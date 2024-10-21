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    Amazfit, spor yapanlara özel açık tasarım kulaklığını tanıttı: İşte özellikleri

    Amazfit, spor için rahat, güvenli ve farklı tasarımlı kulaklık arayanlara yönelik yeni ürününü tanıttı. Açık tasarımlı Amazfit Up, Amazfit saatle birlikte kullanıldığında tüm yeteneklerini gösteriyor.
    Amazfit Up açık tasarım kulaklık Tam Boyutta Gör
    Amazfit, fitness kullanıcılarını hedefleyen yeni açık tasarım kulak içi kulaklıklarını tanıttı. Amazfit Up, kulak kanalını açık bırakan klipsli tasarımıyla rakiplerinden ayrılıyor.

    Amazfit Up: Açık tasarımlı fitness kulaklığı

    amazfit up özellikleri Tam Boyutta Gör
    Amazfit’in yeni kulak içi kulaklığı, yapay zeka algoritması kullanarak arama sırasında arka plan gürültüsünü azaltıyor, gürültülü ortamlarda netliği artırıyor. Etrafınızdaki önemli sesleri engellemeden ses dalgalarını kulağınıza yönlendiriyor. Müzik, arama ve sesli asistan kontrolünü fiziksel düğmelerle sağlıyorsunuz. Kulaklık, nem ve tere dayanıklı olduğundan parmaklarınız kaymıyor, yanlışlıkla istemediğiniz bir tuşa basmıyorsunuz.

    Amazfit Up, kolay eşleşme özelliğine sahip; Kulaklığı şarj kutusundan çıkardığınız anda bağlanıyorlar. Aynı anda iki farklı işletim sistemli cihaza bağlanabiliyor, aralarında geçiş yapabiliyorsunuz. Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor. Tek şarjla 6 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Şarj kutusuyla birlikte 18 saate kadar ek süre elde ediyorsunuz. Şarj kutusunun tamamen şarj olması 2 saat sürüyor.

    Amazfit akıllı saatiyle eşleştiğinde, spor yaparken fitness verileri ve yol bilgisi kulağınıza aktarılıyor. Amazfit’in kendi asistanı Zepp Flow, saat ayarlarını değiştirmekten mesajları yanıtlamaya birçok şeyi saate dokunmadan yapmanıza olanak tanıyor. Amazfit saatiniz yoksa kulaklıktaki butona üç kez dokunarak telefonun sesli asistanını çağırabiliyorsunuz.

    Amazfit Up kulak içi kulaklık fiyatı

    Amazfit Up, 50 dolar fiyat etiketiyle 27 Ekim’de satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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