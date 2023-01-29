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    Havelsan’ın insansız kara aracı Kapgan, ilk atış testini tamamladı

    Havelsan’ın öncülüğünde önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen ağır sınıf insansız kara aracı Kapgan, kısa bir süre önce hem gece hem de gündüz atış testlerini gerçekleştirdi.
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    Havelsan Kapgan Tam Boyutta Gör
    Türkiye, savunma sanayisi alanında atmış olduğu otonom sistemler adımlarına bir yenisini daha eklemek üzere. Havelsan’ın liderliğinde Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarıyla ortaklaşa geliştirilen insansız kara aracı (İKA) Kapgan, ilk atış testini tamamladı.

    Havelsan Kapgan’ın ilk atış testi yapıldı

    Havelsan tarafından otonom Ağır Sınıf İKA olarak tanımlanan Kapgan, Samsun Yurt Savunma’nın (CANİK) Samsun’daki atış poligonunda test edildi. Kapgan’ın atış testlerinde Unirobotics'in silah kulesi Samsun Yurt Savunmanın Canik M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfeği araca entegre edildi. Entegrasyonun tamamlanmasıyla gece ve gündüz atış testleri yapıldı. Atış testlerinin ardından Kapgan, araziye çıkartılarak sürüş performansını da sergiledi.

    Havelsan Kapgan İKA Tam Boyutta Gör
    HAVELSAN Robotik ve Otonom Sistemler Proje Müdürü Veysel Ataoğlu, yapmış olduğu açıklamalarda Kapgan’ın modüler yapısına sahip olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla farklı yük çözümleri araca entegre edilebiliyor. Aynı zamanda Kapgan’ın bir ekosistem ürünü olarak da düşünülebileceği belirtiliyor.

    Zira Ataoğlu’na göre Havelsan, Türkiye'de dijital birliğe öncülük eden bir firma ve Kapgan da bu dijital birliğin yeni üyesi. Buradaki dijital birlik söylemi aslında sürü kabiliyetine bir gönderme ve bu Kapgan’dan daha değerli bir olgu. Bilindiği üzere Havelsan’ın daha küçük İKA Barkan, insansız hava aracı Baha, insansız deniz aracı Sancar gibi çözümleri var. Bu araçlar dijital sürü algoritmaları ile muharebe alanında farklı konseptler oluşturabilir.

    Esasında Havelsan’ın görüşü de bu yönde, “Havelsan olarak özellikle yazılım noktasında öne çıkıyor. Her zaman dediğimiz gibi biz bir platform üreticisi değiliz. Biz bunun akıl tarafındayız ve Kapgan da bir araç değil bir akıllı robot aslında."

    Testler devam edecek

    Kapgan İKA Tam Boyutta Gör
    Veysel Ataoğlu, gövde performans testleri sürerken belli bir noktadan sonra silah mukavemet, geri tepme, bunların gövdeye etkisini görmek için atış testlerine başladıklarını bildirdi. Bu testlerin devam edeceğini belirten Ataoğlu, Kapgan’ın 5 kilometre olan haberleşme alanını üzerinden kalkacak dronla artırmayı hedeflediklerini söylüyor. Bunun yanında sürü algoritmaları, farklı tip fırsat sinyalleri, GPS kaybında görsel navigasyon gibi konularda da geliştirmeler sürüyor.

    İhracat için planlar hazır

    Veysel Ataoğlu, önümüzdeki ay içerisinde Kapgan’ın yurt dışında bir ülkede sergilenmesini hedeflediklerini açıkladı. Bu ülkenin kim olduğu belirsiz fakat burada, diğer çözümlerin ve dijital birlik konseptinin sergilenmesi planlanıyor.

    Havelsan Kapgan çıkış tarihi ne zaman?

    Havelsan Kapgan, geçtiğimiz Ekim ayında gözler önüne çıkartıldı. Aradan geçen üç aylık dönemde Kapgan’ın gövde testleri gerçekleştirildi. Ocaktan sonar ise atış testleri ve farklı tip yazılım testleri başlamış durumda. Ataoğlu’nun açıklamalarında göre 2023’ün ilk yarısında Kapgan’ın TSK’nın kullanabileceği bir konsepte getirilmesi planlanıyor. Bu noktada kuvvet ile birlikte araç test edilecek ve gelişim sürdürülecek. TSK’nın aracı sahada kullanarak test etmesi BMC Kirp’de de yapılmış ve eksikler TSK tarafından üreticiye bildirilerek yeni modellerde geliştirmeler sağlanmıştı.

    Kapgan özellikleri

    Havelsan Kapgan insansız kara aracı Tam Boyutta Gör

    • Azami Hız: >25 km/s
    • Boyutlar (BxExY): 175cmx120cmx100cm
    • Ağırlık: 1400 kg (faydalı yüksüz)
    • Çalışma Süresi: 6 saat
    • 2.000 m etkili menzilli 30 mm Top
    • Yükseltilebilir Mastlı Gözetleme Sistemi
    • Yük Taşıma/Çekme
    • Gece/Gündüz Keşif
    • 3B Haritalama
    • Kurtarma Görevleri
    • Otonom devriye
    • GPS bağımsız görev
    • Link kaybında eve dönüş
    • Lider Takibi
    • Engelden kaçınma
    •  Sürülebilir alan tespiti
    • Güzergah planma
    • Dayanıklı Tasarım
    • Tam Elektrikli İtki Sistemi
    • Sürü Kabiliyetleri

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 3 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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