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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Norveç’te bulunan petrol ve gaz platformları, enerjisini rüzgâr çiftliklerinden sağlayacak

    İlk kez hayata geçirilecek bir proje kapsamında Norveç'te bulunan petrol ve gaz platformları, enerjisinin üçte birlik kısmını yakın bir bölgeye kurulacak rüzgâr çiftliğinden alacak.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Norveç’te bulunan petrol ve gaz platformları, enerjisini rüzgâr çiftliklerinden sağlayacak
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    Fosil yakıt santrallerinin gücünü yenilenebilir enerjiden sağlaması fikri kulağa biraz tuhaf gelebilir. Ancak Norveç’te uygulamaya sokulacak yöntem, tam da bu fikirden ilham alıyor. Bu sayede dünyada ilk kez petrol ve gaz platformları, enerjisinin bir miktarını rüzgâr çiftliklerinden alacak.

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    Ülkenin petrol devlerinden Equinor’in hayata geçirmeyi düşündüğü ve Norveç Hükümeti tarafından yeşil ışık yakılan projede şirketin Norveç Kuzey Denizi’nde bulunan beş adet petrol ve gaz platformuna yine aynı bölgede kurulacak yüzer rüzgâr çiftliği elektrik sağlayacak.

    Hywind Tampen adı verilen çiftliğin her biri 8MW gücünde 11 türbin barındıracağını ifade eden yetkililer, bu sayede Equinor’a ait Snorre ve Gullfaks platformlarının yıllık enerji ihtiyacının %35’inin karşılanacağını belirtmiş.

    Norveç’te bulunan petrol ve gaz platformları, enerjisini rüzgâr çiftliklerinden sağlayacak
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    Equinor, Norveç’in 140 km açığına ve platformların ortasındaki bir bölgeye kurulacak rüzgâr çiftliği ile yılda 200 bin ton daha az CO2 salınımı yapmayı hedefliyor. Bu rakam, 100 bin aracın yıllık emisyon değerlerine eşit.

    Şirket yöneticilerinden Arne Sigve Nylund proje kapsamında yaptığı açıklamada, “Alanında önderlik eden bir projenin varlığından ve buna verilen onaydan ötürü çok mutluyum. Zorlu şartlardan geçtiğimizi belirtmek isterim. Dönüşüm sürecine verdiğimiz önemin yanında Norveç’i temiz tutmak ve karbon ayak izimizi de düşürmek adına atılımlar yapıyoruz.” ifadelerini kullanmış.

    Rüzgâr çiftliği projesinin 489 milyon dolara mal olması bekleniyor.



    https://gcaptain.com/norway-approves-floating-wind-farm-to-power-equinor-oil-and-gas-platforms/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elektrikliarabasever 24 dk.
    Çok mantıklı hareket elektrikli araba sevmeyenlere sunduğum argümanlardan biri madem elektrik kirliyse elektrikle çıkarılan petrole neden laf atılmaz mesela.
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    NaciAydinlar 42 dk. yeni yorumcu
    Doğa için güzel bir haber sevindim
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    fhrstw 2 sa.
    Beleş petrolü beleş rüzgar enerjisi ile çıkartmak. Helal olsun dh ölücülerini geçti norveç
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    profecco 3 sa.
    Ağaçları kestikten sonra yorulup ağacın gölgesine muhtaç kalan insanlar gibi olmuş ilk aklıma gelen bu oldu :)
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