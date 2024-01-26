Türk astronot Alper Gezeravcı bugün ISS'te Oksijen Saturasyonu deneyi yapıyor

Tam Boyutta Gör Alper Gezeravcı bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 7’nci gününü geçiriyor. Gezeravcı, ISS’te yapacağı 13 deneyden 6’ncısına başladı. Bugün, Nişantaşı Üniversitesinden Oğuzhan Aydemir'in proje yöneticisi olduğu, "Oksijen Saturasyonu" deneyi üzerinde çalışacak.

Alper Gezeravcı ISS'ten yeni fotoğraf paylaştı 16 sa. önce eklendi

Bu deneyle, zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak, yer çekimi farkından oluşan sağlık sorunlarının tespit edilmesi hedefleniyor.

Alper Gezeravcı bugüne kadar hangi deneyleri yaptı?

Astronot Gezeravcı, Tuz Gölü'nde yetişen endemik Schrenkiella Parvula isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkileri araştıran "EXTREMOPHYTE", gelecekte uzayda yaşayacak yüksek sayıda insanın ihtiyaç duyacağı besinlerin sağlanması ve kapalı yaşam ortamlarındaki çevresel kontrollere destek vermesi için yeni bitkiler geliştirmeye yönelik ilk adım olan "CRISPR-GEM" ve mikroalg türlerinin uzayda yaşam destek sistemlerinde kullanılmalarının mümkün olup olmadığının araştırıldığı "UzMAn" deneylerine devam ediyor.

Gezeravcı, uzay ortamında alglerin, karbondioksitten oksijen rejenerasyonu, ek gıda temini, su iyileştirme, yaşam destek alanlarında kullanılmasını araştıran "ALGALSPACE" ve uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin "vokal kord" kaynaklı değişimlerle tespiti ve düşük yer çekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekanslarıyla tanımlanmasını sağlayacak "VOKALKORD" deneylerini de sürdürüyor.

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Alper Gezeravcı, ISS'te bugün Oksijen Saturasyonu deneyi yapıyor