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    Amazon.com.tr'de 2020'nin en çok satan kitapları açıklandı

    Amazon Türkiye'de geçen senenin çok satan 20 kitabı açıklandı. En çok satan kitap Bir İdam Mahkumunun Son günü oldu.
    16 Şubat 2021, 20:45 (1 gün)
    3,2b
    2
    17
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2

    Amazon.com.tr'de 2020'nin en çok satan kitapları açıklandı
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    Online kitap satarak e-ticarete atılan Amazon, bugün e-ticaret devi haline geldi. Günümüzde milyonlarca çeşit ürün satmasına rağmen halen kitap sektöründe önemli satış rakamlarına sahip.

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon'un ABD depolarındaki bazı ürünler Amazon Türkiye'de satılmaya başlandı

    2018 yılından beri ülkemizde satış yapan Amazon, bu süreçte kitaplarda ciddi indirimler uyguladı. Firma, 2020 yılında Amazon.com.tr’de çok satan kitapları açıkladı.

    Amazon.com.tr'de kitap kategorisine ulaşmak için: https://www.amazon.com.tr/kitap/b/?ie=UTF8&node=12466381031

    2020’de en çok satılan kitaplara baktığımızda birinci sırada Victor Hugo’nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü adlı eseri yer alıyor. En çok tercih edilen kategori edebiyat ve kurgu kitapları oldu. Kişisel gelişim, yılın en çok talep gören bir diğer kategorisi olarak öne çıkarken bunu sosyal bilimler ve tarih izledi.

    Amazon.com.tr’nin Kitap kategorisinin 2020 yılında en çok satan 20 eseri alfabetik sıralamayla şu şekilde oldu: 



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    S sething (sething ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1984 listede olmasi bile sevindirici.

    Umarim hep ust siralarda yer alir.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sultanneb 14 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ülkede kitap okunduğunu bilmek güzel
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    K konusancpu 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Listede favorim 1984 kesinlikle
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    smart1978 (X Y) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon e-book sistemine gecmelidir . O zaman anlamli olur ..
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    Azazel Geri Dönüyor 16 sa. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    İndirime sokup Normal kitap satışı yapar gibi ilan girip ebook sattığı çok oldu .bünyesinde dolandırıcı firmalar barındırıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    M meLek122 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çoğunu okudum hepsi birbirinden güzel klasikler tavsiye ederim
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    O ozgeleringeris 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bazı kitaplar var ki hala okumamış insanların oluşu üzücü.. Umarım yeni nesil almıştır
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    D DH Misafiri 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    hepsi batı litarütürü
    kendini bilge sanan insanlar.
    ilim adamlarından birtane yok yazık
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    tobepeople 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten güzel kitaplar (%80'i)
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    fhrstw 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Can, ithaki 2-3 yayın evi daha eğer bu adamlar çevirmediyse okunmaya değmez rezalet kötü çeviri yapıyorlar klasiklerin canına okumuşlar. Özellikle iş bankası ve yapı krediden uzak duruyorum olağanüstü kötü çeviri yapıyorlar sanki silah zoruyla yaptırmışlar gibi...
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    4 435 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yüzüklerin efendisi hariç hepsini okudum, hepsi birbirinden iyi klasikler.
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    A azizfikri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Türk yazar görmek gözlerimi yaşarttı, gözyaşın pıt dedi düştü masaya...
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