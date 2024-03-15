Amazon'da günün öne çıkan indirimleri: iPhone 15 Pro, iPad, Philips Şarjlı Süpürge

Amazon Bahar Fırsatları kapsamında indirimler devam ediyor. Bugüne özel indirimli ürünleri sizin için listeledik. iPhone 15 Pro 512 GB modelindeki indirim dikkat çekiyor.