) platformu üzerine inşa edilen model 4670 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1705 mm yüksekliğe ve 2777 mm aks mesafesine sahip. Modele özel tasarlanan aerodinamik jantlarla gelen modelde çift renkli gövde tasarımına yer verilmiş. Geniş çamurluklarda bulunan siyah plastik eklentiler ve D sütununa doğru yükselen omuz çizgisi de Boyue L'in tasarım detayları arasında.

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Ön bölümde, bu alanı domine eden büyük panjur ve boydan boya uzanan LED aydınlatmalar ile biraz Cadillac havası esiyor. Tampon kısmında çeşitli sensörlerin de yer aldığı geniş bir havalandırmaya yer verilirken panjur ve havalandırma arasında kalan bölüm kanat benzeri tasarımıyla SUV'a sportif bir hava katıyor. Panoramik cam tavana da sahip olan modelin arkasında ise boydan boya uzanan LED stoplar ve büyük bir spoyler göze çarpıyor.

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Yeni Geely Boyue L'in iç mekanına ilişkin detaylı bir görsel yok ancak paylaşıldığı kadarıyla dijital gösterge paneline yer verildiğini görebiliyoruz. Merkezde ise dikey konumlandırılmış 13.2 inçlik dokunmatik multimedya ekranı dikkat çekiyor. Geely Galaxy OS Air adı verilen işletim sistemi ve Qualcomm 8155 yonga setinden güç alan multimedya sistemi kablosuz güncelleme desteğine sahip.

Kaputun altında ise dört farklı seçeneğe yer verilmiş. 218 hp güç ve 325 Nm tork üreten 2.0 litre turbo benzinli ve 181 hp güç ve 290 Nm tork üreten 1.5 litre turbo benzinli motorların yanı sıra 1.5 litre motorla kombine edilen hibrit ve PHEV (şarj edilebilir hibrit) seçenekler de listede.

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Çinli Geely, yeni kompakt SUV modeli Boyue L'i tanıttı