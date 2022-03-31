DDR4 ve DDR5 DRAM fiyatlarında düşüş bekleniyor

Günümüzde özellikle ekran kartı dahil olmak üzere birçok PC bileşenini etkileyen tedarik sorunları yavaş yavaş hafiflemeye başladı. DRAM üreticilerinin yeterli envanter sayısına ulaşması sebebiyle önümüzdeki aylarda DDR4 ve DDR5 bellek fiyatlarında düşüş bekleniyor.
Düşüş yüzde 5 ila 8 oranında olacak
2022’nin birinci ve ikinci çeyreğini içeren yeni bir DRAM fiyat grafiği paylaşan TrendForce, bilgisayar taleplerinde belirsizlikler olması sebebiyle fiyatların yüzde 5 ila yüzde 8 oranında düşeceğini bildirdi. Üreticilerin daha öncesinde stokları okula dönüş sezonu olan Haziran ayında arttırdığını söyleyen TrendForce, talep belirsizliği ile yükselen stokların fiyatlara etki edeceğini düşünüyor.
|2022 Birinci Çeyrek
|2022 İkinci Çeyrek
|PC DRAM
|
DDR4 %5-10 Düşüş
DDR5 %3-8 Düşüş
|DDR4 & DDR5 %3-8 Düşüş
|Server DRAM
|%8-13 Düşüş
|%0-5 Düşüş
|Mobil DRAM
|%8-13 Düşüş
|
%0-5 Düşüş
uMCP-eMCP Değişmeyecek
|GPU DRAM
|Değişmeyecek
|%0-5 Artış
|Tüketici DRAM
|
DDR3 %0-5 Artış
DDR4 %3-8 Düşüş
|
DDR3 %0-3 Artış
DDR4 %0-5 Düşüş
|Toplam DRAM
|%8-13 Düşüş
|%0-5 Düşüş
Paylaşılan tablodan yola çıkarak yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefonlarda ve dizüstü bilgisayalarda kullanılan LPDDR belleklerde yüzde 5'lik bir düşüş beklendiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte yüzde 5'lik düşüş oranı sunucu pazarında da devam edecek ancak ekran kartı tarafında Mart sonu itibari ile değişmeyen fiyatlar, ikinci çeyreğe giriş yaparken yüzde 5'e kadar artış gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa