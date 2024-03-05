Altınay Savunma Teknolojileri yeni üretim tesisi kuruyor

Tam Boyutta Gör Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yerli ve yabancı müşteriler için savunma ve havacılık teknolojileri geliştiren Altınay Savunma, yeni üretim tesisi kuruyor. Dilovası’na Makine İhtisas OSB'de kurulumu yapılan tesis, şirketin uluslararası oyuncu olma hedefine yaklaşması için önemli katkı sağlayacak. Tesisin, 2024'ün ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni üretim tesisi, elektronik altyapı, üretim ve kompozit konularındaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. tesiste, yatay-dikey çok eksenli işleme merkezleri, sayısal denetimli yüzey ve hassas işleme tezgâhları, lazer makine yatırımları yer alıyor. Ayrıca elektronik kart üretiminde kullanılacak yüksek hızlı tam otomatik dizgi hattı, tesisin önemli yetenekleri arasında bulunuyor.

Altınay Savunma, bu yılın ilk yarısında halka arz olmayı planlıyor. Elde edilecek gelirle uluslarası alanda başarı hedefleniyor. Kurulması planlanan 1.000 kişilik Ar-Ge merkezi ile inovasyon ve teknoloji alanındaki yeniliklere imza atılması planlanıyor. Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik anahtar teslim çözümleriyle, teknolojik ürünleri ve kritik alt sistemleri ile iç pazarda olduğu gibi uluslararası pazarda da yer alan şirket, sahip olduğu teknolojileri, üretim kabiliyetlerini ve imkanlarını geliştirme yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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