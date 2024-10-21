Amazfit, spor yapanlara özel açık tasarım kulaklığını tanıttı: İşte özellikleri

Amazfit Up: Açık tasarımlı fitness kulaklığı
Amazfit Up, kolay eşleşme özelliğine sahip; Kulaklığı şarj kutusundan çıkardığınız anda bağlanıyorlar. Aynı anda iki farklı işletim sistemli cihaza bağlanabiliyor, aralarında geçiş yapabiliyorsunuz. Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor. Tek şarjla 6 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Şarj kutusuyla birlikte 18 saate kadar ek süre elde ediyorsunuz. Şarj kutusunun tamamen şarj olması 2 saat sürüyor.
Amazfit akıllı saatiyle eşleştiğinde, spor yaparken fitness verileri ve yol bilgisi kulağınıza aktarılıyor. Amazfit’in kendi asistanı Zepp Flow, saat ayarlarını değiştirmekten mesajları yanıtlamaya birçok şeyi saate dokunmadan yapmanıza olanak tanıyor. Amazfit saatiniz yoksa kulaklıktaki butona üç kez dokunarak telefonun sesli asistanını çağırabiliyorsunuz.
Amazfit Up kulak içi kulaklık fiyatı
Amazfit Up, 50 dolar fiyat etiketiyle 27 Ekim’de satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)