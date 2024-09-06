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    Apple Watch Ultra rakibi Amazfit T-Rex 3 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Amazfit, yeni akıllı saatini tanıttı. Amazfit T-Rex 3, Apple Watch Ultra 2 ve Samsung'un yeni Galaxy Watch Ultra saatinin tasarımını daha uygun fiyata sunuyor.  
    Amazfit T-Rex 3 akıllı saat tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Amazfit, akıllı saat sektöründeki en önemli markalardan biri ve genelde rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatta fitness ve sağlık özellikleri sunuyor. Şirketin T-Rex saatleri sağlam tasarıma sahip ve Amazfit T-Rex 3 en son model olarak karşımıza çıkıyor.

    Amazfit T-Rex 3 akıllı saat neler sunuyor?

    Amazfit T-Rex 3 özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Amazfit, T-Rex 3 modelinde de dayanıklı tasarımı sürdürüyor. Bu, 100 metreye kadar suya dayanıklılık, askeri sınıf polimer yapı ve paslanmaz çelik çerçeve anlamına geliyor.

    Yeni model, önceki nesle göre birkaç iyileştirme sunuyor. En büyük değişiklik ekranda. Daha büyük (1.5 inç), aynı zamanda daha parlak (2.000 nit) bir AMOLED ekrana bakıyoruz. Ekran parlaklığı olarak Pixel Watch 3 ve Apple Watch Series 9 ile aynı seviyede. Pil ömrü açısından akıllı saat, 27 güne kadar dayanıyor ancak GPS sürekli açıkken 7.5 güne kadar kullanım süresi veriyor. Ufak bir hatırlatma olarak, T-Rex 2 modeli, 24 güne kadar pil ömrü sunuyor. Sürekli GPS kullanımında bu süre 2.5 güne kadar düşüyor.

    Amazfit'in yeni akıllı saati, 170’ten fazla egzersiz modu, geliştirilmiş dayanıklılık/güç antrenmanı modu ve kalp atış hızı, SpO2, stres, uyku takibi bir dizi sağlık izleme özelliğiyle geliyor. Saatin öne çıkan diğer özellikleri arasında; OpenAI’ın yapay zeka modeli GPT-4o tarafından desteklenen Zepp Flow AI asistanı, GPS veri paylaşımı için daha ayrıntılı seçenekler, Avrupa'da temassız ödemeler için Zepp Pay ve şirketin Helio Ring'iyle entegrasyon yer alıyor. Saatin Wear OS yerine Zepp OS 4 üzerinde çalıştığını da belirtmek gerekiyor.

    Amazfit T-Rex 3 fiyatı ne kadar?

    Amazfit T-Rex 3 akıllı saat, 280 dolar fiyat etiketiyle Amazon'da satışta.

    Amazfit T-Rex 3 özellikleri

    Amazfit T-Rex 3 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.5 inç, 2000 nit, AMOLED
    • Kasa boyutu: 48 mm
    • Pil ömrü: 27 gün
    • İşletim sistemi: Zepp OS 4.0
    • GPS: 6 uydu konumlandırma
    • Mikrofon: Var
    • Suya dayanıklılık: 100 metre + 45 metre serbest dalış
    • Spor modu: 170+
    • Vücut sıcaklığı ölçümü: Var
    • Bağlantı: WiFi, Bluetooth
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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