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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alman Sig Sauer, iflas etti! Şirket, Almanya’daki fabrikasını kapatacağını duyurdu

    1850'li yıllarda kurulan Sig Sauer, iflas ettiğini duyurdu. Almanya'daki fabrikasını kapatacak şirket, sadece ABD'den üretim yapacak.
    3 sa.
    1,8b
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    6
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Alman Sig Sauer, iflas etti! Şirket, Almanya’daki fabrikasını kapatacağını duyurdu
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    Geçmişi 1850'li yıllara dayanan ünlü silah üreticisi Sig Sauer, iflas ettiğini duyurdu. Birçok ülkenin emniyet ve silahlı kuvvetlerine silah tedariki yapan firma, Almanya’nın Eckenförde kasabasındaki fabrikasını kapatacağını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Rusya’da meydana gelen 20 bin tonluk dizel sızıntısı, nehirleri kızıla boyadı"

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    Almanya’daki tesisinde 130’a yakın çalışanı bulunan şirket, Kovid-19 salgının da içinde bulunduğu bazı sebeplerden dolayı iflas kararı aldı. Şirketin ABD’de bulunan üretim tesisi ise iflas kararından etkilenmedi. Herhangi bir değişiklik olmazsa Sig Sauer markası ABD’de yaşamaya devam edecek.

    İflas kararı kapsamında all4shooters.com’un sorularını cevaplayan şirket CEO’su Tim Castagne, şu açıklamalarda bulundu:

    Sig Sauer’in Almanya’da bulunan fabrikasının lokasyonla ilgili dezavantajları, gelecekte silahların burada üretilmesini ekonomik anlamda imkânsız kılıyor. Almanya’da silah taşıma ruhsatı almak da çok zorlaştı. Devlet ihaleleri hususunu ise bize yapılan haksızlık olarak görüyorum. Şirketin uluslararası görünürlüğü ve projelerin çoğunun ABD’deki merkezden gerçekleştirilmesi, Sig Sauer’i devlet katında istenmeyen kişi ilan etti. Şirketimiz, Alman Emniyeti ve Silahlı Kuvvetleri ihalelerinden sistematik olarak dışlandı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen hissedarlarımız, asıl merkezin ayakta kalması ve çalışanların işlerini kaybetmemesi adına maddi olarak çok önemli katkılar sağladı. Kovid-19 salgını döneminde yaşanan olumsuzluklar da sorunlara eklenince, son kaçınılmaz oldu. 4 Haziran itibariyle kararımızı İlk olarak Çalışma Konseyine ve ardından da çalışanlarımıza bildirdik. Alınan karar, benim için çok acı verici ve hüzünlü oldu.

    Alman Sig Sauer, iflas etti! Şirket, Almanya’daki fabrikasını kapatacağını duyurdu
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    Şirketin P2XX serisi tabancaları dünya çapında ün yapan silahlar olarak biliniyor. Şirketin en son müşterileri arasında Amerikan ordusu ve İngiliz anti-terör timlerinin olduğu belirtiliyor.  Söz konusu kurumların silahları, ABD’deki Sig Sauer fabrikasından tedarik ettiği söyleniyor.



