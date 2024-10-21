Amazfit, spor yapanlara özel açık tasarım kulaklığını tanıttı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Amazfit, fitness kullanıcılarını hedefleyen yeni açık tasarım kulak içi kulaklıklarını tanıttı. Amazfit Up, kulak kanalını açık bırakan klipsli tasarımıyla rakiplerinden ayrılıyor.

Amazfit, dikkat çekici özelliklere sahip akıllı yüzüğünü satışa s 1 ay önce eklendi

Amazfit Up: Açık tasarımlı fitness kulaklığı

Tam Boyutta Gör Amazfit’in yeni kulak içi kulaklığı, yapay zeka algoritması kullanarak arama sırasında arka plan gürültüsünü azaltıyor, gürültülü ortamlarda netliği artırıyor. Etrafınızdaki önemli sesleri engellemeden ses dalgalarını kulağınıza yönlendiriyor. Müzik, arama ve sesli asistan kontrolünü fiziksel düğmelerle sağlıyorsunuz. Kulaklık, nem ve tere dayanıklı olduğundan parmaklarınız kaymıyor, yanlışlıkla istemediğiniz bir tuşa basmıyorsunuz.

Amazfit Up, kolay eşleşme özelliğine sahip; Kulaklığı şarj kutusundan çıkardığınız anda bağlanıyorlar. Aynı anda iki farklı işletim sistemli cihaza bağlanabiliyor, aralarında geçiş yapabiliyorsunuz. Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor. Tek şarjla 6 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Şarj kutusuyla birlikte 18 saate kadar ek süre elde ediyorsunuz. Şarj kutusunun tamamen şarj olması 2 saat sürüyor.

Amazfit akıllı saatiyle eşleştiğinde, spor yaparken fitness verileri ve yol bilgisi kulağınıza aktarılıyor. Amazfit’in kendi asistanı Zepp Flow, saat ayarlarını değiştirmekten mesajları yanıtlamaya birçok şeyi saate dokunmadan yapmanıza olanak tanıyor. Amazfit saatiniz yoksa kulaklıktaki butona üç kez dokunarak telefonun sesli asistanını çağırabiliyorsunuz.

Amazfit Up kulak içi kulaklık fiyatı

Amazfit Up, 50 dolar fiyat etiketiyle 27 Ekim’de satışa çıkacak.

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