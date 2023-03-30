Amazon’da sadece bugüne özel indirimli ürünler (30 Mart)

Amazon Bahar Fırsatları’nda cep telefonu, bilgisayar, televizyon, elektronik, giyim, kitap, gıda, yapı market, ev, kişisel bakım, spor, hobi oyuncak vb. pek çok kategoride indirimler göze çarpıyor. İndirimlerin büyük bölümü kampanya süresi sonuna kadar devam edecek ancak bazı “Flaş Fırsatlar” kısa süreliğine geçerli olacak. Sadece bugün akşam 17.00'ye kadar geçerli olacak kısa süreli fıratları sizin için listeledik.
Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları
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MARK RYDEN Anti-Theft Laptop Sırt Çantası: 685 TL
Stanley Klasik Vakumlu Termos 1,9 L Yeşil: 1.027
Homend Premium Serisi 4'lü Siyah: 4.186
Artema Minimax S A42091 Eviye Bataryası: 1.192
Puma Phase II Unisex Sırt Çantası: 329
adidas WideWalk M Ayakkabı Erkek: 699
Grundig Hb 5850 Iyonik Fonksiyonlu Saç Düzleştirici Tarak: 318
Crocs Handle It Rain: 399
ZWILLING Thermoyemek Kavanozu 700 ml: 523
Gön Hakiki Deri Kadın Cüzdan: 499
Under Armour Ua W Mojo 2 Straen koşu ayakkabısı: 859
Karaca Nano 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı: 673
Levi's Standard Graphic Hoodie: 679
Samsung Odyssey G7 32 inç Oyun Monitörü: 22.699
RODE VideoMic Pro+ Profesyonel Kamera Üstü Mikrofon: 7.029
adidas GALAXY 6 M Ayakkabı Erkek: 1.089
adidas ADILETTE COMFORT Unisex Sandalet: 799Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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