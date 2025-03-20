Amazon'da teknolojik ürünlerde öne çıkan indirimler!

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- Samsung Galaxy A25 5G Akıllı Cep Telefonu 6 GB RAM,128 GB Depolama: 10.719 TL
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- Lenovo IdeaPad 1 Ryzen 5 5625U 8GB 512GB SSD 15.6 İnç FHD FreeDOS 82R400VPTX Dizüstü Bilgisayar: 11.999 TL
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- Xbox Wireless Controller Beyaz, 9. Nesil (Microsoft Türkiye Garantili): 2.699 TL
- MSI GTX 1650 D6 Ventus XS OCV3 128 Bit GDDR6 4 GB Ekran Kartı: 6.179 TL
- UGREEN Revodok 10Gbps USB C Hub HDMI 4K@60Hz: 817 TL
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- SteelSeries Arctis 7+ - Kablosuz Oyun Kulaklığı: 5.498 TL
- Western Digital 2TB WD Blue SN580 NVMe SSD: 4.033 TL
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- COSORI AirFryer 5.5 Lt: 1.780 TL (İkili alımda tanesi)
- Black+Decker FSM1616 Autoselect Buharlı Temizleyici: 2.930 TL
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*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!