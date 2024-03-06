Amazon'da Bahar Fırsatları için geri sayım başladı!

Kampanya dönemi boyunca Prime üyelerine çok sayıda üründe avantajlı fiyatlar sunulacak. Cep telefonundan bilgisayara, giyimden kitaba, yapı marketten gıdaya kadar pek çok üründe indirimler yapılacak.

Amazon Bahar Fırsatları

Fiyat düşerse aradaki fark iade

Prime üyeleri kampanya boyunca indirimlere ek olarak çeşitli ek avantajlardan faydalanabilecek. 11-26 Mart arasında satın aldığınız Prime’a özel fırsat ürünlerinin fiyatı 26 Mart’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse, aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek.

Prime ile Çok Al & Az Öde kampanyası kapsamındaki ürünlerde 500 TL ve üzeri alışverişe tüm indirimlere ek %10 indirim uygulanacak. Maximum Kart sahipleri 3 ay sonra peşin fiyatına 3 taksitle ödeme imkanından yararlanabilecek. Worldcard sahiplerine 200 TL’ye varan Worldpuan hediye edilecek.

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Bahar Fırsatları 11 Mart saat 12.00'de başlayacak, 26 Mart saat 23.59'da sona erecek.

İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatlar'daki şu konuları takip edebilirsiniz:

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