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Alışılmışın dışında iPhone 4 kılıfı; klavyeli Keyboard Buddy

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
39,4b
1
35
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Alışılmışın dışında iPhone 4 kılıfı; klavyeli Keyboard Buddy
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Hatırlayan okuyucularımız olacaktır; Steve Jobs, iPhone'un ilk tanıtımında dahili fiziksel QWERTY klavyeler için çok da olumlu sözler sarfetmemişti. Nedeni bu mudur bilinmez ancak, iPhone 4 nesildir, dahili klavyeyi bünyesinde bulundurmuyor. Ancak, 3.parti aksesuar üreticileri; iPhone'un bu eksiğini (en azından bazı kullanıcılar için) kapamak için kendi hazırladıkları çözümlerle kullanıcıların karşısına çıkıyorlar. Son olarak, Boxwave isimli üretici bu yöndeki çözümünü kullanıcıların karşısına çıkardı. Fakat; Boxwave'in son ürünü; diğer çözümlere benzemiyor; çünkü aslında o bir kılıf !

Boxwave'in 70 dolardan satışa sunmaya hazırlandığı Keyboard Buddy isimli kılıf, geleneksel iPhone 4 kılıflarındaki gibi üzerinde ses profili ve seviyesi ayar tuşları, arka kamera için açıklıklar bulunuyor. Fakat, diğer kılıflardan farklı olarak, Keyboard Buddy, isminden de anlayabileceğiniz gibi, yandan kaydırmalı dahili QWERTY fiziksel klavyeye sahip. iPhone'la bağlantısını Bluetooth üzerinden gerçekleştiren klavye, gerekli enerjisini 45 gün kesintisiz çalışmasına imkan veren bataryasından alırken; batarya dolumunu üzerindeki microUSB girişinden gerçekleştiriyor. Birçok kılıf gibi sert malzemeden yapılan kılıf, maalesef diğer kılıflar gibi, iPhone 4'ün dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanını kaybetmesine neden oluyor.

Klavyeli kılıfını 14 Aralık'ta satışa sunacak olan Boxwave, Amerika dışındaki kullanıcılar için dünyanın her yerine gönderim imkanı sunduğunu belirtelim.

Alışılmışın dışında iPhone 4 kılıfı; klavyeli Keyboard Buddy
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Alışılmışın dışında iPhone 4 kılıfı; klavyeli Keyboard Buddy
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Player_Turk 8 yıl
Sevmedim. İphone u digerlerinden farkli kilan klavyesinin olmayisi zaten.
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burcink 8 yıl
resimlerden anlaşılacağı gibi çok kalın ama oyun yada başka birşeyle uğraşırken hemen yazmak için mantıkable olmuş

saygılar
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AhmedKaymakcı 8 yıl

Player_Turk

Sevmedim. İphone u digerlerinden farkli kilan klavyesinin olmayisi zaten.

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maxirabit 8 yıl
Fazla kalın olmus.
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conjure 8 yıl
Evet biraz kalın.Kulanım olarak çok rahat.Ancak taşıma amaçlı olarak düşünürsek biraz rahatsızlık verebilir.Hem ağırlık hem kalınlık olarak.
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DH Misafiri 8 yıl
oyunlar için ve yazışmalar için muhteşem bence keşke 3gye görede yapsalar
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northernlights 8 yıl
Fena değil ama çok kalın olur bu.
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acbold 9 yıl
düşünce ve ürün güzel. ama ne kadar gerekli ? işte bu tartışılır.
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bilgehankalkan 9 yıl
Dunyanın en ince akıllı telefonunun iPhone 4 olduğuna emin misiniz? Bana daha inceleri de vardır gibi geliyor; bakınız Google.
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ReeaLs 9 yıl
bence bunu hiç yapmamışlar olarak kabul edelim.. Görmedik duymadık bilmiyoruz..
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"SkY..." 9 yıl
Yaw Bu İPOD TOUCH 4 e olur mu (=
Bence ayrı bir hava katıyor.. Düşünsenize n97 gibi hem klavye hem kapasitif ekran hemde appleee (= Bence harika eğer ITouch 4 e uyumlu oluyosa kesin alıcam (= Sonuçta twter ve fcbook ta çok gezen ve msnde çok konuşabilen birisi(mesela ben) bu kalınlığa katlanır fakat hızlanır.. parmakları kalın olan biri için bu klavye inanılmaz oldu[çünkü kalın parmaklı iphone de pek yazamayabilir..).
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Takao 9 yıl
bunu ipad için yapsalar kullanan olabilir
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Rouvax 9 yıl
bence yenilikçi.
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DH Misafiri 9 yıl
bu tarz modeller gelişmeli süper olmuş
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Murat Can MEMIS 9 yıl
otobüste birinin elinde bu klavyeli bir iPhone var,
ve yan sıradaki iki kişi şunları konuşuyor.
-baksana çakma iPhone 4 almış :D
-bu ne biçim bi iPhone çakması Rıfkı.
gibi benzeri diyaloglara yol açar.Eski hali daha iyi.
5800 gibi kalın olmuş telefon
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buckethead® 9 yıl
Gereksiz ve cok kalin.
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tgezer 9 yıl
Karar verilmiştir . Olmamış .
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