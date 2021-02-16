Amazon.com.tr'de 2020'nin en çok satan kitapları açıklandı

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Online kitap satarak e-ticarete atılan Amazon, bugün e-ticaret devi haline geldi. Günümüzde milyonlarca çeşit ürün satmasına rağmen halen kitap sektöründe önemli satış rakamlarına sahip.

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2018 yılından beri ülkemizde satış yapan Amazon, bu süreçte kitaplarda ciddi indirimler uyguladı. Firma, 2020 yılında Amazon.com.tr’de çok satan kitapları açıkladı.

Amazon.com.tr'de kitap kategorisine ulaşmak için: https://www.amazon.com.tr/kitap/b/?ie=UTF8&node=12466381031

2020’de en çok satılan kitaplara baktığımızda birinci sırada Victor Hugo’nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü adlı eseri yer alıyor. En çok tercih edilen kategori edebiyat ve kurgu kitapları oldu. Kişisel gelişim, yılın en çok talep gören bir diğer kategorisi olarak öne çıkarken bunu sosyal bilimler ve tarih izledi.

Amazon.com.tr’nin Kitap kategorisinin 2020 yılında en çok satan 20 eseri alfabetik sıralamayla şu şekilde oldu:

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