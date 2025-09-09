iPhone 17 vs iPhone 16 karşılaştırması: Geçmeye değer mi?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Apple, “Awe Dropping” etkinliği kapsamında merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıttı. Kullanıcıların aklındaki ilk soru ise yine aynı: “iPhone 16 mı, iPhone 17 mi?”

Yeni seri; iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinden oluşuyor. Daha gelişmiş işlemcisiyle yapay zeka performansında büyük sıçrama yapan iPhone 17 ailesi, kamera ve pil tarafında da önemli iyileştirmeler sunuyor.

Peki iPhone 16’dan iPhone 17’ye geçmeye değer mi? İşte iPhone 17 vs iPhone 16 karşılaştırması ve öne çıkan farklar:

iPhone 16 vs iPhone 17 🆚 Özellik/Model iPhone 16 iPhone 17 Ekran Super Retina XDR ekran 6.1 inç OLED Dynamic Island HDR ekran 460 ppi yoğunlukta 2556 x 1179 piksel çözünürlük 2000 nit maksimum piksel parlaklığı 6,3 inç 120 Hz ProMotion OLED, HDR10, Dolby Vision Super Retina XDR ekran 6.3 inç OLED Dynamic Island 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion Hep Açık ekran HDR 460 ppi yoğunlukta 2622 x 1206 piksel çözünürlük 3000 nit maksimum piksel parlaklığı İşlemci A18 çip 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU 5 çekirdekli GPU 16 çekirdekli Neural Engine Donanım hızlandırmalı ışın izleme A19 çip 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU Neural Accelerators özelliğine sahip 5 çekirdekli GPU 16 çekirdekli Neural Engine Donanım hızlandırmalı ışın izleme RAM 8 GB RAM 8 GB RAM Batarya 20 W veya daha güçlü bir adaptör USB-C şarj kablosuyla eşleştirildiğinde ya da 30 W veya daha güçlü bir adaptör MagSafe Şarj Aygıtı ile eşleştirildiğinde 30 dakikada %50’ye kadar şarj 22 saatte kadar video oynatma 18 saate kadar Online video izleme USB-C şarj kablosuyla eşleştirilmiş 40 W veya daha güçlü bir adaptörle (ayrı satılır) 20 dakikada %50’ye kadar şarj 30 saate kadar video oynatma 27 saate kadar Online video izleme Arka kamera 48 MP Fusion Ana kamera 12 MP Ultra Geniş kamera Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu (Fusion Ana kamera) 0,5 kat, 1 kat, 2 kat optik zoom seçenekleri 48 MP Fusion Ana kamera 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu (Fusion Ana kamera) 0,5 kat, 1 kat, 2 kat optik zoom seçenekleri0,5 kat, 1 kat, 2 kat optik zoom seçenekleri Video 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps) 4K 24/25/30/60fps, 1080p 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (60fps) Ön kamera 12 MP, f/1,9 18 MP Depolama 128/256/512GB 256/512GB Bağlantı WiFi 7, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC WiFi 7, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, NFC Konektör İkinci nesil Ultra Geniş Bant çipi İkinci nesil Ultra Geniş Bant çipi Boyut ve ağırlık 147.6 x 71.6 x 7.8 mm - 170gr 149,6 mm x 71,5 mm x 7,95 mm - 177gr Renk Mavi, Pembe, Beyaz, Siyah ve Yeşil Siyah, beyaz, sis mavisi, ada çayı ve lavanta Diğer IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama, Yakalama Düğmesi, Eylem Düğmesi IP68, FaceID, Acil SOS, Trafik Kazası Algılama, Yakalama Düğmesi, Eylem Düğmesi Fiyat 64.999 TL 77.999 TL

Tasarım 🤳

Standart iPhone 17, mevcut iPhone 16'ya oldukça benziyor. Dolayısıyla tasarım tarafındaki değişikliklerde çok az. Öte yandan tasarım penceresine dahil edebileceğimiz ana değişiklik ekran boyutunda yaşanan artış. Bununla birlikte iPhone 17 modelleri siyah, beyaz, sis mavisi, ada çayı ve lavanta seçenekleriyle geliyor.

Ekran 📱

Ekran tarafında ise Apple’ın nihayet iPhone 17 ile tüketicileri dinlediği görülüyor. iPhone 16, bilindiği üzere 60 Hz ekran ile piyasaya çıkmış ve eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Ancak iPhone 17, 120 Hz OLED ekran ile piyasaya adım atıyor. 120 Hz desteğiyle ProMotion ve Hep Açık ekran özellikleri de cihaza eklendi. Bununla birlikte ekran boyutu da iPhone 17 ile birlikte 6.1 inç seviyesinden 6.3 inç seviyesine yükseliyor. Apple, Ceramic Shield 2 ile çizilmelere karşı 3 kat daha fazla dayanıklılık sağladığının da altını çiziyor.

