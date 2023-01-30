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BMC tarafından geliştirme çalışmaları devam eden ve bu sene ilk teslimatının yapılması planlanan ALTAY tankında kullanılacak transmisyon için Güney Koreli şirket ile sözleşme imzalandı. SNT Heavy Industries tarafından yapılan yazılı açıklamayla, şirket tarafından geliştirilen 1500 beygirlik otomatik şanzımanın ALTAY Ana Muharebe Tankı’nda kullanılması için BMC ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sözleşme bedelinin 200 milyon Euro olduğu açıklandı. Transmisyon teslimatları 2023-2027 yıllarında yapılacak. Ayrıca anlaşılan miktara ek olarak 130,9 milyon Euro değerinde opsiyon da bulunuyor. Opsiyonun devreye girmesi halinde ek teslimatların 2028-2030 yıllarında yapılacağı belirtildi.

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Saha testleri başlıyor

ALTAY Ana Muharebe Tankı’nda kullanılacak motor ve şanzımana Almanya ambargo uyguladığı için seri üretime geçilememişti. Son yıllarda Güney Kore ile yapılan görüşmeler neticesinde Hyundai Doosan üretimi DV27K dizel motoru entegre edildi. Şanzıman olarak SNT Dynamics tarafından üretilen EST15K şanzımanı kullanılacak. Bu sene teslim edilecek 2 adet ALTAY tankında Kore güç grubu yer alacak. BMC ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saha testleri yapılacak. Testlerin 2025 yılına kadar sürmesi bekleniyor.

BMCPower, Altay tankında yerli ve milli motor kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor. BMCPower tarafından geliştirilme çalışmaları süren 1500 beygir gücündeki Batu güç grubunun 2024 yılından itibaren Altay’a entegrasyon çalışmalarına geçilmesi hedefleniyor.

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Altay tankında kullanılacak şanzıman için sözleşme imzalandı