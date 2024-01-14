Beş havalimanına 3,5 MW gücünde güneş enerjisi santralleri kuruldu

Tam Boyutta Gör Türkiye’deki havalimanlarında yenilenebilir enerji kullanımın artması için havalimanlarındaki boş arazilere güneş enerjisi santralleri (GES) kurulması planlanıyor. Şu ana kadar kurulumu yapılan GES’lerin kurulu güç kapasitesi açıklandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 8-14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında DHMİ'nin projeleri hakkında açıklama yaptı. Havalimanlarına 5 adet güneş enerjisi santrali ve hem rüzgar enerjisi türbinleri hem de güneş enerjisi panelleri içeren 4 adet hibrit üretim santralinin devreye alındığı duyuruldu.

DHMİ Genel Müdürü Keskin, “Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması kapsamında, 5 havalimanında toplam 3,5 MW kurulu güce sahip güneş enerji santrali yapımını tamamladık. Tüm havalimanlarında GES yapımının yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

DHMİ'nin yeşil enerji ve sürdürülebilirlik projeleri neler?

DHMİ, Karbonsuz Havalimanı Projesi kapsamında, 2023 yılında Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı'nda 50 havalimanını çeşitli seviyelerde sertifikalandırdı. Bu sayede, DHMİ küresel ölçekte en yüksek sayıda ACA Sertifikasına sahip olan Havalimanı İşletmecisi Kuruluş oldu. Ülke bazında ise Türkiye, Fransa'dan sonraki en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2. ülke oldu. Ayrıca DHMİ, “ACI Avrupa Havalimanı Endüstrisi Kapsamında 2050 Yılına Kadar Net Sıfır CO2 Emisyonları (Kapsam 1 & 2) Taahhüdü”ne onay verdi.

Isıtma ve soğutma sistemlerinin, daha az emisyon salımı sağlayan doğalgazla çalışan sistemlere (LNG, LPG, CNG) dönüşüm çalışmalarını gerçekleştiriliyor. Havalimanlarının aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin daha az enerji tüketmesini sağlamak için, bu sistemler otomasyonlaştırılıyor ve terminal içi ve terminal dışı mevcut aydınlatma sistemleri LED’e dönüştürülüyor. Havalimanlarımızda ARFF araçlarının günlük kontrolleri sırasında kullanılan suyun geri dönüşümü için, suyun ARFF ikmal havuzunda toplanması sağlanarak su tasarrufu hedefleyen proje hayata geçirildi.

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Antalya Havalimanı'nda yapımı devam eden Uçak Yakıt Hidrant Sistemi'nin faaliyete geçmesiyle, park pozisyonundaki uçaklara, bu sistemden yakıt ikmali yapılacak, bu sayede, apronda yer emniyeti büyük oranda artacak ve araç trafiği yoğunluğu asgariye inerek çevre kirliliğinin azaltılmasına da katkı sağlanacak.

Havalimanlarında hizmet veren araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesi projesi kapsamında, 15 adet TOGG otomobil hizmet ağına dâhil edildi. İlerleyen süreçte, bu sayının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

TÜBİTAK-MAM ile Gaziantep, Erzurum, Ordu Giresun ve Muğla Milas Bodrum Havalimanlarında “İklim Değişikliği Stratejileri Hazırlama Projesi”ni başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Bu proje ile bu havalimanlara özgü “İklim Değişikliği Stratejileri Dokümanları” hazırlanarak, karbon azaltımına yönelik projeksiyonlar elde edildi.

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