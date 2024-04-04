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    Amazon, kasiyersiz marketlerini kapatıyor: Arka planda 1000 kişi çalışıyordu

    Amazon, yıllardır devam ettirdiği kasiyersiz market teknolojisinden vazgeçmeye karar verdi. Just Walk Out adlı teknolojinin ciddi zorluklar yaşattığı ortaya çıktı.
    Amazon, kasiyersiz marketlerini kapatıyor: Peki ama neden? Tam Boyutta Gör
    Neredeyse on yıl önce Amazon tarafından hayatımıza giren kasiyersiz marketlerin sonu geliyor. Teknoloji devi, "Just Walk Out" teknolojisine sahip kasiyersiz marketlerini aşamalı olarak kaldırma kararı aldı. Bu kararın arkasında ise insanların mağazadan hangi ürünlerle çıktıklarını takip etmek için kullanılan kamera ve sensörlere dayanan sistemde zorluklar yaşandığı belirtiliyor.

    Kasiyersiz marketlere elveda

    Aktarılanlara göre Amazon, Just Walk Out sisteminin uygulandığı çoğu mağazalardan kademeli bir şekilde kaldırmaya başlayacak. Sürecin bu yıl içinde tamamlanması beklenirken bu teknolojinin firmanın Amazon Fresh mağazalarının yarısından fazlasında olduğu biliniyor. Bununla birlikte Amazon, Fresh mağazalarını büyütmeyi ve akıllı sistemlerle donatmaya devam etmeyi sürdürecek.

    Bu akıllı sistemlerden en dikkat çekeni Dash Cart'lar olacak. Bunlar en temelinde akıllı alışveriş arabaları diyebiliriz. Bu araçlar bir tarayıcı ve ekran bulunuyor ve alışveriş esnasında anlık olarak ödeme yapmanızı mümkün kılıyor. Amazon’a göre Dash Cart'lar Just Walk Out'a göre daha güvenilir bir çözüm sunuyor.

    Peki Just Walk Out sistemi neden başarısız oldu?

    Amazon, kasiyersiz marketlerini kapatıyor: Peki ama neden? Tam Boyutta Gör
    Just Walk Out ilk olarak 2016 yılında tanıtılmış ve o dönemlerde bir devrim olarak lanse edilmişti. Teknoloji gerçekten de inanılmaz görünüyordu zira alışveriş sürecinden ödeme sistemini tamamen ortadan kaldırıyordu. Bu teknoloji, müşterilerin mağazaya girdiklerinde bir QR kodunu tarayarak kasadan geçmelerini sağlıyordu ve süreç tamamen otonom şekilde işliyordu. En azından dışarıdan kısmen durum böyleydi.

    Süreç ideal durumlarda otonom işlese de bilgilerin doğruluğu, ürünlerin doğru etiketlenip etiketlenmediği veya doğru ödemenin yapılıp yapılmadığını tespit etmek için perde arkasında 1.000’den fazla insan çalışıyordu. Kasada ve mağazadan bulunmayan bu “kasiyerler” sorunsuz bir deneyim için video kayıtlarını izliyor ve gerektiğinde müdahale ediyordu. Bu da zaman zaman müşterilerin fişlerini alışverişten saatler sonra almalarına veya ödeme düzeltmeleriyle karşılaşmalarına neden oluyordu. Üstelik her mağazada bulunan tarayıcı ve video kamera sistemleri de inanılmaz derecede pahalı ve bakımları çetrefilliydi.

    Amazon, Just Walk Out sisteminde 1.000 alışveriş başına 50’den az incelemeye ulaşmayı hedeflemiş olsa da son veriler 1.000 satış başına 700 insan incelemesi gerektiğini gösteriyor. Haliyle bu da sistemin verimsiz ve mantıksız olduğunu gösteriyor. Amazon, Just Walk Out sistemini az sayıda mağazada tutmaya devam edecek ancak bu tip pahalı testlerden genel olarak uzaklaşacak. Zira firma, Whole Foods'un sahibi olmasına rağmen, Walmart, Costco ve Kroger gibi rakiplerle yarışmakta zorlanıyor. Bu yüzden Amazon Fresh mağazalarının süpermarket olarak yaygınlaşması hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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