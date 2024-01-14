Alüminyum kullanılarak binalara sezonluk enerji depolama imkanı geliyor

Günümüzde hem elektriği hem de ısıyı depolayabiliyor ve sonra tekrar kullanabiliyoruz. Depolanan enerji kısa süreli ihtiyaç için kullanılıyor. Elektriği bir sezon yetecek kadar saklamak veya bunu taşınabilir hale getirmek oldukça zor. Avrupa Birliği destekli Reveal projesi tam da bu sorunu çözmek için kollar sıvadı.
Yapabileceğimiz şeylerden biri güneşin ve rüzgarın şebekenin ihtiyacından fazla üretim yaptığı zamanlardaki fazla enerjiyi, Alüminyum Oksit kullanarak bu enerjiyi element halindeki alüminyuma çevirmede kullanmak olabilir. Bu şekilde depolanan enerjinin yoğunluğu şaşırtıcı derecede yüksek öyle ki petrolden fazla. Alüminyumda saklanabilen teorik enerji miktarı 24 Mwh/m3 ancak pratikte elde edilebilen miktar 15 Mwh/m3.
Kış boyunca yetecek kadar ısı ve elektrik sağlanacak
Sonuçta bu şekilde element haline dönüştürülen alüminyumlar binalara taşınabilir ve burada kışın tekrar oksit haline döndürülürken ısı ve elektrik sağlayabilir. Üstelik bu süreç içersinde hiç bir karbon emisyonu olmaz. Üstelik şarj edilen sistem deşarj edilmeyi beklerken hiç enerji kaybı yaşamaması.
Sistem şu şekilde çalışıyor: Bir tesiste yazın üretilen fazla elektrik enerjisi saf alüminyuma dönüştürülüyor, sonra bu alüminyum binalara dağıtılıyor. Dağıtılan alüminyum özel basınçlı tank ya da soğutma gerektirmiyor. Zamanı geldiğinde ise ısınma için sıcak su ve elektrik üretmek için kullanılıyor. Isınma sezonu sonunda tekrar oksitlenen alüminyum dönüşüm için yendiden tesise gönderiliyor.
Buna benzer bir sistem hali hazırda hidrojen ile de yapılıyor. Hidrojen binanın olduğu tesiste üretilebilecek olması ona avantaj sağlıyor, fakat hidrojen alüminyuma göre 8 kat fazla hacim kaplıyor ve ayrıca çok yanıcı bir halde bu nedenle üretmesi ve saklaması hatta transferi tehlikeli olabiliyor. Ayrıca sistemin kurulumu ve işletilmesi özel teknik elemanlar gerektiriyor. Ayrıca tek tek her binada üretim ekonomik ölçek için çok uygun değil. Hidrojeni üretip dağıtmak ise ayrı bir dert. Zira hidrojeni taşımak için çok yüksek basınca sahip kompozit tanklar, korkunç düşük sıcaklıkta sıvılaştırılmış hidrojen kullanılmakta. Bu yöntemler her durumda hidrojenin sıvılaştırılmak için veya yüksek basınca getirmek için yoğun enerji harcamakta.
Avrupa birliği destekli projenin amacı bu hayalin gerçekleştirilebilmesi için saf alüminyum üretimi, dağıtımı ve enerjinin üretilmesi için kullanılacak bina sistemlerinin tasarlanması olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.