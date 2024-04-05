Milli uçaklar için iniş takımı geliştiren TAAC, ilk yurt dışı sözleşmesini imzaladı

Tam Boyutta Gör Milli muharip uçak KAAN ve Türkiye’nin ilk jet motorlu insanlı uçağı HÜRJET için iniş takımları geliştiren yerli şirket TAAC Havacılık Teknolojileri, globale açılıyor. TAAC, yurt dışına ilk satış anlaşmasını yaptı.

TUSAŞ ve Altınay Savunma ortaklığında hayata geçirilen TAAC, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group (ADASI) ile sözleşme imzalayarak önemli bir ihracat hamlesi gerçekleştirdi. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretimi iniş takımları, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanılacak. Sözleşmenin finansal detayları açıklanmadı.

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TAAC Genel Müdürü Enis Ata, yaptığı değerlendirmede, "EDGE Group (ADASI) ile imzaladığımız projenin başlamasıyla TAAC'ın Orta Doğu başta olmak üzere global olarak marka değeri de tescillenmiş olacak. Önümüzdeki dönemde ülkemizin özgün platformları için çözüm merkezi olmaya devam ederken TAAC'ın gelişen kabiliyetleri doğrultusunda ihracat payını da büyüterek global ölçekte konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

TAAC İniş Takımı Sistemi özellikleri

Türkiye’de ilk kez MMU KAAN için geliştirip üretilen İniş Takımı Sistemi, burun iniş takımlı “tricycle” bir yapıda, olup, burun iniş takımı yönlendirme sistemi ve fren sistemi içeren katlanabilir tipte bir iniş takımı sistemidir. İniş Takımı Sisteminin ana unsurları dikme ve şok emiciler, lastik jant ve frenler, eyleyiciler, üst kilitler, hidrolik manifoldlar, iniş takımı kontrol paneli, kontrol üniteleri, pozisyon gösterge ve uyarı sistemleridir.

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