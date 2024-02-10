Türkiye'nin ikinci astronotu uzay yolculuğuna hazırlanıyor: Tuva Cihangir Atasever

Tam Boyutta Gör Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönmesinin ardından Türkiye'nin ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever de uzaya gitmeye hazırlanıyor. Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için Türkiye, SpaceX'e 55 milyon dolar ödemişti.

Alper Gezeravcı Dünya’ya döndü: Okyanusa iniş yapıldı! 21 sa. önce eklendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönmesinin ardından ikinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğuna ilişkin merak açıklama ise Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç'tan geldi

Türkiye'nin ikinci astronotu ne zaman uzaya gidecek?

Kıraç, Nisan ayında da Tuva Cihangir Atasever'in yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuşu için uzaya gönderileceğini açıkladı. Atasever'in bu görev sırasında yaklaşık 7 deney gerçekleştireceği açıklandı.

Tam Boyutta Gör Kıraç, Atasever'in dönüşünü heyecanla bekleyeceklerini belirtirken: "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor" diye konuştu. İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için SpaceX'e 55 milyon dolar ödenmiş ve bu durum Gezeravcı'nın "uzay turisti" olarak adlandırılmasına sebep olmuştu.

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Türkiye'nin ikinci astronotu uzay yolculuğuna hazırlanıyor