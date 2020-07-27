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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilin hologram teknolojisine 5 milyon dolarlık yatırım

    Yerli otomobil TOGG için hologram teknolojisi geliştirilen Türk girişim şirketi CY Vision 5 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı.
    3 sa.
    1,6b
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    Otomobi...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli otomobilin hologram teknolojisine 5 milyon dolarlık yatırım
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    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) araçlarına hologram teknolojisi geliştiren CY Vision isimli şirket yatırım almaya devam ediyor. Türk girişimciler tarafından kurulan şirket 5 milyon dolar değerinde yeni bir yatırım aldı.

    5 milyon dolarlık yatırım, Revo Capital’in yönettiği fondan geldi. Oluşturulan fonda Koç Holding, Vestel Ventures ve Intel Capital’in desteği bulunuyor. Bu şirketler daha önce de CY Vision’a yatırımda bulunmuştu.

    CY Vision tarafından geliştirilen hologram teknolojisi sayesinde TOGG sürücülerinin gözüne sanal görüntüler gösterilecek. Navigasyonun yön çubukları, trafik durumu, hız sınırı, seyir hızı gibi bilgiler sürücünün gözüne iletilecek. Head up display teknolojisinden farklı olarak hologram teknolojisi doğrudan göze iletildiği için her koşulda daha net görüntü verecek.

    Fabrika inşaatına başlandı

    Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşaatına geçen hafta başlandı. Fabrika 18 ayda tamamlanacak. Fabrikada 2030 yılına kadar elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. Yerli otomobilin üretileceği fabrikada işe alımlar 2022 yılı başından itibaren başlayacak, üretim yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak.



    https://www.dunya.com/ekonomi/turk-sirkete-5-milyon-dolarlik-fon-haberi-476233 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Seven Deadly Sins 1 sa.
    cehape nin istemeyecüüz ekibi birazdan eleştirmeye baslar
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    Alperk87 (alper kutlu) 4 dk. The Seven Deadly Sins
    akepenin isterrükçüleri damlamış bile :) ötümn kılıyım mı demeliydim akjsdahjksdgjhkasgdhkas :D karar veremedim bak asgdfhagfsdfghasdfghasgfhdfhgasdgfhashgfdasfghdfhgasdgfhfaghs
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    Yanfo (Yavuz ) 1 sa.
    Aynı saatlerde; salgın nedeniyle geçilmeyen köprü ve otoyollar için firmalara, geçiş garantisi kapsamında hazineden yaklaşık 1,5 milyar TL aktarıldığı haberi basına düştü!
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. Yanfo
    iyide benim bildiğim otoyol ve köprü geçiş garantisi yılda 1 kez tahsil ediliyor, nerde çıktı bu haber
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 2 sa.
    Hömm
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    rash.87 (R...... K......) 2 sa.
    5 milyon USD çok değil mi yahu ?
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    kediterbiyecisi (Abdulkadir Y.) 2 sa. rash.87
    Ağacı sulamazsan meyve alamazsın ;)
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    nikony 2 sa.
    mercedesin 2021 s serisi ile tanıttığı hologram teklnojisi ile aynı sanırım.
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