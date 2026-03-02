Giriş
    Amazon Bahar Fırsatları’nda DH’ye özel 1.000 TL indirim kodu!

    Amazon Bahar Fırsatları, DonanımHaber üyelerine özel 1.000 TL indirim ile başladı. Bu içeriğimizde Amazon 1.000 TL indirim kodu sizleri bekliyoruz.                   

    Amazon Bahar Fırsatları’nda DH’ye özel 1.000 TL indirim kodu! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da yılın ilk büyük indirim dönemlerinden biri olan Bahar Fırsatları başladı. Bahar Fırsatları’nın başlangıcını kutlamak için Amazon ve DonanımHaber iş birliği ile 1.000 TL indirim kodu dağıtıyoruz. Kuponlar sınırlı sayıda!

    DH1000 kodu ile 10.000 TL ve üzeri alışverişlerinize anında 1.000 TL indirim uygulayabilirsiniz. Kupon yalnızca Amazon mobil uygulamasından yapılan alışverişlerde geçerli. İlk 250 kişi kuponu kullanabilecek.

    🔖 DH1000 kodu Nasıl Kullanılır?

    • Bu linke tıkla ve 10.000 TL'lik sepet oluştur.
    • Amazon mobil uygulamasında sepetine gir. "Alışverişi Tamamla" butonuna dokun.
    • Ödeme ekranında “Hediye kartları ve promosyon kodları” alanına DH1000 yaz ve “Kullan” butonuna tıkla.
    • İndirimi uyguladıktan sonra alışverişini tamamlayabilirsiniz.
    • Not: Kupon, masaüstü ve webden yapılan alışverişlerde kullanılamaz.

    ✅ Geçerli Olduğu Kategoriler

    📱 Telefon
    💻 Bilgisayar
    📷 Kamera
    🍳  Mutfak
    🧸  Oyuncak
     💇‍♀️ Kişisel Bakım Aletleri
    👶  Bebek
    🏠  Ev & Yaşam
    🧰  Yapı Market

    Amazon Bahar Fırsatları tam gaz başladı

    Alışveriş yapmak için indirim bekleyen müşteriler Bahar Fırsatları sayesinde uygun fiyatlara alışveriş yapabilecek. Telefon, bilgisayar, tablet, televizyon, mobil aksesuar, oyuncu ürünleri, LEGO setleri, kişisel bakım ürünleri, giyim, gıda, içecek, yapı market, spor ve outdoor ürünleri başta olmak üzere tüm kategorilerde indirimli fiyatlar dikkat çekiyor.

    İndirimli ürünler için tıklayın: Amazon Bahar Fırsatları


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

