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    Almanya'da atık sudan temiz gemi yakıtı üreten tesis hizmete girdi

    Almanya'daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü, Mannheim Şehri Atık Su Dairesi ile birlikte atık suyu gemiler için karbon nötr yakıta dönüştüren deneme tesisini hizmete aldı.

    Almanya'da atık sudan gemi yakıtı üreten tesis hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Almanya'daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nün (KIT) bir yan kuruluş olan ICODOS, Mannheim Şehri Atık Su Dairesi ile birlikte atık suyu gemiler için karbon nötr yakıta dönüştüren deneme tesisini hizmete aldı. Projenin başarılı olması halinde, gelecekte Avrupa'nın 80.000 atık su arıtma tesisi devasa bir yakıt kaynağına dönüşebilir.

    Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün tahminlerine göre, nakliye küresel emisyonların %3'ünü oluşturuyor. Fosil yakıtlardan daha temiz enerji kaynaklarına geçmek bu emisyonların azalmasını sağlayabilir. Ancak güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynakları deniz operasyonları için uygun değil. Bu nedenle KIT'teki araştırmacılar fosil yakıtların yerine atık suları kullanarak temiz yakıt üretebilen yenilikçi bir sistem geliştirdiler.

    Atık sudan temiz metanol elde ediliyor

    Almanya'da atık sudan gemi yakıtı üreten tesis hizmete girdi
    Araştırmacıların geliştirdiği patentli işlem, arıtma tesislerinden elde edilen biyogazı arıtarak başlıyor. Daha sonra bu gazın içindeki karbondioksit, yeşil hidrojen ile tepkimeye girerek metanol üretiyor. Tepkimeye giren maddeler karbon içermediğinden, elde edilen metanol de karbon nötr oluyor.

    Metanol, gemiler için yakıt olarak kullanılacağı gibi kimya endüstrisi tarafından yapılan bir dizi ürün için hammadde olarak da kullanılabiliyor. Bu patentli süreç hem kompakt hem de ölçeklenebilir yapıda.

    Almanya Federal Dijital ve Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, ülkenin iklim hedeflerine ulaşabilmesi için tüm teknoloji seçeneklerini kullanması gerektiğini belirterek, yaklaşımın Almanya'nın enerji ithalatından bağımsız hale gelmesine yardımcı olabileceğini ve Avrupa'daki diğer ülkeler için örnek teşkil edebileceğini söyledi.

    ICODOS'un daha fazla üretim sistemi inşa etmek için diğer kanalizasyon tesisleriyle görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.kit.edu/kit/english/pi_2025_023_carbon-neutral-marine-fuel-from-wastewater.php https://interestingengineering.com/energy/startup-turns-wastewater-into-carbon-neutral-fuel
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    simyacı35 20 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 2 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 2 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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