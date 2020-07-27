Yerli otomobilin hologram teknolojisine 5 milyon dolarlık yatırım

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) araçlarına hologram teknolojisi geliştiren CY Vision isimli şirket yatırım almaya devam ediyor. Türk girişimciler tarafından kurulan şirket 5 milyon dolar değerinde yeni bir yatırım aldı.

5 milyon dolarlık yatırım, Revo Capital’in yönettiği fondan geldi. Oluşturulan fonda Koç Holding, Vestel Ventures ve Intel Capital’in desteği bulunuyor. Bu şirketler daha önce de CY Vision’a yatırımda bulunmuştu.

CY Vision tarafından geliştirilen hologram teknolojisi sayesinde TOGG sürücülerinin gözüne sanal görüntüler gösterilecek. Navigasyonun yön çubukları, trafik durumu, hız sınırı, seyir hızı gibi bilgiler sürücünün gözüne iletilecek. Head up display teknolojisinden farklı olarak hologram teknolojisi doğrudan göze iletildiği için her koşulda daha net görüntü verecek.

Fabrika inşaatına başlandı

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşaatına geçen hafta başlandı. Fabrika 18 ayda tamamlanacak. Fabrikada 2030 yılına kadar elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. Yerli otomobilin üretileceği fabrikada işe alımlar 2022 yılı başından itibaren başlayacak, üretim yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak.

https://www.dunya.com/ekonomi/turk-sirkete-5-milyon-dolarlik-fon-haberi-476233

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