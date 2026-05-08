Telefon faturası gibi: Leapmotor T03, Almanya'da aylık 49 euroya kiralanabiliyor

Çinli elektrikli otomobil üreticileri Avrupa pazarında taşları yerinden oynatmaya devam ediyor. Son hamle ise doğrudan Almanya’dan geldi. Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Leapmotor, Almanya’da sunduğu agresif fiyat politikasıyla Avrupa otomotiv devlerini ciddi şekilde rahatsız etmeye başladı. Markanın küçük şehir otomobili T03, devlet destekleri sayesinde aylık yalnızca 49 euro kiralama bedeliyle satışa sunuldu.

Bu rakam, Avrupa’da satılan birçok elektrikli otomobilin neredeyse yarı fiyatına denk geliyor. Özellikle Fiat 500e gibi benzer segmentte yer alan modellerin yaklaşık 99 euro seviyesindeki aylık leasing ücretleri düşünüldüğünde, Leapmotor’un fiyat stratejisi büyük yankı uyandırdı.

Çinliler Avrupa’da fiyat savaşını başlattı

Tam Boyutta Gör Leapmotor’un stratejisi premium veya lüks algısı yaratmak değil. Marka doğrudan düşük maliyetli, erişilebilir ve donanımlı elektrikli otomobillere odaklanıyor. T03 modeli uygun fiyatına rağmen geri görüş kamerası, altı hava yastığı ve panoramik cam tavan gibi donanımları standart olarak sunuyor.

Bu durum özellikle Avrupa’daki geleneksel üreticiler için ciddi bir tehdit olarak görülüyor. Çünkü Çinli markalar artık yalnızca ucuz değil; aynı zamanda teknolojik açıdan yeterli ve günlük kullanıma uygun otomobiller üretmeye başladı.

Satışlar patladı

Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) tarafından açıklanan verilere göre Leapmotor’un Almanya satışları nisan ayında dört kattan fazla arttı. Markanın yılın ilk dört ayındaki teslimatları ise yüzde 358 yükselerek 4 bin 523 adede ulaştı.

Rakamlar hâlâ dev üreticilerin gerisinde olsa da büyüme hızı dikkat çekiyor. Mevcut tempo korunursa Leapmotor’un Almanya’da Smart ve Honda gibi markaları geride bırakabileceği konuşuluyor.

Stellantis detayı çok kritik

Tam Boyutta Gör Leapmotor’un Avrupa’daki en büyük avantajlarından biri ise Stellantis ortaklığı. Çinli üretici, Stellantis’in Avrupa’daki satış ve dağıtım ağından faydalanabiliyor. Bu sayede marka, sıfırdan bayi ağı kurmak zorunda kalmadan Avrupa’da hızla yayılıyor.

Ancak sektör uzmanlarına göre asıl mesele büyük. Çinli üreticiler artık Avrupa’nın elektrikli otomobil fiyat tabanını aşağı çekiyor. Bu da Renault R5 E-Tech, Volkswagen ID. Polo ve Fiat 500e gibi Avrupa merkezli giriş seviyesi elektrikli modeller üzerinde büyük baskı oluşturuyor.

Avrupa için alarm zilleri çalıyor

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nin Çin üretimi elektrikli otomobillere ek vergi uygulamasına rağmen Çinli markalar hâlâ rekabetçi fiyatlar sunabiliyor. Bunun en büyük nedeni ise Çin’deki düşük üretim maliyetleri ve güçlü batarya tedarik zinciri.

Özellikle Almanya’nın 3 milyar euroluk elektrikli araç teşvik programı da Çinli markaların elini güçlendiriyor. Böylece Avrupa’nın kendi teşvikleri, Avrupalı markalar kadar Çinli üreticilere de avantaj sağlamış oluyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Avrupa pazarında fiyat savaşlarının daha da sertleşmesi bekleniyor. Leapmotor’un Almanya’da başlattığı bu agresif hamle ise yeni dönemin habercisi olabilir.

