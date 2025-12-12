Giriş
    iPhone 17 Pro'ya ikinci ekran ve depolama ekleyen kılıf tanıtıldı

    Dockcase, ilginç bir iPhone 17 Pro kılıfı tanıttı. Selfix olarak adlandırılan kılıf, 17 Pro ve 17 Pro Max'e ikinci bir ekran ekliyor. Ayrıca microSD kart yuvası içermesiyle ek depolama alanı sağlıyor.

    Dockcase, Selfix iPhone 17 Pro Max kılıf Tam Boyutta Gör
    Dockcase, Selfix olarak adlandırılan iPhone 17 Pro kılıfını tanıttı. Kılıf, selfie önizlemeleri için ikinci bir ekrana sahip olup, kullanıcıların telefonun ana kamerasını kullanarak selfie çekmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, kullanıcıların telefonun depolama alanını genişletmelerine olanak tanıyan 2 TB'a kadar microSD kart için dahili bir yuvaya da sahip.

    1.6 inç selfie ekranı

    iPhone 17 Pro Selfix kılıf selfie ekranı Tam Boyutta Gör
    Kılıfın arkasında 480x480 piksel çözünürlük sağlayan 1.6 inç AMOLED dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekran, kullanıcının telefonun ön kamera yerine ana kameralarını kullanarak selfie çekmesine yardımcı olmak için tasarlanmış. Kılıf, telefonun kendisinden güç alıyor. Takıldığında kullanıma hazır hale geliyor, çalışması için güç dışında başka bir şeye ihtiyaç duymuyor.

    microSD kartla 2 TB'a kadar ek alan

    iPhone 17 Pro Max Selfix kılıf 2TB depolama Tam Boyutta Gör
    Selfix kılıfı, ikinci ekranın yanı sıra genişletilebilir depolama alanına da sahip. Kullanıcının telefonunun depolama alanını genişletmek için 2 TB'lık microSD kart takabileceği yerleşik bir yuva bulunuyor.

    Android telefonlarda ikincil ekranlar yıllardır kullanılıyor. LG V10 ve V20'nin küçük kayan yazı ekranından Meizu Pro 7'nin arka AMOLED paneline ve hatta Nubia'nın çift ekranlı telefonlarına kadar markaların yıllardır bu fikirle denemeler yaptığını gördük. Daha yakın zamanda Xiaomi, kamera önizlemeleri ve hızlı bilgiler sağlayan arka ekrana sahip Xiaomi 17 Pro Max telefonuyla bu konsepti geri getirdi.

    iPhone 17 Pro’ya ikinci bir ekran ve ek depolama sağlayan kılıf, beyaz, pembe ve siyah renk seçeneğiyle sunulacak. Selfix kılıfının fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

