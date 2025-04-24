Almanya'da atık sudan temiz gemi yakıtı üreten tesis hizmete girdi

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün tahminlerine göre, nakliye küresel emisyonların %3'ünü oluşturuyor. Fosil yakıtlardan daha temiz enerji kaynaklarına geçmek bu emisyonların azalmasını sağlayabilir. Ancak güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynakları deniz operasyonları için uygun değil. Bu nedenle KIT'teki araştırmacılar fosil yakıtların yerine atık suları kullanarak temiz yakıt üretebilen yenilikçi bir sistem geliştirdiler.
Atık sudan temiz metanol elde ediliyor
Metanol, gemiler için yakıt olarak kullanılacağı gibi kimya endüstrisi tarafından yapılan bir dizi ürün için hammadde olarak da kullanılabiliyor. Bu patentli süreç hem kompakt hem de ölçeklenebilir yapıda.
Almanya Federal Dijital ve Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, ülkenin iklim hedeflerine ulaşabilmesi için tüm teknoloji seçeneklerini kullanması gerektiğini belirterek, yaklaşımın Almanya'nın enerji ithalatından bağımsız hale gelmesine yardımcı olabileceğini ve Avrupa'daki diğer ülkeler için örnek teşkil edebileceğini söyledi.
ICODOS'un daha fazla üretim sistemi inşa etmek için diğer kanalizasyon tesisleriyle görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.Kaynakça https://www.kit.edu/kit/english/pi_2025_023_carbon-neutral-marine-fuel-from-wastewater.php https://interestingengineering.com/energy/startup-turns-wastewater-into-carbon-neutral-fuel Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP