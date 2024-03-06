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    Anlık Bildirim

    Amazon'da Bahar Fırsatları için geri sayım başladı!

    Amazon.com.tr'de yeni bir indirim dönemi başlıyor. Bahar Fırsatları 11 Mart'ta başlayacak, 26 Mart'ta sona erecek. Bahar Fırsatları hakkında detaylar haberimizde.
    Amazon'da 2024 Bahar Fırsatları için geri sayım başladı! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da yeni bir indirim dönemi başlıyor. Amazon’un Bahar Fırsatları 11 Mart’ta başlayacak, 26 Mart’ta sona erecek.

    Kampanya dönemi boyunca Prime üyelerine çok sayıda üründe avantajlı fiyatlar sunulacak. Cep telefonundan bilgisayara, giyimden kitaba, yapı marketten gıdaya kadar pek çok üründe indirimler yapılacak.

    Amazon Bahar Fırsatları

    Fiyat düşerse aradaki fark iade

    Prime üyeleri kampanya boyunca indirimlere ek olarak çeşitli ek avantajlardan faydalanabilecek. 11-26 Mart arasında satın aldığınız Prime’a özel fırsat ürünlerinin fiyatı 26 Mart’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse, aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek.

    Prime ile Çok Al & Az Öde kampanyası kapsamındaki ürünlerde 500 TL ve üzeri alışverişe tüm indirimlere ek %10 indirim uygulanacak. Maximum Kart sahipleri 3 ay sonra peşin fiyatına 3 taksitle ödeme imkanından yararlanabilecek. Worldcard sahiplerine 200 TL’ye varan Worldpuan hediye edilecek.

    Bahar Fırsatları 11 Mart saat 12.00'de başlayacak, 26 Mart saat 23.59'da sona erecek.

    İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatlar'daki şu konuları takip edebilirsiniz:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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