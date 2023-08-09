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    Almanya'dan dev teşvik TSMC’den dev yatırım: Avrupa yari iletken merkezi oluyor

    Avrupa Birliği ve özellikle Almanya, yarı iletkenlerin kıtada üretilmesi için yoğun çaba ve kaynak harcıyor. Bu bağlamda TSMC, Almanya'ya büyük bir yatırımla yeni üretim tesisi kuracağını duyurdu.
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    Almanya istediğini aldı: TSMC’den devasa yatırım Tam Boyutta Gör
    Taiwanlı çip üreticisi TSMC, global çeşitlenme stratejisi kapsamında Almanya'da 10 milyar Euro değerinde bir çip fabrikası kurmaya hazırlanıyor. Şirket, Bosch, Infineon ve NXP ile birlikte Dresden'de bu fabrikayı inşa etmeyi planlıyor. Alman hükümeti ise bu projeyi desteklemek amacıyla TSMC'ye 5 milyar Euro sübvansiyon teklif etti. Dört şirketin bir araya gelmesiyle oluşacak ortak girişim, önümüzdeki yılın ikinci yarısında inşaata başlamayı hedefliyor ve üretimin 2027 yılı sonuna kadar başlaması planlanıyor.

    TSMC'den Almanya'da dev yatırım

    Dört şirketten Salı günü yapılan açıklamaya göre Tayvan merkezli grup, fabrikayı doğudaki Dresden kentinde inşa etmek üzere otomotiv tedarikçisi Bosch ve çip üreticileri Infineon ve NXP ile bir araya geldi. TSMC'nin yönetim kurulu, European Semiconductor Manufacturing Company GmbH'ye (TSMC'nin yüzde 100 iştiraki) 3,5 milyar Euro'ya kadar öz sermaye yatırımını onayladı.

    Almanya istediğini aldı: TSMC’den devasa yatırım Tam Boyutta Gör
    Bu karar, TSMC'nin yarı iletken tedarikinde Tayvan'a bağımlılığını azaltmak için bölgesel üretim merkezlerine geçiş stratejisini vurguluyor. Şirket, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin ve çip müşterilerinin, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda tedarik zincirindeki olumsuz etkilerinden endişe etmesi nedeniyle yurtdışında fabrika yatırımlarını artırmaya yönelik adımlar atıyor.

    Almanya'nın cömert devlet destekleriyle çip üretimi konusunda lider merkezlerden olduğu ve bu alanda büyümeye de devam ettiği biliniyor. Bu arada AB bir bütün olarak küresel yarı iletken pazarındaki payını on yılın sonuna kadar ikiye katlayarak yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyor. Intel de haziran ayında Almanya'da iki üretim tesisi kuracağını ve toplam yatırımın 33 milyar Euro olduğunu duyurmuştu. Almanya artık muhtemelen Avrupa'daki yarı iletken üretimi için ana üs haline geldi diyebiliriz.

    Bu yeni fabrika, otomotiv sektörü için de önemli olacak. TSMC'nin CEO'su CC Wei yaptığı açıklamada “Avrupa, özellikle otomotiv ve endüstriyel alanlarda yarı iletken inovasyonu için son derece umut verici bir yer.” diyor. TSMC'nin gelirinin önemli bir bölümünü oluşturmakta olan otomotiv uygulamaları, son yıllarda önemli ölçüde artış gösteriyor. İkinci çeyrekte, otomotiv uygulamaları TSMC'nin gelirinin yüzde 8'ini oluştururken, bu oran üç yıl önce yüzde 2'ydi.

    TSMC, Almanya'daki yatırım kararını, kalifiye işgücü eksikliği ve malzeme, araç ve hizmetlerdeki eksikliklere rağmen, Almanya'da zaten bulunan yarı iletken tesisleri nedeniyle almaya karar verdi. Şirketin büyük bir endişe duyduğu noktalar arasında tedarik zinciri ekosistemi ve işgücü arzı yer alıyor. Ancak Alman hükümeti, bu konularda hızlı bir şekilde adımlar atacaklarını belirtiyor.

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