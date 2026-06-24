Almanya, dev savaş gemisi projesini iptal etti: Milyarlarca euro harcandı!

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Tam Boyutta Gör Almanya, son yılların en büyük savunma tedarik krizlerinden biri olarak değerlendirilen F126 fırkateyn programını iptal etme kararı aldı. Berlin yönetimi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Alman Donanması için planlanan en büyük savaş gemilerinin inşasından vazgeçti. Kararın gerekçesi olarak artan maliyetler, uzun gecikmeler ve projedeki riskler gösterildi.

Maliyetler kontrolden çıktı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve üst düzey yetkililer, 6 adet F126 fırkateyninin üretimine yönelik planların sonlandırılacağını sektör temsilcileri ve parlamenterlerle paylaştı.

Almanya Savunma Bakanlığı, iptal kararının arkasında önemli proje gecikmeleri, öngörülen maliyet artışları ve yüklenici değişikliğinin yaratacağı risklerin bulunduğunu açıkladı.

Tam Boyutta Gör Kararın ardından programın yeni ana yüklenicisi olmaya hazırlanan Rheinmetall'in hisseleri yüzde 12-13 arasında değer kaybetti. F126 programının temelleri 2020 yılında atıldı. Hollandalı tersane şirketi Damen Naval, başlangıçta dört gemi için sözleşme kazanmış, daha sonra sipariş altı gemiye çıkarılmıştı.

Bakanlığa göre ana yüklenicinin değiştirilmesi yalnızca yeni maliyetler yaratmayacak, aynı zamanda devletin mevcut yükleniciye karşı olası tazminat haklarından da vazgeçmesini gerektirecekti.

Alman basınında yer alan bilgilere göre F126 programı için bugüne kadar yaklaşık 2,3 milyar euro harcandı. Tasarım çalışmaları, yazılım geliştirme süreçleri, inşaat faaliyetleri ve yüklenicilere yapılan ödemeler bu tutarın büyük bölümünü oluşturuyor.

Savunma Bakanlığı'nın değerlendirmelerine göre projenin devam etmesi halinde toplam maliyetin 18 milyar euronun üzerine çıkması bekleniyordu. Programın ilk planlandığı dönemde altı gemi için öngörülen bütçe ise yaklaşık 10 milyar euro seviyesindeydi. Bazı kaynaklar, Rheinmetall'in projeyi devralması halinde maliyetin 12,8 milyar euroya ulaşacağını belirtiyordu.

NATO için kritik görev üstlenecekti

Tam Boyutta Gör F126 sınıfı fırkateynler, Alman Donanması'nın şimdiye kadarki en iddialı deniz platformlarından biri olarak tasarlanmıştı. 166 metre uzunluğa ve 10.000-10.500 ton deplasmana sahip gemiler, uzun süre denizde kalabilecek çok amaçlı savaş gemileri olarak planlanıyordu.

Programın en önemli hedeflerinden biri, denizaltı savunma harbi kapasitesini güçlendirmekti. Özellikle Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik'te artan NATO faaliyetleri nedeniyle bu görev daha da önem kazanmıştı.

Yerine sekiz adet MEKO fırkateyni alınacak

Berlin yönetimi şimdi rotasını daha küçük ve daha düşük maliyetli gemilere çevirmiş durumda. Savunma Bakanlığı, toplamda sekiz adet MEKO sınıfı fırkateyn tedarik etmeyi planlıyor.

Mart ayında Almanya, TKMS tarafından üretilecek dört adet MEKO A-200 fırkateyni için sipariş vermişti. Gemi başına maliyetin yaklaşık 1 milyar euro olduğu belirtiliyor. Yeni plan kapsamında bu sayı sekize çıkarılacak.

MEKO A-200 sınıfı gemiler, F126'lara kıyasla daha kompakt bir yapıya sahip. Yeni gemilerin yaklaşık 120 metre uzunluğunda ve 4.200 ton deplasmana sahip olması bekleniyor.

Berlin yönetimi, 2030 yılına kadar ordusunun modernizasyonu için 780 milyar euroya kadar ulaşabilecek savunma harcamaları planlıyor.

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