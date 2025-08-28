Çin, yapay zeka çip üretimini üç katına çıkarmayı hedefliyor

Son dönemdeki jeopolitik gelişmelere bakıldığında Çin'in Batı merkezli yapay zeka donanımlarından uzaklaşma yoluna girdiği açıkça görülüyor. Bu dönüşüm yıllar alacak olsa da Çin şimdiden hazırlıklara başlamış durumda. Financial Times’ın haberine göre, ülke önümüzdeki yıllarda yapay zeka çip üretimini üç kata kadar artırmayı planlıyor. Bu hamleden en çok Huawei, DeepSeek ve Cambricon gibi güçlü yerli şirketlerin faydalanması bekleniyor.
Huawei, SMIC ve Cambricon ön plana çıkıyor
Huawei’nin yapay zeka çiplerine özel bir üretim tesisinin yıl bitmeden devreye alınacağı, gelecek yıl ise iki fabrikanın daha faaliyete geçeceği belirtiliyor. Bu tesislerin toplam üretim kapasitesinin SMIC’in rakamlarına yaklaşacağı iddia ediliyor. Ayrıca SMIC de 2026’ya kadar 7nm üretimini ikiye katlamayı planlıyor.
Çin’in yapay zeka çipleri birkaç yıl öncesine kıyasla NVIDIA ile rekabet edebilecek konumda. Huawei’nin Ascend 910D işlemcisi ve Cambricon’un 690 serisi öne çıkan örnekler arasında. İlginç bir şekilde DeepSeek kısa süre önce yapay zeka modellerini FP8 formatına uyarlayacaklarını açıkladı. Şu anda hiçbir Çin çipi FP8 desteği sunmasa da, Cambricon’un hisse değerlerindeki son artış bu yönde bir çözüm geliştirmiş olabileceğini düşündürüyor.
Yabancı donanımlara olan bağımlılığı azaltmak Çin için ulusal bir öncelik haline geldi. Yerel kaynaklara göre Pekin Belediyesi, yapay zeka hesaplama alanında %100 kendi kendine yetmeyi hedefliyor. Şimdilik Çin, NVIDIA'nın gerisinde olsa da yarı iletken üretim süreçleri, yüksek bant genişlikli bellek ve paketleme teknolojileri gibi alanlarda kaydedilen ilerlemeler güçlü bir ekosistemin oluşmakta olduğunu gösteriyor. Bu da Çinli firmaların yakın zamanda rekabetçi çözümler geliştirebileceğinin işareti.