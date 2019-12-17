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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Altay Tankı 24 aydan kısa süre içinde ordunun kullanımına sunulacak

    Altay tankı ihalesini kazanarak hızlıca işe koyulan BMC, envantere girerek ordunun kullanımında olabilecek ilk tanklar için 24 aydan kısa sürede teslim iddiasında.
    1 sa.
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    Savunma Sanayi
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Altay Tankı 24 aydan kısa süre içinde ordunun kullanımına sunulacak
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    Otokar, FNSS gibi rakipleri arasından sıyrılarak Altay tankı ihalesini kazanan BMC, ihale sonrasında Arifiye’deki palet fabrikasıyla gündeme gelmişti. Palet fabrikasının BMC’ye verilmesi kamuoyunda sıkça eleştirilirken sürece dair BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, tankların çok kısa süre içinde hizmete gireceğini iddia etti.

    Ethem Sancak, bir televizyon programındaki konuşmasında TSK’nın talebi doğrultusunda BMC’nin halen yapımı süren fabrikası tamamlanana kadar üretimi palet fabrikasında tamamlayacağı, bunun karşılığında da BMC’nin fabrikaya modernizasyon yatırımı yapacağını açıkladı. TSK’nın acil olarak talep ettiği ilk 20 tankın 24 aydan kısa süre içerisinde burada üretileceği ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Milli Savaş Tankımız Altay ile ilgili her şey, tüm merak edilenler!"
    Bunun yanı sıra Otokar’ın üretilen 5 adet prototipin geliştirilmesi esnasında satın aldırdığı sağlam durumdaki 20 motorun da üretilecek ilk 20 tankta direkt kullanılabileceğini belirten Ethem Sancak, beklentilerden daha kısa süre içinde tankları istendiği gibi teslim edeceklerini aktarıyor.

    BMC’nin Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yaptığı anlaşma kapsamında azami 56 ay içerisinde ilk parti tankların üretimi tamamlanıp teslim edilmiş olacaktı. Süresi ve adedi kesin olmamakla birlikte TSK’ya; kurulacak fabrikada üretilmiş 500 adet tank satılacak. Milli tank motoru da BMC tarafından aynı fabrikada geliştirilip üretilecek.



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    azgın muhalif 42 dk. en beğenilen
    Bu tür projelerde aksilikler olur. uçak yapan avrupa birliği bir türlü siha yapamadı maliyeti milyon dolarları buldu. çamur atıcam diye bozuk plak gibi tank palet, tank palet, megri, megri diyip durmak ahmaklıktır.
    Bu tür projelerde aksilikler olur. uçak yapan avrupa birliği bir türlü siha yapamadı maliyeti milyon dolarları buldu. çamur atıcam diye bozuk plak gibi tank pal...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    MustafaC53 36 dk.
    90 Yılda tek bildikleri dışarıdan yabancı heykeltıraşlara heykel yaptırtmak olanların kafası almaz bunları, anca sattınız, yandaş ve saman gibi kelimeler ile geviş getirirler.
    90 Yılda tek bildikleri dışarıdan yabancı heykeltıraşlara heykel yaptırtmak olanların kafası almaz bunları, anca sattınız, yandaş ve saman gibi kelimeler ile ge...
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    firat_kilic 1 dk.
    Türk Telekom özelleştirilmeden öncede yazı yazmıştım. Şimdi pişmanmısınız? Şimdi diyorum ki ben ne katara nede ethem sancağa yada oonun soyuna güvenmiyorum. Aşağıda da bu kişilerin yaptığı işler var.
    ethem sancak’ın yeğeni murat sancak’a ait olan maxicells aş'nin, türkiye'ye bir yıldan az miadi olan kan ürünü sokulması yasakken üç ay miadı kalmış kan ürünlerini yok pahasına türkiye'ye sokup yüzde 1800 kârla hastalara ve eczanelere fatura etmesi.

    kaynak

    edit; yeni bilgiler

    "kamuyu ciddi şekilde zarara uğratan bu ihalede şirket adına imzayı atan kişi hakan kazancı.

    kazancı, aynı zamanda etnospor konfederasyonu'nda bilal erdoğan'ın vekili.

    ihale sürecinde maxicells bugüne kadar hiçbir taahhüdünü yerine getirmedi ama ciddi miktarda kâr elde etti"
    twitter.com/...

