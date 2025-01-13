Elon Musk'ın Almanya'da desteklediği AfD partisi: Tüm rüzgar enerji santrallerini yıkacağız

Daha birkaç gün önce X'te Elon Musk ile bir canlı yayına katılan ve buradan Musk'ın desteğini alan AfD lideri Alice Weidel, iktidara gelmeleri hâlinde Almanya'daki tüm rüzgar enerji santrallerini yıkma sözü verdi.
Alice Weidel: "O utanç pervanelerini yıkacağız"
Almanya'nın çeşitli bölgelerine kurulan rüzgar enerji santrallerinden ve rüzgar türbinlerinden "utanç pervaneleri" olarak söz eden Weidel, bunların hepsini yıkacaklarını söylüyor. Weidel'in planı 2022 yılında patlatılan Nord Stream doğal gaz boru hattını yeniden faaliyete geçirmek. Rusya'dan gelen doğal gazı Avrupa'ya taşıyan bu boru hattı, Rusya-Ukrayna savaşının ilk kurbanlarından biri olmuştu. Pek çok kişinin ABD tarafından patlatıldığına inandığı bu boru hattı, Trump döneminde Rusya ile ilişkilerin biraz daha normale dönmesiyle birlikte ABD'nin de onayıyla yeniden açılabilir.
Alice Weidel'ın bir diğer projesi de Almanya'daki nükleer enerji santrallerini yeniden aktif hâle getirmek. Nitekim kendisi bu planını Elon Musk ile gerçekleştirdiği yayın sırasında da dillendirdi. Ülkedeki nükleer santralleri kadameli olarak kapatan Almanya hükûmeti, son üç nükleer santrali de 2023 yılında kapatarak nükleer enerjiye kapıyı tamamen kapatmıştı. Ancak AfD iktidara gelirse Fransa gibi Almanya da nükleer enerji kullanımına geri dönecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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