Alper Gezeravcı Dünya’ya döndü: Okyanusa iniş yapıldı!

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yer aldığı Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) Dünya’ya dönüşü başarılı şekilde tamamlandı. Alper Gezeravcı’yı taşıyan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

TUA, Alper Gezeravcı'nın deney videosunu paylaştı 1 gün önce eklendi

Okyanusa iniş yapan Dragon kapsülünün yanına kurtarma botları ulaştı. Dragon kapsülünün kapağı açılacak ve Gezeravcı kapsülden bota geçiş yapacak. Botlarla karaya ulaştıktan sonra doktorlar tarafından çeşitli tetkikler yapılacak. Sonrasında Houston’a havayoluyla uçuş yapılacak ve Ax-3 mürettebatının sağlık durumu detaylı bir şekilde takip edilecek. Vücutlarının yer çekimine uyum sağlaması beklenecek.

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