Milli uçaklar için iniş takımı geliştiren TAAC, ilk yurt dışı sözleşmesini imzaladı

TUSAŞ ve Altınay Savunma ortaklığında hayata geçirilen TAAC, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group (ADASI) ile sözleşme imzalayarak önemli bir ihracat hamlesi gerçekleştirdi. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretimi iniş takımları, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanılacak. Sözleşmenin finansal detayları açıklanmadı.
TAAC Genel Müdürü Enis Ata, yaptığı değerlendirmede, "EDGE Group (ADASI) ile imzaladığımız projenin başlamasıyla TAAC'ın Orta Doğu başta olmak üzere global olarak marka değeri de tescillenmiş olacak. Önümüzdeki dönemde ülkemizin özgün platformları için çözüm merkezi olmaya devam ederken TAAC'ın gelişen kabiliyetleri doğrultusunda ihracat payını da büyüterek global ölçekte konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.
TAAC İniş Takımı Sistemi özellikleri
Türkiye’de ilk kez MMU KAAN için geliştirip üretilen İniş Takımı Sistemi, burun iniş takımlı “tricycle” bir yapıda, olup, burun iniş takımı yönlendirme sistemi ve fren sistemi içeren katlanabilir tipte bir iniş takımı sistemidir. İniş Takımı Sisteminin ana unsurları dikme ve şok emiciler, lastik jant ve frenler, eyleyiciler, üst kilitler, hidrolik manifoldlar, iniş takımı kontrol paneli, kontrol üniteleri, pozisyon gösterge ve uyarı sistemleridir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...