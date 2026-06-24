Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Almanya, dev savaş gemisi projesini iptal etti: Milyarlarca euro harcandı!

    Almanya, maliyetlerin 18 milyar euroyu aşma riski ve yıllarca süren gecikmeler nedeniyle dev F126 savaş gemisi programını iptal etti. Yerine sekiz MEKO fırkateyni alınacak.

    Almanya, dev savaş gemisi programı F126’yı iptal etti Tam Boyutta Gör
    Almanya, son yılların en büyük savunma tedarik krizlerinden biri olarak değerlendirilen F126 fırkateyn programını iptal etme kararı aldı. Berlin yönetimi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Alman Donanması için planlanan en büyük savaş gemilerinin inşasından vazgeçti. Kararın gerekçesi olarak artan maliyetler, uzun gecikmeler ve projedeki riskler gösterildi.

    Maliyetler kontrolden çıktı

    Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve üst düzey yetkililer, 6 adet F126 fırkateyninin üretimine yönelik planların sonlandırılacağını sektör temsilcileri ve parlamenterlerle paylaştı.

    Almanya Savunma Bakanlığı, iptal kararının arkasında önemli proje gecikmeleri, öngörülen maliyet artışları ve yüklenici değişikliğinin yaratacağı risklerin bulunduğunu açıkladı.

    Almanya, dev savaş gemisi programı F126’yı iptal etti Tam Boyutta Gör
    Kararın ardından programın yeni ana yüklenicisi olmaya hazırlanan Rheinmetall'in hisseleri yüzde 12-13 arasında değer kaybetti. F126 programının temelleri 2020 yılında atıldı. Hollandalı tersane şirketi Damen Naval, başlangıçta dört gemi için sözleşme kazanmış, daha sonra sipariş altı gemiye çıkarılmıştı.

    Bakanlığa göre ana yüklenicinin değiştirilmesi yalnızca yeni maliyetler yaratmayacak, aynı zamanda devletin mevcut yükleniciye karşı olası tazminat haklarından da vazgeçmesini gerektirecekti.

    Alman basınında yer alan bilgilere göre F126 programı için bugüne kadar yaklaşık 2,3 milyar euro harcandı. Tasarım çalışmaları, yazılım geliştirme süreçleri, inşaat faaliyetleri ve yüklenicilere yapılan ödemeler bu tutarın büyük bölümünü oluşturuyor.

    Savunma Bakanlığı'nın değerlendirmelerine göre projenin devam etmesi halinde toplam maliyetin 18 milyar euronun üzerine çıkması bekleniyordu. Programın ilk planlandığı dönemde altı gemi için öngörülen bütçe ise yaklaşık 10 milyar euro seviyesindeydi. Bazı kaynaklar, Rheinmetall'in projeyi devralması halinde maliyetin 12,8 milyar euroya ulaşacağını belirtiyordu.

    NATO için kritik görev üstlenecekti

    Almanya, dev savaş gemisi programı F126’yı iptal etti Tam Boyutta Gör
    F126 sınıfı fırkateynler, Alman Donanması'nın şimdiye kadarki en iddialı deniz platformlarından biri olarak tasarlanmıştı. 166 metre uzunluğa ve 10.000-10.500 ton deplasmana sahip gemiler, uzun süre denizde kalabilecek çok amaçlı savaş gemileri olarak planlanıyordu.

    Programın en önemli hedeflerinden biri, denizaltı savunma harbi kapasitesini güçlendirmekti. Özellikle Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik'te artan NATO faaliyetleri nedeniyle bu görev daha da önem kazanmıştı.

    Yerine sekiz adet MEKO fırkateyni alınacak

    Berlin yönetimi şimdi rotasını daha küçük ve daha düşük maliyetli gemilere çevirmiş durumda. Savunma Bakanlığı, toplamda sekiz adet MEKO sınıfı fırkateyn tedarik etmeyi planlıyor.

    Mart ayında Almanya, TKMS tarafından üretilecek dört adet MEKO A-200 fırkateyni için sipariş vermişti. Gemi başına maliyetin yaklaşık 1 milyar euro olduğu belirtiliyor. Yeni plan kapsamında bu sayı sekize çıkarılacak.

    MEKO A-200 sınıfı gemiler, F126'lara kıyasla daha kompakt bir yapıya sahip. Yeni gemilerin yaklaşık 120 metre uzunluğunda ve 4.200 ton deplasmana sahip olması bekleniyor.

    Berlin yönetimi, 2030 yılına kadar ordusunun modernizasyonu için 780 milyar euroya kadar ulaşabilecek savunma harcamaları planlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    speedtest esim yağ soğutucu arızası belirtileri anonim mesaj gönderme arabanın 90 km hızı ile otobüsün 90 i aynı mıdır bu bilgisayara bağladığınız en son usb aygıtı arızalı olduğundan

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum