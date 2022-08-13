Araştırma: Alzheimer hastalığının tedavisinde yeni bir yol bulunmuş olabilir

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San Francisco California Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yeni teknolojiyi kullanarak Alzheimer hastalığını tedavi etmeyi hedefliyor. Yapılan araştırma, genellikle bunama ve diğer beyin hastalıkları ile ilişkili olan hasarlı nöronlardan ve proteinlerden kurtularak beyni stabilize eden bir hücre türü olan mikrogliaya odaklanıyor.

CRISPR teknolojisi, Alzheimer tedavisine yeni bir yaklaşım getirebilir

Martin Kampmann tarafından yönetilen ekip, mikroglial aktivitenin belirli durumlarından sorumlu olan genleri tespit etmek için hazırlandı. Bu sayade ekip, genleri açıp kapatabilir ve yerinden çıkan hücreleri yerlerine geri koyabilir.

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İnsan gönüllüler tarafından bağışlanan kök hücreler aracılığıyla mikroglia hücreleri yapan ekip, bir CRISPR biçimini birleştiren ve araştırmacıların bireysel genleri açıp kapatmasını sağlayan yeni bir platform geliştirmeye başladı.

Bununla ekip, hücrenin hayatta kalma ve çoğalma yeteneğinden sorumlu olan genleri sıfırlayabildi. Gen türlerinin tespiti, araştırmacıların onları başarılı bir şekilde dinlendirmesine ve hastalıklı hücreyi sağlıklı hücrelere dönüştürmesine yardımcı oldu.

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