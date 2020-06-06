Alman Sig Sauer, iflas etti! Şirket, Almanya’daki fabrikasını kapatacağını duyurdu

Tam Boyutta Gör Geçmişi 1850'li yıllara dayanan ünlü silah üreticisi Sig Sauer, iflas ettiğini duyurdu. Birçok ülkenin emniyet ve silahlı kuvvetlerine silah tedariki yapan firma, Almanya’nın Eckenförde kasabasındaki fabrikasını kapatacağını duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Rusya’da meydana gelen 20 bin tonluk dizel sızıntısı, nehirleri kızıla boyadı"

İlginizi Çekebilir

Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı KF-X’e güç verecek ilk motor teslim edildi

Almanya’daki tesisinde 130’a yakın çalışanı bulunan şirket, Kovid-19 salgının da içinde bulunduğu bazı sebeplerden dolayı iflas kararı aldı. Şirketin ABD’de bulunan üretim tesisi ise iflas kararından etkilenmedi. Herhangi bir değişiklik olmazsa Sig Sauer markası ABD’de yaşamaya devam edecek.

İflas kararı kapsamında all4shooters.com’un sorularını cevaplayan şirket CEO’su Tim Castagne, şu açıklamalarda bulundu:

“Sig Sauer’in Almanya’da bulunan fabrikasının lokasyonla ilgili dezavantajları, gelecekte silahların burada üretilmesini ekonomik anlamda imkânsız kılıyor. Almanya’da silah taşıma ruhsatı almak da çok zorlaştı. Devlet ihaleleri hususunu ise bize yapılan haksızlık olarak görüyorum. Şirketin uluslararası görünürlüğü ve projelerin çoğunun ABD’deki merkezden gerçekleştirilmesi, Sig Sauer’i devlet katında istenmeyen kişi ilan etti. Şirketimiz, Alman Emniyeti ve Silahlı Kuvvetleri ihalelerinden sistematik olarak dışlandı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen hissedarlarımız, asıl merkezin ayakta kalması ve çalışanların işlerini kaybetmemesi adına maddi olarak çok önemli katkılar sağladı. Kovid-19 salgını döneminde yaşanan olumsuzluklar da sorunlara eklenince, son kaçınılmaz oldu. 4 Haziran itibariyle kararımızı İlk olarak Çalışma Konseyine ve ardından da çalışanlarımıza bildirdik. Alınan karar, benim için çok acı verici ve hüzünlü oldu.”

Tam Boyutta Gör

Şirketin P2XX serisi tabancaları dünya çapında ün yapan silahlar olarak biliniyor. Şirketin en son müşterileri arasında Amerikan ordusu ve İngiliz anti-terör timlerinin olduğu belirtiliyor. Söz konusu kurumların silahları, ABD’deki Sig Sauer fabrikasından tedarik ettiği söyleniyor.

https://www.all4shooters.com/en/shooting/culture/sports-and-law-enforcement-military-firearms-manufacturer-sig-sauer-is-bankrupt-production-in-germany-is-to-be-discontinued-the-eckernfoerde-plant-will-be-closed/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.