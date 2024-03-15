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    Amazon'da günün öne çıkan indirimleri: iPhone 15 Pro, iPad, Philips Şarjlı Süpürge

    Amazon Bahar Fırsatları kapsamında indirimler devam ediyor. Bugüne özel indirimli ürünleri sizin için listeledik. iPhone 15 Pro 512 GB modelindeki indirim dikkat çekiyor.
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    Amazon'un Bahat Fırsatları devam ediyor. 26 Mart'a kadar devam edecek Bahar Fırsatları kampanyası boyunca her gün kısa süreliğine ve sınırlı stoklarla geçerli Flaş Fırsatlar göze çarpıyor. Bugün saat 19.00'da başlayan Flaş Fırsatlar'da iPhone'dan Philips süpürgeye kadar pek çok üründe indirimli fiyatlar sunuluyor.

    Amazon'da Günün Öne Çıkan İndirimleri

    iPhone 15 Pro 512GB Natural Titanium: 78.999 TL

    iPhone 15 Pro 512GB Blue Titanium: 78.999 TL

    Apple 2022 11 inç iPad Pro (Wi-Fi Cellular, 2 TB): 69.999 TL

    Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge: 7.239 TL

    Nespresso C35 Essenza Mini Beyaz Kahve Makinesi ve Süt Köpürtücü: 5.999 TL

    SportPlus Katlanabilir Kondisyon Bisikleti: 6.400 TL

    Moccamaster Select Filtre Kahve Makinesi Cam Potlu: 12.499 TL

    Dell S2722DGM 27 inç 1440p 165 Hz Monitör: 6.699 TL

    MSI 27" PRO MP273A 100 Hz: 4.199 TL

    adidas QUESTAR 2 W Koşu Ayakkabısı Kadın: 1.240 TL

    Dewalt 800Watt 26Mm 3.0J Profesyonel Kırıcı Delici Pnömatik Matkap: 3.518 TL

    Karaca Hatır Plus Mod 5 in 1 Essential Kahve Makinesi: 3.576 TL

    Leatherman Super Tool 300 Multitool: 4.498 TL

    Victorinox 6.7143.5 SwissClassic Ahşap Korumalı Blok Set: 7.499 TL

    Hasbro Star Wars The Mandalorian Oyuncak Figür: 1.999 TL

    Zwilling Termos, Entegre Fincan, Termos Sürahi, Çift Duvarlı Yalıtım, 1 Litre: 799 TL

    Karaca Biogranit 7 Parça Tencere Seti: 1.316 TL

    Samsung 20.000 mAh Powerbank, EB-P5300X: 1.199 TL

    Durex Play Kayganlaştırıcı Jel Çilek Hazzı 50 mlx2: 204 TL

    Tommy Hilfiger 5P TRUNK 5'li Paket Boxer Erkek: 999 TL

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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