Havelsan’ın insansız kara aracı Kapgan, ilk atış testini tamamladı

- Havelsan Kapgan’ın ilk atış testi yapıldı
- Testler devam edecek
- İhracat için planlar hazır
- Havelsan Kapgan çıkış tarihi ne zaman?
- Kapgan özellikleri
- Yorumlar
Havelsan Kapgan’ın ilk atış testi yapıldı
Havelsan tarafından otonom Ağır Sınıf İKA olarak tanımlanan Kapgan, Samsun Yurt Savunma’nın (CANİK) Samsun’daki atış poligonunda test edildi. Kapgan’ın atış testlerinde Unirobotics'in silah kulesi Samsun Yurt Savunmanın Canik M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfeği araca entegre edildi. Entegrasyonun tamamlanmasıyla gece ve gündüz atış testleri yapıldı. Atış testlerinin ardından Kapgan, araziye çıkartılarak sürüş performansını da sergiledi.
Zira Ataoğlu’na göre Havelsan, Türkiye'de dijital birliğe öncülük eden bir firma ve Kapgan da bu dijital birliğin yeni üyesi. Buradaki dijital birlik söylemi aslında sürü kabiliyetine bir gönderme ve bu Kapgan’dan daha değerli bir olgu. Bilindiği üzere Havelsan’ın daha küçük İKA Barkan, insansız hava aracı Baha, insansız deniz aracı Sancar gibi çözümleri var. Bu araçlar dijital sürü algoritmaları ile muharebe alanında farklı konseptler oluşturabilir.
Esasında Havelsan’ın görüşü de bu yönde, “Havelsan olarak özellikle yazılım noktasında öne çıkıyor. Her zaman dediğimiz gibi biz bir platform üreticisi değiliz. Biz bunun akıl tarafındayız ve Kapgan da bir araç değil bir akıllı robot aslında."
Testler devam edecek
İhracat için planlar hazır
Veysel Ataoğlu, önümüzdeki ay içerisinde Kapgan’ın yurt dışında bir ülkede sergilenmesini hedeflediklerini açıkladı. Bu ülkenin kim olduğu belirsiz fakat burada, diğer çözümlerin ve dijital birlik konseptinin sergilenmesi planlanıyor.
Havelsan Kapgan çıkış tarihi ne zaman?
Havelsan Kapgan, geçtiğimiz Ekim ayında gözler önüne çıkartıldı. Aradan geçen üç aylık dönemde Kapgan’ın gövde testleri gerçekleştirildi. Ocaktan sonar ise atış testleri ve farklı tip yazılım testleri başlamış durumda. Ataoğlu’nun açıklamalarında göre 2023’ün ilk yarısında Kapgan’ın TSK’nın kullanabileceği bir konsepte getirilmesi planlanıyor. Bu noktada kuvvet ile birlikte araç test edilecek ve gelişim sürdürülecek. TSK’nın aracı sahada kullanarak test etmesi BMC Kirp’de de yapılmış ve eksikler TSK tarafından üreticiye bildirilerek yeni modellerde geliştirmeler sağlanmıştı.
Kapgan özellikleri
- Azami Hız: >25 km/s
- Boyutlar (BxExY): 175cmx120cmx100cm
- Ağırlık: 1400 kg (faydalı yüksüz)
- Çalışma Süresi: 6 saat
- 2.000 m etkili menzilli 30 mm Top
- Yükseltilebilir Mastlı Gözetleme Sistemi
- Yük Taşıma/Çekme
- Gece/Gündüz Keşif
- 3B Haritalama
- Kurtarma Görevleri
- Otonom devriye
- GPS bağımsız görev
- Link kaybında eve dönüş
- Lider Takibi
- Engelden kaçınma
- Sürülebilir alan tespiti
- Güzergah planma
- Dayanıklı Tasarım
- Tam Elektrikli İtki Sistemi
- Sürü Kabiliyetleri
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?