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    Beş havalimanına 3,5 MW gücünde güneş enerjisi santralleri kuruldu

    DHMİ Genel Müdürü Keskin, beş havalimaına toplam 3,5 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulduğunu duyurdu. DHMİ'nin enerji ve sürdürülebilirlik alanındaki projeleri açıklandı.
    Beş havalimanına 3,5 MW gücünde güneş enerjisi santrali kuruldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’deki havalimanlarında yenilenebilir enerji kullanımın artması için havalimanlarındaki boş arazilere güneş enerjisi santralleri (GES) kurulması planlanıyor. Şu ana kadar kurulumu yapılan GES’lerin kurulu güç kapasitesi açıklandı.

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 8-14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında DHMİ'nin projeleri hakkında açıklama yaptı. Havalimanlarına 5 adet güneş enerjisi santrali ve hem rüzgar enerjisi türbinleri hem de güneş enerjisi panelleri içeren 4 adet hibrit üretim santralinin devreye alındığı duyuruldu.

    DHMİ Genel Müdürü Keskin, “Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması kapsamında, 5 havalimanında toplam 3,5 MW kurulu güce sahip güneş enerji santrali yapımını tamamladık. Tüm havalimanlarında GES yapımının yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

    DHMİ'nin yeşil enerji ve sürdürülebilirlik projeleri neler?

    DHMİ, Karbonsuz Havalimanı Projesi kapsamında, 2023 yılında Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı'nda 50 havalimanını çeşitli seviyelerde sertifikalandırdı. Bu sayede, DHMİ küresel ölçekte en yüksek sayıda ACA Sertifikasına sahip olan Havalimanı İşletmecisi Kuruluş oldu. Ülke bazında ise Türkiye, Fransa'dan sonraki en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2. ülke oldu. Ayrıca DHMİ, “ACI Avrupa Havalimanı Endüstrisi Kapsamında 2050 Yılına Kadar Net Sıfır CO2 Emisyonları (Kapsam 1 & 2) Taahhüdü”ne onay verdi.

    Isıtma ve soğutma sistemlerinin, daha az emisyon salımı sağlayan doğalgazla çalışan sistemlere (LNG, LPG, CNG) dönüşüm çalışmalarını gerçekleştiriliyor. Havalimanlarının aydınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin daha az enerji tüketmesini sağlamak için, bu sistemler otomasyonlaştırılıyor ve terminal içi ve terminal dışı mevcut aydınlatma sistemleri LED’e dönüştürülüyor. Havalimanlarımızda ARFF araçlarının günlük kontrolleri sırasında kullanılan suyun geri dönüşümü için, suyun ARFF ikmal havuzunda toplanması sağlanarak su tasarrufu hedefleyen proje hayata geçirildi.

    Antalya Havalimanı'nda yapımı devam eden Uçak Yakıt Hidrant Sistemi'nin faaliyete geçmesiyle, park pozisyonundaki uçaklara, bu sistemden yakıt ikmali yapılacak, bu sayede, apronda yer emniyeti büyük oranda artacak ve araç trafiği yoğunluğu asgariye inerek çevre kirliliğinin azaltılmasına da katkı sağlanacak.

    Havalimanlarında hizmet veren araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesi projesi kapsamında, 15 adet TOGG otomobil hizmet ağına dâhil edildi. İlerleyen süreçte, bu sayının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

    TÜBİTAK-MAM ile Gaziantep, Erzurum, Ordu Giresun ve Muğla Milas Bodrum Havalimanlarında “İklim Değişikliği Stratejileri Hazırlama Projesi”ni başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Bu proje ile bu havalimanlara özgü “İklim Değişikliği Stratejileri Dokümanları” hazırlanarak, karbon azaltımına yönelik projeksiyonlar elde edildi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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