Amazon, kasiyersiz marketlerini kapatıyor: Arka planda 1000 kişi çalışıyordu

Kasiyersiz marketlere elveda
Aktarılanlara göre Amazon, Just Walk Out sisteminin uygulandığı çoğu mağazalardan kademeli bir şekilde kaldırmaya başlayacak. Sürecin bu yıl içinde tamamlanması beklenirken bu teknolojinin firmanın Amazon Fresh mağazalarının yarısından fazlasında olduğu biliniyor. Bununla birlikte Amazon, Fresh mağazalarını büyütmeyi ve akıllı sistemlerle donatmaya devam etmeyi sürdürecek.
Bu akıllı sistemlerden en dikkat çekeni Dash Cart'lar olacak. Bunlar en temelinde akıllı alışveriş arabaları diyebiliriz. Bu araçlar bir tarayıcı ve ekran bulunuyor ve alışveriş esnasında anlık olarak ödeme yapmanızı mümkün kılıyor. Amazon’a göre Dash Cart'lar Just Walk Out'a göre daha güvenilir bir çözüm sunuyor.
Peki Just Walk Out sistemi neden başarısız oldu?
Süreç ideal durumlarda otonom işlese de bilgilerin doğruluğu, ürünlerin doğru etiketlenip etiketlenmediği veya doğru ödemenin yapılıp yapılmadığını tespit etmek için perde arkasında 1.000’den fazla insan çalışıyordu. Kasada ve mağazadan bulunmayan bu “kasiyerler” sorunsuz bir deneyim için video kayıtlarını izliyor ve gerektiğinde müdahale ediyordu. Bu da zaman zaman müşterilerin fişlerini alışverişten saatler sonra almalarına veya ödeme düzeltmeleriyle karşılaşmalarına neden oluyordu. Üstelik her mağazada bulunan tarayıcı ve video kamera sistemleri de inanılmaz derecede pahalı ve bakımları çetrefilliydi.
Amazon, Just Walk Out sisteminde 1.000 alışveriş başına 50’den az incelemeye ulaşmayı hedeflemiş olsa da son veriler 1.000 satış başına 700 insan incelemesi gerektiğini gösteriyor. Haliyle bu da sistemin verimsiz ve mantıksız olduğunu gösteriyor. Amazon, Just Walk Out sistemini az sayıda mağazada tutmaya devam edecek ancak bu tip pahalı testlerden genel olarak uzaklaşacak. Zira firma, Whole Foods'un sahibi olmasına rağmen, Walmart, Costco ve Kroger gibi rakiplerle yarışmakta zorlanıyor. Bu yüzden Amazon Fresh mağazalarının süpermarket olarak yaygınlaşması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...