Amazfit markası geçen yıl 45 milyon adet sattı

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Özellikle Xiaomi Mi Band üretimi ile adını duyuran ve ardından Amazfit markası ile de pazarda ortağına rakip olan Huami iyi bir ivme yakaladı. Firma 2020 yılı ve son çeyreğinin mali tablolarını paylaştı.

Amazfit ne kadar sattı?

Uzun süredir pazarda Amazfit marka giyilebilir cihazlarla boy gösteren Huami daha iyi tanınırlık adına yakın dönemde Zepp Health olarak ismini değiştirmişti. Amazfit ve Zepp olarak satışlarını arttırdı.

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Geçen yılın son çeyrek raporlarına göre Huami markası 11.3 milyon adet giyilebilir cihaz satışı gerçekleştirdi. 300 milyon dolar civarında gelir elde eden firma 19.6 milyon dolar da net kar elde etti.

2020 genelinde ise firma 45.7 milyon adet cihaz sattı ve yüzde 8 büyüdü. Toplam gelir 980 milyon dolar olurken net kar da 45 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 10 artış elde edildi. Nakit birikim ise 348 milyon dolar oldu.

Geçen yıl 50 milyon dolar civarında Ar-Ge bütçesi ayıran Huami bu yıl daha da arttıracak. Mi Band 6 modelini de son aşamaya getiren firma bununla birlikte ilk çeyrekte 150 milyon dolar civarında bir gelir bekliyor.

https://www.gizmochina.com/2021/03/16/huami-technology-2020-wearable-shipments/

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