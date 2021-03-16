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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazfit markası geçen yıl 45 milyon adet sattı

    Mi Band bilekliklerinin üreticisi Huami geçen yıl 45 milyon adet cihaz satışı yaptı. İyi bir ivme yakalayan firmanın Ar-Ge bütçesi de giderek artıyor yani daha iyi modeller yolda.
    16 Mart 2021, 20:30 (5 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Amazfit markası geçen yıl 45 milyon adet sattı
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    Özellikle Xiaomi Mi Band üretimi ile adını duyuran ve ardından Amazfit markası ile de pazarda ortağına rakip olan Huami iyi bir ivme yakaladı. Firma 2020 yılı ve son çeyreğinin mali tablolarını paylaştı.

    Amazfit ne kadar sattı?

    Uzun süredir pazarda Amazfit marka giyilebilir cihazlarla boy gösteren Huami daha iyi tanınırlık adına yakın dönemde Zepp Health olarak ismini değiştirmişti. Amazfit ve Zepp olarak satışlarını arttırdı.

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    Geçen yılın son çeyrek raporlarına göre Huami markası 11.3 milyon adet giyilebilir cihaz satışı gerçekleştirdi. 300 milyon dolar civarında gelir elde eden firma 19.6 milyon dolar da net kar elde etti.

    2020 genelinde ise firma 45.7 milyon adet cihaz sattı ve yüzde 8 büyüdü. Toplam gelir 980 milyon dolar olurken net kar da 45 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 10 artış elde edildi. Nakit birikim ise 348 milyon dolar oldu.

    Geçen yıl 50 milyon dolar civarında Ar-Ge bütçesi ayıran Huami bu yıl daha da arttıracak. Mi Band 6 modelini de son aşamaya getiren firma bununla birlikte ilk çeyrekte 150 milyon dolar civarında bir gelir bekliyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/16/huami-technology-2020-wearable-shipments/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    E ensei (hakan kahraman) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazefit gtr2 kullanıyorum huawei nin saatlerine göre çok daha kibar ve yakışıklı batarya ve kullanıcı arayüzü olarak çok iyi
    Yanıtla +3
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    Jon_Kar 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu görünce aklıma Amazon Xiaomi ve Huawei geliyor
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    X Xloud 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Komik bi rakam muhtemelen mi bandlarıda eklemişler. Önce others kısmından çıkıp Samsung ve Huawei yi geçmesi lazım
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    Mr. Jingles 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adından dolayı hep Amazon’un yan ürünü gibi çağrışım yapıyor.
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    S Schweinsteigery (Melik Bey) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Satar güzel saatler yapıyor , bizim Vestel de yapıyor
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