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    Anlık Bildirim

    Milli uçaklar için iniş takımı geliştiren TAAC, ilk yurt dışı sözleşmesini imzaladı

    TUSAŞ ve Altınay Savunma ortaklığında kurulan TAAC, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerli iniş takımları tedarik edecek. Taraflar arasında sözleşme imzalandı.        
    TAAC, ilk yurt dışı sözleşmesini imzaladı Tam Boyutta Gör
    Milli muharip uçak KAAN ve Türkiye’nin ilk jet motorlu insanlı uçağı HÜRJET için iniş takımları geliştiren yerli şirket TAAC Havacılık Teknolojileri, globale açılıyor. TAAC, yurt dışına ilk satış anlaşmasını yaptı.

    TUSAŞ ve Altınay Savunma ortaklığında hayata geçirilen TAAC, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group (ADASI) ile sözleşme imzalayarak önemli bir ihracat hamlesi gerçekleştirdi. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretimi iniş takımları, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanılacak. Sözleşmenin finansal detayları açıklanmadı.

    TAAC Genel Müdürü Enis Ata, yaptığı değerlendirmede, "EDGE Group (ADASI) ile imzaladığımız projenin başlamasıyla TAAC'ın Orta Doğu başta olmak üzere global olarak marka değeri de tescillenmiş olacak. Önümüzdeki dönemde ülkemizin özgün platformları için çözüm merkezi olmaya devam ederken TAAC'ın gelişen kabiliyetleri doğrultusunda ihracat payını da büyüterek global ölçekte konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

    TAAC İniş Takımı Sistemi özellikleri

    Türkiye’de ilk kez MMU KAAN için geliştirip üretilen İniş Takımı Sistemi, burun iniş takımlı “tricycle” bir yapıda, olup, burun iniş takımı yönlendirme sistemi ve fren sistemi içeren katlanabilir tipte bir iniş takımı sistemidir. İniş Takımı Sisteminin ana unsurları dikme ve şok emiciler, lastik jant ve frenler,  eyleyiciler, üst kilitler, hidrolik manifoldlar, iniş takımı kontrol paneli, kontrol üniteleri, pozisyon gösterge ve uyarı sistemleridir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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