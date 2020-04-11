Norveç’te bulunan petrol ve gaz platformları, enerjisini rüzgâr çiftliklerinden sağlayacak

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Fosil yakıt santrallerinin gücünü yenilenebilir enerjiden sağlaması fikri kulağa biraz tuhaf gelebilir. Ancak Norveç’te uygulamaya sokulacak yöntem, tam da bu fikirden ilham alıyor. Bu sayede dünyada ilk kez petrol ve gaz platformları, enerjisinin bir miktarını rüzgâr çiftliklerinden alacak.

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Ülkenin petrol devlerinden Equinor’in hayata geçirmeyi düşündüğü ve Norveç Hükümeti tarafından yeşil ışık yakılan projede şirketin Norveç Kuzey Denizi’nde bulunan beş adet petrol ve gaz platformuna yine aynı bölgede kurulacak yüzer rüzgâr çiftliği elektrik sağlayacak.

Hywind Tampen adı verilen çiftliğin her biri 8MW gücünde 11 türbin barındıracağını ifade eden yetkililer, bu sayede Equinor’a ait Snorre ve Gullfaks platformlarının yıllık enerji ihtiyacının %35’inin karşılanacağını belirtmiş.

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Equinor, Norveç’in 140 km açığına ve platformların ortasındaki bir bölgeye kurulacak rüzgâr çiftliği ile yılda 200 bin ton daha az CO2 salınımı yapmayı hedefliyor. Bu rakam, 100 bin aracın yıllık emisyon değerlerine eşit.

Şirket yöneticilerinden Arne Sigve Nylund proje kapsamında yaptığı açıklamada, “Alanında önderlik eden bir projenin varlığından ve buna verilen onaydan ötürü çok mutluyum. Zorlu şartlardan geçtiğimizi belirtmek isterim. Dönüşüm sürecine verdiğimiz önemin yanında Norveç’i temiz tutmak ve karbon ayak izimizi de düşürmek adına atılımlar yapıyoruz.” ifadelerini kullanmış.

Rüzgâr çiftliği projesinin 489 milyon dolara mal olması bekleniyor.

https://gcaptain.com/norway-approves-floating-wind-farm-to-power-equinor-oil-and-gas-platforms/

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