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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon, ABD dışındaki ilk kasasız marketini Londra'da açtı

    Çevrimiçi perakendeci Amazon, kasada sıra beklemeden alışveriş ve ödeme yapmayı mümkün kılan kasasız marketlerini ABD dışına çıkarıyor. Amazon Fresh adıyla açılan mağaza Londra'da bulunuyor.
    05 Mart 2021, 09:28 (Güncellendi, 3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Amazon, ABD dışındaki ilk kasasız marketini Londra'da açtı

    Amazon, ABD'de dışındaki ilk kasasız marketini İngiltere'da açtı. Londra'da bulunan Amazon Fresh, ABD'deki Amazon Go marketlerinde kullanılan Just Walk Out teknolojisiyle destekleniyor. Kullanılan teknolojiler ile kasada sıra bekleme problemi ortadan kalkıyor.

    Ayrıca Bkz. "Amazon'un mobil oyunlar için kısa biçimli video hizmeti GameOn artık iOS'ta"

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    ABD dışındaki ilk kasasız mağaza

    Mağazalar, müşterilerin nerede olduğunu ve raflardan nelerin alındığını izlemek için kapsamlı kamera ve sensörlerle beraber bir yapay zeka kullanıyor. Bir müşteri mağazanın girişinde oturum açıp oluşan barkodu okuttuktan sonra alışverişe başlayarak ürünleri seçebilir, çantasına koyabilir ve ayrılabilir. Müşterinin aldığı ürünler, Amazon'a tanımlı kredi kartından tahsil ediliyor. Kasalar ve kasiyerler olmasa da, mağazalarda müşterilere yardımcı olması ve stokları doldurması için çalışanlar bulunuyor.

    Londra'da açılan market, şirketin ABD'de işlettiği Amazon Go marketleri ile benzer işleyişe sahip olacak ancak İngiltere'deki marketler Fresh markası altında faaliyet gösterecek.

    Amazon halihazırda ABD'de Amazon Go markası altında 26 kasasız market ve Amazon Go Grocery adlı iki büyük süpermarkete sahip. Şirket, İngiltere'de ilerleyen zamanlarda yaklaşık 30 adet Amazon Fresh marketi açmayı planlıyor.



    https://www.engadget.com/amazon-go-store-uk-084721065.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    K K_Spartakus (kemal ertem) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizde bu mağaza ancak İstinye Park , Akmerkez gibi elit olan mekanlarda olan Macro'larda olabilir -ki o da Migros markası ve bu alanda kasiyersiz express kasa işini de Migros başlattı , yani bu da olur ama Amazon olarak değil Macro olarak ( işin telif hakkı alınarak )
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    ARAGORNyeg 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde neden Amazon mağazası açılmıyor bigilendirecek arkadaşlar var mı? Vergiden, ekonomik istikrarsızlıktan dolayı mı
    1 Yanıt Yanıtla
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    gun (Gün Oksay) 3 gün ( Mesaj Silindi ) ARAGORNyeg
    Hali hazırda sadece ABD’de var birde kardeşleri İngiltere’ye açmışlar o kadar bize sıra gelinceye kadar çok var.



    Birde bizde Migros grubu tekel oluşturdu birde ucuzluk marketleri çok başarılı pek girmek istemeyebilirler.
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