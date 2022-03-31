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    DDR4 ve DDR5 DRAM fiyatlarında düşüş bekleniyor

    TrendForce tarafından yapılan pazar araştırmasına göre, DDR5 ve DDR4 bellek fiyatlarında yaşanan fiyat düşüşlerinin yılın ikinci çeyreğinde de devam etmesi bekleniyor.
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    Üretim artışı sebebiyle DRAM fiyatlarında düşüş bekleniyor
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    Günümüzde özellikle ekran kartı dahil olmak üzere birçok PC bileşenini etkileyen tedarik sorunları yavaş yavaş hafiflemeye başladı. DRAM üreticilerinin yeterli envanter sayısına ulaşması sebebiyle önümüzdeki aylarda DDR4 ve DDR5 bellek fiyatlarında düşüş bekleniyor.

    Düşüş yüzde 5 ila 8 oranında olacak

    2022’nin birinci ve ikinci çeyreğini içeren yeni bir DRAM fiyat grafiği paylaşan TrendForce, bilgisayar taleplerinde belirsizlikler olması sebebiyle fiyatların yüzde 5 ila yüzde 8 oranında düşeceğini bildirdi. Üreticilerin daha öncesinde stokları okula dönüş sezonu olan Haziran ayında arttırdığını söyleyen TrendForce, talep belirsizliği ile yükselen stokların fiyatlara etki edeceğini düşünüyor.

    2022 Birinci Çeyrek 2022 İkinci Çeyrek
    PC DRAM

    DDR4 %5-10 Düşüş

    DDR5 %3-8 Düşüş

    		 DDR4 & DDR5 %3-8 Düşüş
    Server DRAM %8-13 Düşüş %0-5 Düşüş
    Mobil DRAM %8-13 Düşüş

    %0-5 Düşüş

    uMCP-eMCP Değişmeyecek
    GPU DRAM Değişmeyecek %0-5 Artış
    Tüketici DRAM

    DDR3 %0-5 Artış

    DDR4 %3-8 Düşüş

    DDR3 %0-3 Artış

    DDR4 %0-5 Düşüş
    Toplam DRAM %8-13 Düşüş %0-5 Düşüş

    Paylaşılan tablodan yola çıkarak yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefonlarda ve dizüstü bilgisayalarda kullanılan LPDDR belleklerde yüzde 5'lik bir düşüş beklendiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte yüzde 5'lik düşüş oranı sunucu pazarında da devam edecek ancak ekran kartı tarafında Mart sonu itibari ile değişmeyen fiyatlar, ikinci çeyreğe giriş yaparken yüzde 5'e kadar artış gösterecek. 

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    S
    serpilxarslann 4 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 saat önce

    direk 10k

    LooF 5 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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