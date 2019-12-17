Altay Tankı 24 aydan kısa süre içinde ordunun kullanımına sunulacak

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Otokar, FNSS gibi rakipleri arasından sıyrılarak Altay tankı ihalesini kazanan BMC, ihale sonrasında Arifiye’deki palet fabrikasıyla gündeme gelmişti. Palet fabrikasının BMC’ye verilmesi kamuoyunda sıkça eleştirilirken sürece dair BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, tankların çok kısa süre içinde hizmete gireceğini iddia etti.

Ethem Sancak, bir televizyon programındaki konuşmasında TSK’nın talebi doğrultusunda BMC’nin halen yapımı süren fabrikası tamamlanana kadar üretimi palet fabrikasında tamamlayacağı, bunun karşılığında da BMC’nin fabrikaya modernizasyon yatırımı yapacağını açıkladı. TSK’nın acil olarak talep ettiği ilk 20 tankın 24 aydan kısa süre içerisinde burada üretileceği ifade ediliyor.

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Bunun yanı sıra Otokar’ın üretilen 5 adet prototipin geliştirilmesi esnasında satın aldırdığı sağlam durumdaki 20 motorun da üretilecek ilk 20 tankta direkt kullanılabileceğini belirten Ethem Sancak, beklentilerden daha kısa süre içinde tankları istendiği gibi teslim edeceklerini aktarıyor.

BMC’nin Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yaptığı anlaşma kapsamında azami 56 ay içerisinde ilk parti tankların üretimi tamamlanıp teslim edilmiş olacaktı. Süresi ve adedi kesin olmamakla birlikte TSK’ya; kurulacak fabrikada üretilmiş 500 adet tank satılacak. Milli tank motoru da BMC tarafından aynı fabrikada geliştirilip üretilecek.