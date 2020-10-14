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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Audi Q8'in şarj edilebilir hibrit versiyonu tanıtıldı: Q8 TFSIe Quattro

    Seçilmiş Avrupa ülkelerinde satılmak üzere siparişe açılan Q8 TFSIe Quattro, 381 beygir ve 462 beygir olmak üzere iki farklı versiyonla satılacak. İşte dtaylar:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Audi Q8'in şarj edilebilir hibrit versiyonu tanıtıldı: Q8 TFSIe Quattro
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    Audi, coupe-SUV sınıfındaki temsilcisi Q8'in PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonunu tanıttı. Söz konusu model, Q8 55 TFSIe Quattro ve Q8 60 TFSIe olmak üzere iki farklı versiyonla sunulacak.

    Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip Audi Q8'in her iki versiyonunda da 3.0 litre TFSI V6 ünite, bir elektrik motoru ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu kullanılıyor. Avrupa'da siparişe açılan modellerin fiyatı Almanya'da 75.351 euro'dan başlıyor. Ülkemizde sadece dizel motorla satılan Q8'in fiyatı 1.913.386 TL.

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    Ayrıca Bkz. "300 beygirlik yeni Volkswagen Golf GTI Clubsport tanıtıldı"

    Audi Q8 55 TFSIe Quattro modeli toplamda 381 beygir güç ve 600 Nm tork sunarken, daha güçlü olan 60 TFSIe Quattro modeli ise 462 beygir güç ve 700 Nm tork değerleriyle karşımıza çıkıyor. Bahsi geçen ilk versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 5.8 saniyede tamamlarken, güçlü modelde bu süre 5.4 saniye olarak kayıtlara geçiyor. Maksimum hızları ise 240 km/s ile sınırlandırılmış.

    Audi Q8'in şarj edilebilir hibrit versiyonu tanıtıldı: Q8 TFSIe Quattro
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    Saf elektrikli sürüş modunda maksimum 135 km/s hıza çıkabilen modeller bu moddayken 47 kilometreye kadar menzil sunuyor. Buna imkan veren 17.8 kWh'lık sıvı soğutmalı lityum iyon batarya, bagaj bölümünün hemen altına gizlenmiş. EV, Hybrid ve Auto gibi sürüş modlarına sahip modellerde ayrıca Hold ve Charge modları da bulunuyor.

    Hold modu, bataryanın o anki şarj durumunu koruyarak daha sonra kullanılmak üzere muhafaza ediyor. Charge modu ise bataryaların sürüş esnasında mümkün olduğu kadar fazla şarj edilmesini sağlıyor. Gelen bilgiye göre söz konusu modellerin frenleme esnasındaki geri kazanım gücü 80 kW'a kadar çıkıyor. Batarya paketini 7.4 kW şarj cihazı ile tam doluma ulaştırmak ise 2.5 saat sürüyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    45 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    my54 (mehmet yanar) 1 hf. en beğenilen
    Donanımhaber de yeni bir bölüm açılsın,
    "Hayaller ve Düşler"
    bu tip haberler oradan verilsin.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 1 sa.
    Ancak haberleri okuruz sonrada fiyatına bakıp uzaklaşırız.
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    my54 (mehmet yanar) 1 hf. en beğenilen
    Donanımhaber de yeni bir bölüm açılsın,
    "Hayaller ve Düşler"
    bu tip haberler oradan verilsin.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CapriceClassic 1 hf.
    Maalesef bizimle değilsin...
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