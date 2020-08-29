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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazfit Neo retro tasarımı ile dikkat çekiyor

    Amazfit Neo akıllı saati uzaktan bakıldığında eski Casio dijital saatlerin kadranını hatırlatıyor. Verimliliğe oynayan Amazfit Neo pek çok hayati değerinizi de takip ediyor.
    10 sa.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Amazfit Neo retro tasarımı ile dikkat çekiyor
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    Amazfit markası altında pek çok başarılı giyilebilir cihaz modeline imza atan Huami, bu kez gösterişten uzak ve retro ekran tasarımı ile dikkat çeken Amazfit Neo adındaki akıllı saatini ön siparişe sundu.

    Amazfit Neo özellikleri ve fiyatı

    Amazfit Neo renkli ve canlı bir ekran yerine mat bir ekran tercih ederek pil ömrünü uzatmış. Akıllı saat standart kullanımda 28 güne kadar idare edebiliyor. Bazı özelliklerin kapatıldığı tasarruf modunda ise 37 güne kadar çıkıyor.

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    Akıllı saatin ekranı dokunmatik değil. Kontroller kenar kısımdaki 4 tuş ile yapılıyor. Ekranın alt bölümünde sabit bir saat yer alıyor. Üst kısımda fitness değerlerini ve bildirimleri göreceğiniz bölüm var. Sol üst dairesel bölümde ise ikonlar yer alıyor. Kolunuzu kaldırdığınızda arka ışık otomatik yanıyor.

    Akıllı saat sürekli olarak nabız ölçümü yapabiliyor. Yine uyku kalitesi ve REM değerlerini ölçebiliyor. Ayrıca öğlen kestirmelerini de takip edebiliyor. Bunun için tuşlar ile ölçüm yapılacak faaliyeti seçmeniz gerekiyor. 50 metreye kadar su altında kullanılabilen Amazfit Neo sadece Aliexpress üzerinde ön siparişe başladı. 40$ indirimli fiyat etiketi bir süre sonra 50$ olacak.



    https://tr.aliexpress.com/item/1005001337681085.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elenya 2 sa. yeni yorumcu
    Fiyatı da çok iyi. Alınır bu.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 sa.
    Tasarımı beğendim.
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    einhander (Erdem ) 9 sa.
    tasarımı gercekten cok hoş
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    mczaga 9 sa.
    Innovasyon budur
    yenilikçilik budur
    üretim budur işte.

    Öyle vergiden vergi al onu bunu kendi çıkarın için besle değildir.

    Hem işçisini besliyor hem ülkesini hem de kendini bizim gibi kendi zümresini beslemiyor helali hoş olsun sorsan bunlar Müslüman değil ama değil mi?Senden daha Müslüman be...
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    basartenk (basar tenk) 10 sa.
    Güzelmiş
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    cnr.kh (caner kahraman) 10 sa.
    Bu tasarım mı diklat çekiyor. Sizde sanırım ironi yaptınız bildiğin klasik casio saat :))
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