Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (21 Aralık)

Günün Flaş Fırsatları
- MSI NB GF63 THIN Notebook i7-11800H RTX3050Ti: 19.999 TL
- GENERAL MOBILE GM22 32 GB Akıllı Telefon: 2.799 TL
- Stanley Klasik Trigger Action Termos Bardak: 499 TL
- PUMA Transport Koşu Ayakkabısı Unisex: 589,90 TL
- Puma Challenger Unisex Çanta: 329,90 TL
- Cuisinart TOA60E Air Fryer mini fırın: 7.999 TL
- Crocs Classic Unisex Yetişkin Terlik: 379,90 TL
- Camper Pelotas Erkek Ayakkabı: 1.299 TL
- Under Armour SPORTSTYLE Erkek T-shirt: 289,90 TL
- Under Armour UA Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı: 999 TL
- Pierre Cardin Erkek Triko Kazak: 299,90 TL
- DeFacto Nasa Lisanslı Spor Ayakkabı: 179,90 TL
- Calvin Klein 3'lü Erkek T-shirt: 399,90 TL
- LEGO Star Wars Karanlık Trooper Saldırısı 75324: 499,10 TL
- Uzay Ofis Nehir Müdür Koltuğu: 1.499 TL
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