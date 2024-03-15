Amazon'da indirime giren şarjlı dikey süpürgeler!

Amazon'da İndiirmli Şarjlı Dikey Süpürgeler
- PRETTYCARE W200 Elektrikli Süpürge 20000Pa 30 dk: 2,835 TL
- Greenote GSC50 200W 23.000 Pa 35 dk: 3.724 TL
- Polti Forzaspira Slim SR90B Plus 22,2V Şarjlı Dik Süpürge 40 Dk: 4.322 TL
- Black+Decker PD1820LF Flexi Esnek Hortum Siklonik Sistem 16.2Wh: 4.499 TL
- Deerma 6955578035449 VC40 21.6V 40 dk: 4.749 TL
- Ultenic U10 Pro Kablosuz Dikey Süpürge 30000Pa Beyaz: 4.999 TL
- BISSELL 2280N MultiReach Essential 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge 30 dk: 5.727 TL
- Arzum AR4200 Magiclean Force Dikey Şarjlı Süpürge 30 dk: 6.029 TL
- Black+Decker BDPSE1815P-QW, 4'ü 1 arada : 7.222 TL
- Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge 65 dk: 7.239 TL
- Ariete 2722/00 Şarjlı Dikey Süpürge 22.2v 45 dk: 7.599 TL
- KARACA CLEAN Slim 3in1 Kablosuz Dikey Süpürge 420W: 9.999 TL
- Blaupunkt A30T Vacumaster 300W: 9.999 TL
- Polti Forzaspira D-Power SR500 40 dk: 10.681 TL
- Ariete 2758/00 Şarjlı Dikey Süpürge 45 dk: 11.980 TL
- Philips XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge 70 dk: 12.349 TL
- Electrolux EP81HB25SH 800 Serisi Dikey Şarjlı Süpürge 60 dk: 12.799 TL
- Philips XW9383/01 Aqua Trio 3'ü 1 Arada (Islak, Kuru ve Moplu) 45 dk: 24.999 TL
- Anker eufy Clean Mach V1 Ultra Moplu Buharlı Şarjlı Üçlü Süpürge: 24.999 TL
Amazon'da İndiirmli Şarjlı El Süpürgeleri
Black+Decker NVC115WA 5.4Wh/3.6V: 1.464,93 TL
Black+Decker DVA315J 16.2Wh: 1.705 TL
Greenote GCH01 6000PA 30 dk: 1.860 TL
BLACK+DECKER 7.2V Dustbuster Şarjlı El Süpürgesi: 1.975 TL
Black+Decker PV1820L Döner Kafa Siklonik Sistem 10 dk: 3.281 TL
Black+Decker Pd1420Lp: 3.486 TLBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.