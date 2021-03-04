Amazon'un mobil oyunlar için kısa biçimli video hizmeti GameOn artık iOS'ta

Kasım ayında Android cihaza sahip kullanıcılara sunulmaya başlanılan, oyuncuların ekran kaydını destekleyen çeşitli mobil oyunlardan video klipler çekmelerine ve bunları platformda veya diğer sitelerde paylaşmalarına olanak tanıyan Amazon'un GameOn uygulaması, artık iOS kullanıcıları için de erişilebilir hale geliyor.İlginizi Çekebilir Twitter CFO'su: iOS 14 gizlilik değişiklikleri daha küçük platformların rekabet şansını artıracak
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iOS için GameOn yayınlandı
Oyun akışı için pazarın en büyük platformlarından biri olan Twitch'in sahibi Amazon, GameOn uygulaması ile oyuncuların 30 saniyeden 5 dakikaya kadar süren kısa biçimli video klipleri kaydetmesine olanak tanıyor.
1.200'den fazla mobil oyunla uyumlu olan GameOn uygulamasıyla kullanıcılar, klipleri yorum ve diğer düzenleme araçlarıyla kişiselleştirebiliyor ve bunları, yerleşik GameOn topluluğunda veya sosyal medyalarda paylaşabiliyor. Uygulama ayrıca, kullanıcıların ilgi alanlarına ve beceri seviyelerine göre oyun videoları bulmasına olanak tanıyan bir klip keşfi özelliğine de sahip.
Uygulama şu an için bazı ülkelerde iOS kullanıcılar için kullanıma sunuldu ancak genel erişim, ilerleyen zamanlarda mevcut olacak.
https://appleinsider.com/articles/21/03/03/amazon-launches-short-form-gameplay-video-service-gameon-on-ios Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...