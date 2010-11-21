Alışılmışın dışında iPhone 4 kılıfı; klavyeli Keyboard Buddy

Hatırlayan okuyucularımız olacaktır; Steve Jobs, iPhone'un ilk tanıtımında dahili fiziksel QWERTY klavyeler için çok da olumlu sözler sarfetmemişti. Nedeni bu mudur bilinmez ancak, iPhone 4 nesildir, dahili klavyeyi bünyesinde bulundurmuyor. Ancak, 3.parti aksesuar üreticileri; iPhone'un bu eksiğini (en azından bazı kullanıcılar için) kapamak için kendi hazırladıkları çözümlerle kullanıcıların karşısına çıkıyorlar. Son olarak, Boxwave isimli üretici bu yöndeki çözümünü kullanıcıların karşısına çıkardı. Fakat; Boxwave'in son ürünü; diğer çözümlere benzemiyor; çünkü aslında o bir kılıf !

Boxwave'in 70 dolardan satışa sunmaya hazırlandığı Keyboard Buddy isimli kılıf, geleneksel iPhone 4 kılıflarındaki gibi üzerinde ses profili ve seviyesi ayar tuşları, arka kamera için açıklıklar bulunuyor. Fakat, diğer kılıflardan farklı olarak, Keyboard Buddy, isminden de anlayabileceğiniz gibi, yandan kaydırmalı dahili QWERTY fiziksel klavyeye sahip. iPhone'la bağlantısını Bluetooth üzerinden gerçekleştiren klavye, gerekli enerjisini 45 gün kesintisiz çalışmasına imkan veren bataryasından alırken; batarya dolumunu üzerindeki microUSB girişinden gerçekleştiriyor. Birçok kılıf gibi sert malzemeden yapılan kılıf, maalesef diğer kılıflar gibi, iPhone 4'ün dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanını kaybetmesine neden oluyor.

Klavyeli kılıfını 14 Aralık'ta satışa sunacak olan Boxwave, Amerika dışındaki kullanıcılar için dünyanın her yerine gönderim imkanı sunduğunu belirtelim.