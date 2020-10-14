Audi Q8'in şarj edilebilir hibrit versiyonu tanıtıldı: Q8 TFSIe Quattro

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Audi, coupe-SUV sınıfındaki temsilcisi Q8'in PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonunu tanıttı. Söz konusu model, Q8 55 TFSIe Quattro ve Q8 60 TFSIe olmak üzere iki farklı versiyonla sunulacak.

Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip Audi Q8'in her iki versiyonunda da 3.0 litre TFSI V6 ünite, bir elektrik motoru ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu kullanılıyor. Avrupa'da siparişe açılan modellerin fiyatı Almanya'da 75.351 euro'dan başlıyor. Ülkemizde sadece dizel motorla satılan Q8'in fiyatı 1.913.386 TL.

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Audi Q8 55 TFSIe Quattro modeli toplamda 381 beygir güç ve 600 Nm tork sunarken, daha güçlü olan 60 TFSIe Quattro modeli ise 462 beygir güç ve 700 Nm tork değerleriyle karşımıza çıkıyor. Bahsi geçen ilk versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 5.8 saniyede tamamlarken, güçlü modelde bu süre 5.4 saniye olarak kayıtlara geçiyor. Maksimum hızları ise 240 km/s ile sınırlandırılmış.

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Saf elektrikli sürüş modunda maksimum 135 km/s hıza çıkabilen modeller bu moddayken 47 kilometreye kadar menzil sunuyor. Buna imkan veren 17.8 kWh'lık sıvı soğutmalı lityum iyon batarya, bagaj bölümünün hemen altına gizlenmiş. EV, Hybrid ve Auto gibi sürüş modlarına sahip modellerde ayrıca Hold ve Charge modları da bulunuyor.

Hold modu, bataryanın o anki şarj durumunu koruyarak daha sonra kullanılmak üzere muhafaza ediyor. Charge modu ise bataryaların sürüş esnasında mümkün olduğu kadar fazla şarj edilmesini sağlıyor. Gelen bilgiye göre söz konusu modellerin frenleme esnasındaki geri kazanım gücü 80 kW'a kadar çıkıyor. Batarya paketini 7.4 kW şarj cihazı ile tam doluma ulaştırmak ise 2.5 saat sürüyor.

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