Kamera 📸

Arka kameralar ve oradaki tasarımda da neredeyse hiç değişiklik yok. iPhone 17, iPhone 16 ile aynı ana ve ultra geniş sensörleri kullanıyor. Hem çip hem de yazılım tarafındaki gelişmelerle kamera performansı biraz daha iyi. Ek olarak kamera tarafından hiç yenilik yok demek de yanlış olur. Apple, yıllardır sürdürdüğü 12 MP’lik ön kamera tercihini değiştiriyor. iPhone 17, 18 MP selfie kamerası ile daha net video görüşmeleri ve daha ayrıntılı selfie'ler sunacak.

Performans 💪

Performans tarafında büyük farklar yok ancak bazı iyileştirmeler bulunuyor. iPhone 17 ailesi yeni A19 çipe geçiş yapıyor. A19 yongaları, TSMC'nin N3P süreciyle üretilecek. iPhone 16’daki A18 de yine 3nm sürecinde üretilmişti ancak N3P yongaları daha yüksek performans verimliliği ve daha yüksek transistör yoğunluğu sunduğu için performans anlamında daha iyi.

Apple A19, 6 çekirdekli CPU (2 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeği) ve 5 çekirdekli GPU'ya sahip. Bu haliyle iPhone 16'daki A18 işlemciden yüzde 20 daha hızlı GPU performansı sunuyor. GPU performansındaki fark iPhone 15'teki A16 Bionic'e göre yüzde 80, A15 Bionic'e göre ise yüzde 90 seviyesine çıkıyor.

Pro modellerde A19 Pro işlemci ile birlikte yeni buhar odası soğutması da yer almıştı. Ancak bu soğutma çözümü iPhone 17’de yok. Ek olarak iPhone 17, önceki model ile aynı, yani 8 GB RAM kapasitesini de koruyor.

Pil ömrü 🔋

Apple, iPhone 17 ile küçük ama anlamlı bazı değişiklikler yapıyor. Batarya kapasitesi 3561 mAh seviyesinden 3692 mAh seviyesine yükseliyor. Bu sayede iPhone 17, daha uzun bir pil ömrüne kavuşmuş oluyor. Ek olarak A19 çipinin daha enerji verimli olması da pil ömrüne pozitif katkı yapıyor.

iPhone 17, 30 saate kadar video oynatma ve 27 saate kadar Online video izleme süresi sunuyor. iPhone 16 ise 30 saate kadar video oynatma 18 saate kadar Online video izleme süresi sağlıyordu.

Bu arada bir parantez de USB-C desteğine açalım. iPhone 16'da USB 2 desteği bulunuyordu ve iPhone 17'de de aynı destek korunmuş. USB 2'nin halen kullanılıyor olması Apple için bir başka "60Hz" olayı diyebiliriz.

Fiyat 💰

iPhone 16’nın fiyatı iPhone 15 ile aynı olan 799 dolar olarak açıklanmıştı. Apple, iPhone 17’de de fiyat tarafında bir değişiklik yapmıyor. iPhone 17'nin Türkiye fiyatı ise 77.999 TL olarak açıklandı.

iPhone 16’dan iPhone 17'ye geçilir mi ❓

iPhone 17, iPhone 16’ya kıyasla daha büyük ekran, 120 Hz yenileme hızı, 18 MP ön kamera, yeni A19 çip ve daha uzun pil ömrü gibi bazı önemli yenilikler sunuyor. Ancak arka kamera tarafında büyük bir değişiklik yok ve tasarım da büyük ölçüde aynı kalmış. Eğer daha akıcı bir ekran deneyimi, daha iyi selfie kamerası ve daha uzun pil ömrü sizin için öncelikse iPhone 17’ye geçmek mantıklı olabilir. Aksi takdirde iPhone 16 halen güncel, güçlü ve uzun süre kullanılabilir bir cihaz. Eğer iPhone 13 veya daha eski bir modeldeyseniz geçiş mantıklı olacaktır.

iPhone 17’nin iPhone 16’ya kıyasla artı yönleri 📱

120 Hz OLED ekran (iPhone 16’da 60 Hz)

Daha büyük ekran: 6.3 inç (iPhone 16’da 6.1 inç)

Yeni A19 çip ile daha yüksek verimlilik ve performans

18 MP ön kamera (selfie ve video görüşmelerinde daha net sonuçlar)

Daha büyük batarya (3692 mAh → 3561 mAh’a kıyasla)

Daha uzun pil ömrü (A19’un verimliliğiyle destekleniyor)

Yeni renk seçenekleri (siyah, beyaz, çelik grisi, açık mavi, yeşil, mor)

Bu bir son dakika haberidir. İçerik yeni bilgilerle güncelleniyor.

