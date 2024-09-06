Apple Watch Ultra rakibi Amazfit T-Rex 3 tanıtıldı: İşte özellikleri

- Amazfit T-Rex 3 akıllı saat neler sunuyor?
- Amazfit T-Rex 3 fiyatı ne kadar?
- Amazfit T-Rex 3 özellikleri
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Amazfit T-Rex 3 akıllı saat neler sunuyor?
Yeni model, önceki nesle göre birkaç iyileştirme sunuyor. En büyük değişiklik ekranda. Daha büyük (1.5 inç), aynı zamanda daha parlak (2.000 nit) bir AMOLED ekrana bakıyoruz. Ekran parlaklığı olarak Pixel Watch 3 ve Apple Watch Series 9 ile aynı seviyede. Pil ömrü açısından akıllı saat, 27 güne kadar dayanıyor ancak GPS sürekli açıkken 7.5 güne kadar kullanım süresi veriyor. Ufak bir hatırlatma olarak, T-Rex 2 modeli, 24 güne kadar pil ömrü sunuyor. Sürekli GPS kullanımında bu süre 2.5 güne kadar düşüyor.
Amazfit'in yeni akıllı saati, 170’ten fazla egzersiz modu, geliştirilmiş dayanıklılık/güç antrenmanı modu ve kalp atış hızı, SpO2, stres, uyku takibi bir dizi sağlık izleme özelliğiyle geliyor. Saatin öne çıkan diğer özellikleri arasında; OpenAI’ın yapay zeka modeli GPT-4o tarafından desteklenen Zepp Flow AI asistanı, GPS veri paylaşımı için daha ayrıntılı seçenekler, Avrupa'da temassız ödemeler için Zepp Pay ve şirketin Helio Ring'iyle entegrasyon yer alıyor. Saatin Wear OS yerine Zepp OS 4 üzerinde çalıştığını da belirtmek gerekiyor.
Amazfit T-Rex 3 fiyatı ne kadar?
Amazfit T-Rex 3 akıllı saat, 280 dolar fiyat etiketiyle Amazon'da satışta.
Amazfit T-Rex 3 özellikleri
- Ekran: 1.5 inç, 2000 nit, AMOLED
- Kasa boyutu: 48 mm
- Pil ömrü: 27 gün
- İşletim sistemi: Zepp OS 4.0
- GPS: 6 uydu konumlandırma
- Mikrofon: Var
- Suya dayanıklılık: 100 metre + 45 metre serbest dalış
- Spor modu: 170+
- Vücut sıcaklığı ölçümü: Var
- Bağlantı: WiFi, Bluetooth
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.