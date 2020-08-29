Amazfit Neo retro tasarımı ile dikkat çekiyor

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Amazfit markası altında pek çok başarılı giyilebilir cihaz modeline imza atan Huami, bu kez gösterişten uzak ve retro ekran tasarımı ile dikkat çeken Amazfit Neo adındaki akıllı saatini ön siparişe sundu.

Amazfit Neo özellikleri ve fiyatı

Amazfit Neo renkli ve canlı bir ekran yerine mat bir ekran tercih ederek pil ömrünü uzatmış. Akıllı saat standart kullanımda 28 güne kadar idare edebiliyor. Bazı özelliklerin kapatıldığı tasarruf modunda ise 37 güne kadar çıkıyor.

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Akıllı saatin ekranı dokunmatik değil. Kontroller kenar kısımdaki 4 tuş ile yapılıyor. Ekranın alt bölümünde sabit bir saat yer alıyor. Üst kısımda fitness değerlerini ve bildirimleri göreceğiniz bölüm var. Sol üst dairesel bölümde ise ikonlar yer alıyor. Kolunuzu kaldırdığınızda arka ışık otomatik yanıyor.

Akıllı saat sürekli olarak nabız ölçümü yapabiliyor. Yine uyku kalitesi ve REM değerlerini ölçebiliyor. Ayrıca öğlen kestirmelerini de takip edebiliyor. Bunun için tuşlar ile ölçüm yapılacak faaliyeti seçmeniz gerekiyor. 50 metreye kadar su altında kullanılabilen Amazfit Neo sadece Aliexpress üzerinde ön siparişe başladı. 40$ indirimli fiyat etiketi bir süre sonra 50$ olacak.

https://tr.aliexpress.com/item/1005001337681085.html

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