Alphabet ilk çeyreği rekor gelirle kapattı

Arama devi Google’ın çatı firması konumunda olan Alphabet yine pandemiden en iyi faydalanan firmalardan birisi oldu. Yeni yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde bir büyüme yakalamayı başardı.

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Pandemi etkisi

Pandemi süresince evine kapanan insanların daha fazla internet ile haşır neşir olması haliyle Google’a yarıyor. Yılın ilk çeyreğinde Alphabet’in elde ettiği gelir 55.3 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yüzde 34 artış elde edildi. Beklenti ise yüzde 25 civarıydı. Firmanın net geliri de 17.9 milyar dolar olurken 2 kattan fazla artış gösterdi ve son yılların en büyük artışı yakalandı.

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Google arama motorundan elde edilen gelir 31.8 milyar dolar, YouTube reklamları 6 milyar dolar ve hizmetlerin yer aldığı bölüm de 6.5 milyar dolar gelir elde etti. Google servisleri toplamda 51 milyar dolar getirirken bulut bölümü de 4 milyar dolar getirdi.

Mali tablolar ile birlikte Alphabet hisseleri yükselişe geçerken önümüzdeki çeyrek dönemde de düz bir çizgi izlenmesi bekleniyor. Aşılama ile birlikte pek çok alan normale dönerken Google da bundan en iyi şekilde faydalanacak.

https://www.engadget.com/alphabet-google-earnings-q1-2021-results-204015260.html

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