    https://www.all4shooters.com/en/shooting/culture/sports-and-law-enforcement-military-firearms-manufacturer-sig-sauer-is-bankrupt-production-in-germany-is-to-be-discontinued-the-eckernfoerde-plant-will-be-closed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rising_Sun 1 sa. en beğenilen
    Darısı tüm silah üretenlerin diğerlerinin başına..Dünya ülkelerinin 1 yıllık savunma harcaması toplam 1.9 trilyon dolar (1.900.000.000.000 dolar)..1900 tane 1 milyar dolar(1.900*1.000.000.000) veya 1 milyon dokuz yüz bin tane 1 milyon dolar..Sadece 7 günlük savunma harcaması 36buçuk milyar dolar..7 günlük savunma harcamasını tarımsal üretime aktarınca dünyada 1 sene boyunca açlık ortadan kalkıyor..1 yıllık savunma harcaması ortadan kalksa, dünya bilim kurgu filmlerindeki çağa ulaşır..Savunma sanayi, dünya insanının en büyük baş belası, tüm savaşların da sebebidir..Birileri silah, uçak, füze, bomba satabilsin diye sürekli savaş var dünyada..
    Darısı tüm silah üretenlerin diğerlerinin başına..Dünya ülkelerinin 1 yıllık savunma harcaması toplam 1.9 trilyon dolar (1.900.000.000.000 dolar)..1900 tane 1 m...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    m-99 16 dk. Rising_Sun
    Keşke tamamen kalksa savunma işi. Savaş olmasa dünyada bilim ve insanlık için ırk ve din ayrımı yapmaksızın herkes barış içinde yaşayabilse bunlar güzel düşünceler ama dünyada ihtilaf yaratan düşmanlığa sebep olan konular yüzlerce bazıları binlerce yıl öncesine dayanıyor. İnsan da özünde hep daha fazlasını isteyen bencil ve saldırgan bir yaratık. Dolayısıyla bu güzel dilekler önümüzdeki 2000-3000 yıl daha gerçekleşmez.

    En basiti Kıbrıs sorunu bile 54 yıldır çözülemiyor. Enosis çetesi tavuk boğazlar gibi çocuk kadın ayırt etmeden adadaki müslümanları öldürdü. Bunun gibi yüzbinlerce farklı olay var dünyanın binlerce farklı noktasında.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rising_Sun 1 sa. en beğenilen
    Darısı tüm silah üretenlerin diğerlerinin başına..Dünya ülkelerinin 1 yıllık savunma harcaması toplam 1.9 trilyon dolar (1.900.000.000.000 dolar)..1900 tane 1 milyar dolar(1.900*1.000.000.000) veya 1 milyon dokuz yüz bin tane 1 milyon dolar..Sadece 7 günlük savunma harcaması 36buçuk milyar dolar..7 günlük savunma harcamasını tarımsal üretime aktarınca dünyada 1 sene boyunca açlık ortadan kalkıyor..1 yıllık savunma harcaması ortadan kalksa, dünya bilim kurgu filmlerindeki çağa ulaşır..Savunma sanayi, dünya insanının en büyük baş belası, tüm savaşların da sebebidir..Birileri silah, uçak, füze, bomba satabilsin diye sürekli savaş var dünyada..
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    m-99 16 dk. Rising_Sun
    Keşke tamamen kalksa savunma işi. Savaş olmasa dünyada bilim ve insanlık için ırk ve din ayrımı yapmaksızın herkes barış içinde yaşayabilse bunlar güzel düşünceler ama dünyada ihtilaf yaratan düşmanlığa sebep olan konular yüzlerce bazıları binlerce yıl öncesine dayanıyor. İnsan da özünde hep daha fazlasını isteyen bencil ve saldırgan bir yaratık. Dolayısıyla bu güzel dilekler önümüzdeki 2000-3000 yıl daha gerçekleşmez.

    En basiti Kıbrıs sorunu bile 54 yıldır çözülemiyor. Enosis çetesi tavuk boğazlar gibi çocuk kadın ayırt etmeden adadaki müslümanları öldürdü. Bunun gibi yüzbinlerce farklı olay var dünyanın binlerce farklı noktasında.
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    mokoko_TR 1 sa. yeni yorumcu
    artık düşünün bize nasıl kakalıyorlar, batılılar biz doğulu müslüman lar sayesinde ayaktalar
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    Portraitclub 2 sa.
    Buna iflas denmez bunun adı küçülme. İflas dediğiniz şey tamamen dünya genelinde faliyetlerinin durmasıdır ama burda öyle bişey yok. Almanya’daki çalışanlarına tazminat vermemek için iflas ilan ediyor aklı sıra sorumluluğu da Alman hükümetine yüklüyor.
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    Source (Barış ) 3 sa.
    Efsane marka nasıl iflas etti hayret..
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 3 sa.
    Nedense Syberia 1 'deki Kate Walker hikayesi Aklıma geldi.
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