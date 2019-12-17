Altay Tankı 24 aydan kısa süre içinde ordunun kullanımına sunulacak

Otokar, FNSS gibi rakipleri arasından sıyrılarak Altay tankı ihalesini kazanan BMC, ihale sonrasında Arifiye’deki palet fabrikasıyla gündeme gelmişti. Palet fabrikasının BMC’ye verilmesi kamuoyunda sıkça eleştirilirken sürece dair BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, tankların çok kısa süre içinde hizmete gireceğini iddia etti.
Ethem Sancak, bir televizyon programındaki konuşmasında TSK’nın talebi doğrultusunda BMC’nin halen yapımı süren fabrikası tamamlanana kadar üretimi palet fabrikasında tamamlayacağı, bunun karşılığında da BMC’nin fabrikaya modernizasyon yatırımı yapacağını açıkladı. TSK’nın acil olarak talep ettiği ilk 20 tankın 24 aydan kısa süre içerisinde burada üretileceği ifade ediliyor.
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Bunun yanı sıra Otokar’ın üretilen 5 adet prototipin geliştirilmesi esnasında satın aldırdığı sağlam durumdaki 20 motorun da üretilecek ilk 20 tankta direkt kullanılabileceğini belirten Ethem Sancak, beklentilerden daha kısa süre içinde tankları istendiği gibi teslim edeceklerini aktarıyor.
BMC’nin Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yaptığı anlaşma kapsamında azami 56 ay içerisinde ilk parti tankların üretimi tamamlanıp teslim edilmiş olacaktı. Süresi ve adedi kesin olmamakla birlikte TSK’ya; kurulacak fabrikada üretilmiş 500 adet tank satılacak. Milli tank motoru da BMC tarafından aynı fabrikada geliştirilip üretilecek.
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ethem sancak’ın yeğeni murat sancak’a ait olan maxicells aş'nin, türkiye'ye bir yıldan az miadi olan kan ürünü sokulması yasakken üç ay miadı kalmış kan ürünlerini yok pahasına türkiye'ye sokup yüzde 1800 kârla hastalara ve eczanelere fatura etmesi.
kaynak
edit; yeni bilgiler
"kamuyu ciddi şekilde zarara uğratan bu ihalede şirket adına imzayı atan kişi hakan kazancı.
kazancı, aynı zamanda etnospor konfederasyonu'nda bilal erdoğan'ın vekili.
ihale sürecinde maxicells bugüne kadar hiçbir taahhüdünü yerine getirmedi ama ciddi miktarda kâr elde etti"
twitter.com/...
"erdoğan çolak; bu kapsam içinde bir ihale açılıp yerelleşme hedefi doğrultusunda dört farklı gruptaki kan ürünleri, sağlık bakanlığı tarafından bir firmaya verilmişti. ihale esaslarına göre, kızılay'ın türkiye'de topladığı kan plazmaları işlenecek ve kan ürünleri artık türkiye'de üretilecekti. ancak gelinen noktada söz konusu firma yükümlülüklerini yerine getirmiyor. yani ihale şartlarına uymayarak ülke ekonomisi, kamu yararı ve halk sağlığını ilgilendiren, son derece önemli olan yerli ilaç üretimi ile ilgili atması gereken adımları atmıyor. bu ürünler çin-almanya hattında birtakım yabancı şirketler tarafından üretiliyor, yasaya aykırı bir şekilde, adeta alım garantisi varmışçasına eczaneleri de devreden çıkartıp tekelleşme yoluna gidiliyor."
kaynak eksisozluk.com/...
kanalistanbuldaki uyanıklar indigodergisi.com/...
Bunlar tank paletin başına geçse neyi kime satacaklar? kanalistanbuldaki araziyi ucuzdan alıp kim kime satacak? öyle ise bunlar tankı yapıp devletin fabrikasından orduya satıp para indirecekler zaten devletindi fabrika şimdi hem sırlara devletler ortak olacak hemde fareler toplanacak kemirmeye zaten millet millet bitmiş asgari ücret yaşayan ölü zombi maaşı... LAĞIM OLMUŞ ÜLKE BİRİLERİ CENNETTE ama SEN DEĞİLSİN !!! AKLINI BAŞINA AL !!! Ruh ikizi mi sanıyorsun kendini onlarla şizofren yaratık.
SELAM VE KELAM İLE
Yok yok yanlış okumadınız. Yılda 10 adetden 500 adet 50 yılda bitiyor.
İşin raconu bu ya +3 yılda benden olsun :)
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