Benzersiz inceliğiyle iPhone 17 Air resmen tanıtıldı!

Tam Boyutta Gör Apple, Awe Droping etkinliğinde yeni iPhone 17 serisini tanıttı. Serinin en ilgi çekici modellerinden biri hiç şüphesiz iPhone 17 Air oldu. Plus modelinin yerini alan iPhone 17 Air, Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone modeli olma özelliği taşıyor.

iPhone 17 Air neler sunuyor?

Ultra ince gövdesiyle dikkatler üzerine çeken iPhone 17 Air, sadece 5.5 mm kalınlığı ve 146 gr ağırlığıyla hafifliği ve inceliği önceleyen kullanıcılara hitap ediyor. Tabi bu incelik bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Yerini aldığı iPhone 16 Plus geçtiğimiz sene 4674 mAh kapasiteli batarya ile piyasaya sürülmüştü. iPhone 17 Air ise yalnızca 3036 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Sadece eSIM destekli versiyonda ise kapasite 3149 mAh çıkıyor.

Apple'ın inceliği sağlamak için feragat ettiği bir diğer alan ise kamera. iPhone 17 Air, 48 MP çözünürlüğünde tek kamera ile geliyor. Plus modelindeki 12 MP'lik ultra geniş açı kamera Air'de bulunmuyor. Ön kamerada ise Apple bu sene yükseltmeye gidiyor ve iPhone 17 Air serinin diğer modelleri gibi 24 MP selfie kamerasıyla geliyor.

İşlemci tarafında telefon, TSMC'nin geliştirişmiş 3nm süreciyle üretilen A19 Pro yonga setinden güç alıyor. iPhone 17 Air, Pro modelleriyle benzer şekilde 12 GB RAM ile geliyor. Böylece, gelişmiş Apple Intelligence özellikleri için yeterli belleği barındırıyor.

iPhone 17 Air 6,5 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. 120 Hz Promotion desteği bulunan ekran LTPO OLED panel sayesinde 1-120Hz arasında değişen yenileme hızlarını sunabiliyor. Panel ayrıca, HDR10 ve Dolby Vision desteğinin yanısıra 2000 nit parlaklık seviyesi sunuyor.

iPhone 17 Air Türkiye fiyatı

iPhone 17 Air fiyatı ne kadar? diyenler için, iPhone 17 Air, 999 dolardan başlayan fiyatlarla ABD'de satışa sunuluyor. Türkiye'de ise 97.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

iPhone 17 Air 256 GB: 97.999 TL

iPhone 17 Air 512 GB: 109.999 TL

iPhone 17 Air 1 TB: 121.999 TL

iPhone 17 Air çıkış tarihi

iPhone 17 Air ne zaman çıkacak? diye merak edenler için, iPhone 17 Air ön siparişleri 12 Eylül’de açılacak. iPhone 17 Air çıkış tarihi ise 19 Eylül olarak açıklandı.

iPhone 17 Air özellikleri

Ekran : 6.5 inç, 2740 x 1260, 2000 nit, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR

: 6.5 inç, 2740 x 1260, 2000 nit, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR İşlemci : Apple A19 Pro

: Apple A19 Pro Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 48MP, f/1.6

: 48MP, f/1.6 Ön kamera : 12MP, f/1.9

: 12MP, f/1.9 Batarya : 3036 mAh, eSIM modeli 3149 mAh

: 3036 mAh, eSIM modeli 3149 mAh Yazılım : iOS 26

: iOS 26 Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Uydu bağlantısı

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Uydu bağlantısı Boyut ve ağırlık : 163 x 77.6 x 5.5 mm, 146 g

: 163 x 77.6 x 5.5 mm, 146 g Diğer: Face ID, IP68 su ve toza dayanıklılık

