iPhone 17 Pro'ya ikinci ekran ve depolama ekleyen kılıf tanıtıldı

Android telefonlarda ikincil ekranlar yıllardır kullanılıyor. LG V10 ve V20'nin küçük kayan yazı ekranından Meizu Pro 7'nin arka AMOLED paneline ve hatta Nubia'nın çift ekranlı telefonlarına kadar markaların yıllardır bu fikirle denemeler yaptığını gördük. Daha yakın zamanda Xiaomi, kamera önizlemeleri ve hızlı bilgiler sağlayan arka ekrana sahip Xiaomi 17 Pro Max telefonuyla bu konsepti geri getirdi.
iPhone 17 Pro’ya ikinci bir ekran ve ek depolama sağlayan kılıf, beyaz, pembe ve siyah renk seçeneğiyle sunulacak. Selfix kılıfının fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmadı.