Apple Watch Ultra rakibi Amazfit T-Rex 3 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Amazfit, akıllı saat sektöründeki en önemli markalardan biri ve genelde rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatta fitness ve sağlık özellikleri sunuyor. Şirketin T-Rex saatleri sağlam tasarıma sahip ve Amazfit T-Rex 3 en son model olarak karşımıza çıkıyor.

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Amazfit T-Rex 3 akıllı saat neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Amazfit, T-Rex 3 modelinde de dayanıklı tasarımı sürdürüyor. Bu, 100 metreye kadar suya dayanıklılık, askeri sınıf polimer yapı ve paslanmaz çelik çerçeve anlamına geliyor.

Yeni model, önceki nesle göre birkaç iyileştirme sunuyor. En büyük değişiklik ekranda. Daha büyük (1.5 inç), aynı zamanda daha parlak (2.000 nit) bir AMOLED ekrana bakıyoruz. Ekran parlaklığı olarak Pixel Watch 3 ve Apple Watch Series 9 ile aynı seviyede. Pil ömrü açısından akıllı saat, 27 güne kadar dayanıyor ancak GPS sürekli açıkken 7.5 güne kadar kullanım süresi veriyor. Ufak bir hatırlatma olarak, T-Rex 2 modeli, 24 güne kadar pil ömrü sunuyor. Sürekli GPS kullanımında bu süre 2.5 güne kadar düşüyor.

Amazfit'in yeni akıllı saati, 170’ten fazla egzersiz modu, geliştirilmiş dayanıklılık/güç antrenmanı modu ve kalp atış hızı, SpO2, stres, uyku takibi bir dizi sağlık izleme özelliğiyle geliyor. Saatin öne çıkan diğer özellikleri arasında; OpenAI’ın yapay zeka modeli GPT-4o tarafından desteklenen Zepp Flow AI asistanı, GPS veri paylaşımı için daha ayrıntılı seçenekler, Avrupa'da temassız ödemeler için Zepp Pay ve şirketin Helio Ring'iyle entegrasyon yer alıyor. Saatin Wear OS yerine Zepp OS 4 üzerinde çalıştığını da belirtmek gerekiyor.

Amazfit T-Rex 3 fiyatı ne kadar?

Amazfit T-Rex 3 akıllı saat, 280 dolar fiyat etiketiyle Amazon'da satışta.

Amazfit T-Rex 3 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 1.5 inç, 2000 nit, AMOLED

: 1.5 inç, 2000 nit, AMOLED Kasa boyutu : 48 mm

: 48 mm Pil ömrü : 27 gün

: 27 gün İşletim sistemi : Zepp OS 4.0

: Zepp OS 4.0 GPS : 6 uydu konumlandırma

: 6 uydu konumlandırma Mikrofon : Var

: Var Suya dayanıklılık : 100 metre + 45 metre serbest dalış

: 100 metre + 45 metre serbest dalış Spor modu : 170+

: 170+ Vücut sıcaklığı ölçümü : Var

: Var Bağlantı: WiFi, Bluetooth

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