Amazon, ABD dışındaki ilk kasasız marketini Londra'da açtı

Amazon, ABD'de dışındaki ilk kasasız marketini İngiltere'da açtı. Londra'da bulunan Amazon Fresh, ABD'deki Amazon Go marketlerinde kullanılan Just Walk Out teknolojisiyle destekleniyor. Kullanılan teknolojiler ile kasada sıra bekleme problemi ortadan kalkıyor.

ABD dışındaki ilk kasasız mağaza

Mağazalar, müşterilerin nerede olduğunu ve raflardan nelerin alındığını izlemek için kapsamlı kamera ve sensörlerle beraber bir yapay zeka kullanıyor. Bir müşteri mağazanın girişinde oturum açıp oluşan barkodu okuttuktan sonra alışverişe başlayarak ürünleri seçebilir, çantasına koyabilir ve ayrılabilir. Müşterinin aldığı ürünler, Amazon'a tanımlı kredi kartından tahsil ediliyor. Kasalar ve kasiyerler olmasa da, mağazalarda müşterilere yardımcı olması ve stokları doldurması için çalışanlar bulunuyor.

Londra'da açılan market, şirketin ABD'de işlettiği Amazon Go marketleri ile benzer işleyişe sahip olacak ancak İngiltere'deki marketler Fresh markası altında faaliyet gösterecek.

Amazon halihazırda ABD'de Amazon Go markası altında 26 kasasız market ve Amazon Go Grocery adlı iki büyük süpermarkete sahip. Şirket, İngiltere'de ilerleyen zamanlarda yaklaşık 30 adet Amazon Fresh marketi açmayı planlıyor.

