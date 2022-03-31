DDR4 ve DDR5 DRAM fiyatlarında düşüş bekleniyor

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Günümüzde özellikle ekran kartı dahil olmak üzere birçok PC bileşenini etkileyen tedarik sorunları yavaş yavaş hafiflemeye başladı. DRAM üreticilerinin yeterli envanter sayısına ulaşması sebebiyle önümüzdeki aylarda DDR4 ve DDR5 bellek fiyatlarında düşüş bekleniyor.

Düşüş yüzde 5 ila 8 oranında olacak

2022’nin birinci ve ikinci çeyreğini içeren yeni bir DRAM fiyat grafiği paylaşan TrendForce, bilgisayar taleplerinde belirsizlikler olması sebebiyle fiyatların yüzde 5 ila yüzde 8 oranında düşeceğini bildirdi. Üreticilerin daha öncesinde stokları okula dönüş sezonu olan Haziran ayında arttırdığını söyleyen TrendForce, talep belirsizliği ile yükselen stokların fiyatlara etki edeceğini düşünüyor.

2022 Birinci Çeyrek 2022 İkinci Çeyrek PC DRAM DDR4 %5-10 Düşüş DDR5 %3-8 Düşüş DDR4 & DDR5 %3-8 Düşüş Server DRAM %8-13 Düşüş %0-5 Düşüş Mobil DRAM %8-13 Düşüş %0-5 Düşüş uMCP-eMCP Değişmeyecek GPU DRAM Değişmeyecek %0-5 Artış Tüketici DRAM DDR3 %0-5 Artış DDR4 %3-8 Düşüş DDR3 %0-3 Artış DDR4 %0-5 Düşüş Toplam DRAM %8-13 Düşüş %0-5 Düşüş

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Paylaşılan tablodan yola çıkarak yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefonlarda ve dizüstü bilgisayalarda kullanılan LPDDR belleklerde yüzde 5'lik bir düşüş beklendiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte yüzde 5'lik düşüş oranı sunucu pazarında da devam edecek ancak ekran kartı tarafında Mart sonu itibari ile değişmeyen fiyatlar, ikinci çeyreğe giriş yaparken yüzde 5'e kadar artış gösterecek.

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Üretim artışı sebebiyle DRAM fiyatlarında düşüş bekleniyor