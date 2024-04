Amazon, kasiyersiz marketlerini kapatıyor: Arka planda 1000 kişi çalışıyordu

Tam Boyutta Gör Neredeyse on yıl önce Amazon tarafından hayatımıza giren kasiyersiz marketlerin sonu geliyor. Teknoloji devi, "Just Walk Out" teknolojisine sahip kasiyersiz marketlerini aşamalı olarak kaldırma kararı aldı. Bu kararın arkasında ise insanların mağazadan hangi ürünlerle çıktıklarını takip etmek için kullanılan kamera ve sensörlere dayanan sistemde zorluklar yaşandığı belirtiliyor.

Kasiyersiz marketlere elveda

Aktarılanlara göre Amazon, Just Walk Out sisteminin uygulandığı çoğu mağazalardan kademeli bir şekilde kaldırmaya başlayacak. Sürecin bu yıl içinde tamamlanması beklenirken bu teknolojinin firmanın Amazon Fresh mağazalarının yarısından fazlasında olduğu biliniyor. Bununla birlikte Amazon, Fresh mağazalarını büyütmeyi ve akıllı sistemlerle donatmaya devam etmeyi sürdürecek.

Bu akıllı sistemlerden en dikkat çekeni Dash Cart'lar olacak. Bunlar en temelinde akıllı alışveriş arabaları diyebiliriz. Bu araçlar bir tarayıcı ve ekran bulunuyor ve alışveriş esnasında anlık olarak ödeme yapmanızı mümkün kılıyor. Amazon’a göre Dash Cart'lar Just Walk Out'a göre daha güvenilir bir çözüm sunuyor.

Peki Just Walk Out sistemi neden başarısız oldu?

Tam Boyutta Gör Just Walk Out ilk olarak 2016 yılında tanıtılmış ve o dönemlerde bir devrim olarak lanse edilmişti. Teknoloji gerçekten de inanılmaz görünüyordu zira alışveriş sürecinden ödeme sistemini tamamen ortadan kaldırıyordu. Bu teknoloji, müşterilerin mağazaya girdiklerinde bir QR kodunu tarayarak kasadan geçmelerini sağlıyordu ve süreç tamamen otonom şekilde işliyordu. En azından dışarıdan kısmen durum böyleydi.

Süreç ideal durumlarda otonom işlese de bilgilerin doğruluğu, ürünlerin doğru etiketlenip etiketlenmediği veya doğru ödemenin yapılıp yapılmadığını tespit etmek için perde arkasında 1.000’den fazla insan çalışıyordu. Kasada ve mağazadan bulunmayan bu “kasiyerler” sorunsuz bir deneyim için video kayıtlarını izliyor ve gerektiğinde müdahale ediyordu. Bu da zaman zaman müşterilerin fişlerini alışverişten saatler sonra almalarına veya ödeme düzeltmeleriyle karşılaşmalarına neden oluyordu. Üstelik her mağazada bulunan tarayıcı ve video kamera sistemleri de inanılmaz derecede pahalı ve bakımları çetrefilliydi.

Amazon, Just Walk Out sisteminde 1.000 alışveriş başına 50’den az incelemeye ulaşmayı hedeflemiş olsa da son veriler 1.000 satış başına 700 insan incelemesi gerektiğini gösteriyor. Haliyle bu da sistemin verimsiz ve mantıksız olduğunu gösteriyor. Amazon, Just Walk Out sistemini az sayıda mağazada tutmaya devam edecek ancak bu tip pahalı testlerden genel olarak uzaklaşacak. Zira firma, Whole Foods'un sahibi olmasına rağmen, Walmart, Costco ve Kroger gibi rakiplerle yarışmakta zorlanıyor. Bu yüzden Amazon Fresh mağazalarının süpermarket olarak yaygınlaşması hedefleniyor.

