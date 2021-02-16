Amazon.com.tr'de 2020'nin en çok satan kitapları açıklandı

Online kitap satarak e-ticarete atılan Amazon, bugün e-ticaret devi haline geldi. Günümüzde milyonlarca çeşit ürün satmasına rağmen halen kitap sektöründe önemli satış rakamlarına sahip.İlginizi Çekebilir Amazon'un ABD depolarındaki bazı ürünler Amazon Türkiye'de satılmaya başlandı
2018 yılından beri ülkemizde satış yapan Amazon, bu süreçte kitaplarda ciddi indirimler uyguladı. Firma, 2020 yılında Amazon.com.tr’de çok satan kitapları açıkladı.
Amazon.com.tr'de kitap kategorisine ulaşmak için: https://www.amazon.com.tr/kitap/b/?ie=UTF8&node=12466381031
2020’de en çok satılan kitaplara baktığımızda birinci sırada Victor Hugo’nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü adlı eseri yer alıyor. En çok tercih edilen kategori edebiyat ve kurgu kitapları oldu. Kişisel gelişim, yılın en çok talep gören bir diğer kategorisi olarak öne çıkarken bunu sosyal bilimler ve tarih izledi.
Amazon.com.tr’nin Kitap kategorisinin 2020 yılında en çok satan 20 eseri alfabetik sıralamayla şu şekilde oldu:
- 1984 - George Orwell
- Altıncı Koğuş- Anton Pavloviç Çehov
- Bir İdam Mahkumunun Son Günü (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Victor Hugo
- Bir Ömür Nasıl Yaşanır?: Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler - İlber Ortaylı
- Dönüşüm (Modern Klasikler Serisi) - Franz Kafka
- Hayvan Çiftliği - George Orwell
- İnsan Neyle Yaşar? - Lev Nikolayeviç Tolstoy
- Kırmızı Pazartesi: İşleneceğini Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü - Gabriel Garcia Marquez
- Körlük - Jose Saramago
- Martin Eden (Modern Klasikler Serisi) - Jack London
- Otuz Milyon Kelime: Çocuğunuzun Beynini Geliştirin - Dana Suskind
- Savaş Sanatı (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi) - Sun Zi
- Sefiller - Victor Hugo
- Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos
- Simyacı - Paulo Coelho
- Sineklerin Tanrısı (Modern Klasikler Serisi) - William Golding
- Sokrates’in Savunması: Euthyphron, Apologia, Kriton, Phaidon (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi) - Platon
- Suç ve Ceza (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
- Yeraltından Notlar (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
- Yüzüklerin Efendisi (1-2-3 Cilt): Yüzük Kardeşliği - İki Kule - Kralın Dönüşü - J.R.R. Tolkien
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