    "erdoğan çolak; bu kapsam içinde bir ihale açılıp yerelleşme hedefi doğrultusunda dört farklı gruptaki kan ürünleri, sağlık bakanlığı tarafından bir firmaya verilmişti. ihale esaslarına göre, kızılay'ın türkiye'de topladığı kan plazmaları işlenecek ve kan ürünleri artık türkiye'de üretilecekti. ancak gelinen noktada söz konusu firma yükümlülüklerini yerine getirmiyor. yani ihale şartlarına uymayarak ülke ekonomisi, kamu yararı ve halk sağlığını ilgilendiren, son derece önemli olan yerli ilaç üretimi ile ilgili atması gereken adımları atmıyor. bu ürünler çin-almanya hattında birtakım yabancı şirketler tarafından üretiliyor, yasaya aykırı bir şekilde, adeta alım garantisi varmışçasına eczaneleri de devreden çıkartıp tekelleşme yoluna gidiliyor."

    kaynak eksisozluk.com/...

    kanalistanbuldaki uyanıklar indigodergisi.com/...

    Bunlar tank paletin başına geçse neyi kime satacaklar? kanalistanbuldaki araziyi ucuzdan alıp kim kime satacak? öyle ise bunlar tankı yapıp devletin fabrikasından orduya satıp para indirecekler zaten devletindi fabrika şimdi hem sırlara devletler ortak olacak hemde fareler toplanacak kemirmeye zaten millet millet bitmiş asgari ücret yaşayan ölü zombi maaşı... LAĞIM OLMUŞ ÜLKE BİRİLERİ CENNETTE ama SEN DEĞİLSİN !!! AKLINI BAŞINA AL !!! Ruh ikizi mi sanıyorsun kendini onlarla şizofren yaratık.
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    DEMİRCİEFE 5 dk.
    almanya ve avusturya bu tankımıza motor vermemişti..şimdi motor işi nasıl olacak..
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    hamza5806 9 dk.
    Kesin bilgi yayalım:24 aydan kisa sürede erken secim olacak
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    firat_kilic 11 dk.
    BMC= British Motor Company // Tarihçeyi önce okuyun. Pathwaylere bakın, şüphe kurun. Altay tankın hyundai güney kore Chrysler Defense (now General Dynamics Land Systems) rams koç dodge daki koç buynuz logosuna dikkat... ares bağlarına bakın sipritüel + dünya gerçeği şaşıracaksınız. sonra yorum yazarsınız... Kandırılmamak için %1in içinde olmanız yeterli.
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    MustafaC53 36 dk.
    90 Yılda tek bildikleri dışarıdan yabancı heykeltıraşlara heykel yaptırtmak olanların kafası almaz bunları, anca sattınız, yandaş ve saman gibi kelimeler ile geviş getirirler.
    Yanıtla +4
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    azgın muhalif 42 dk. en beğenilen
    Bu tür projelerde aksilikler olur. uçak yapan avrupa birliği bir türlü siha yapamadı maliyeti milyon dolarları buldu. çamur atıcam diye bozuk plak gibi tank palet, tank palet, megri, megri diyip durmak ahmaklıktır.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    hamza5806 7 dk. azgın muhalif
    AYNENG ĞARDAŞIM ÇİNDEN GELENG PARÇALARLA HUSİLER BİLEM İHA SİHA MİHA HİYYAAA YABIYOR EURO TYPHOON YABAN JET YABAN TANK YABAN VE DUNYADAKİ TUM GELİSMİSLİGİN KAYNAGİ OLAN EVROBA ARTİK BİZE YEDİŞEMİYOR



    SELAM VE KELAM İLE
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    nebulabado 44 dk.
    "Eldeki malzemelerden 20 tane yapıp verin de sesleri kesilsin." Çoğu gitti geriye kaldı 480 tane, hedef 2070...

    Yok yok yanlış okumadınız. Yılda 10 adetden 500 adet 50 yılda bitiyor.

    İşin raconu bu ya +3 yılda benden olsun :)
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    routemaster 59 dk.
    Kacinci 24 ay bu simdi?
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    Malvolorne 1 sa.
    Şahane, yıllarca aselsan mühendisleri uçaklarda öldürdüler,fetö gitti atılımın kralını yaptık.Sırf 7.parselde 200 yıllık Doğalgaz rezervide çıktı birazdan birisi konuyu açar.
    2 Yanıt Yanıtla
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    qoqoCAN 54 dk. Malvolorne
    fetö gitti diyor ... bir zamanlar Gel artık memleketine bu hasret bitsin diyenler ooof oof. Az şu saksıyı çalıştırın be kardeşim.
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    Turcopolo 52 dk. Malvolorne
    Fetö yönetenlerin ta kendisi, MALvolorne.
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    Turcopolo 1 sa.
    Rakiplerinin arasından sıyrılmadı BMC. Torpil yandaşlık ile ihaleyi kazandı, ben OTOKAR'ın alması taraftarıydım.
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