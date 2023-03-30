Amazon’da sadece bugüne özel indirimli ürünler (30 Mart)

Tam Boyutta Gör Amazon Bahar Fırsatları başladı. Kampanya 10 Nisan’a kadar devam edecek. İndirimlerden 4 Nisan’a kadar sadece Prime üyeleri yararlanabilecek. 4-10 Nisan tarihlerinde tüm Amazon müşterileri kampanyaya katılabilecek. Siz de ayda 7,90 TL’ye Prime’a üyeliği başlatarak indirimlere erkenden erişme fırsatı elde edebilirsiniz.

Amazon'da Bahar Fırsatları'nda indirime giren kulaklıklar 1 gün önce eklendi

Amazon Bahar Fırsatları’nda cep telefonu, bilgisayar, televizyon, elektronik, giyim, kitap, gıda, yapı market, ev, kişisel bakım, spor, hobi oyuncak vb. pek çok kategoride indirimler göze çarpıyor. İndirimlerin büyük bölümü kampanya süresi sonuna kadar devam edecek ancak bazı “Flaş Fırsatlar” kısa süreliğine geçerli olacak. Sadece bugün akşam 17.00'ye kadar geçerli olacak kısa süreli fıratları sizin için listeledik.

Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları

Amazon'da sadece bugüne özel indirimli ürünler 🔥

MARK RYDEN Anti-Theft Laptop Sırt Çantası: 685 TL

Stanley Klasik Vakumlu Termos 1,9 L Yeşil: 1.027

Homend Premium Serisi 4'lü Siyah: 4.186

Artema Minimax S A42091 Eviye Bataryası: 1.192

Puma Phase II Unisex Sırt Çantası: 329

adidas WideWalk M Ayakkabı Erkek: 699

Grundig Hb 5850 Iyonik Fonksiyonlu Saç Düzleştirici Tarak: 318

Crocs Handle It Rain: 399

ZWILLING Thermoyemek Kavanozu 700 ml: 523

Gön Hakiki Deri Kadın Cüzdan: 499

Under Armour Ua W Mojo 2 Straen koşu ayakkabısı: 859

Karaca Nano 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı: 673

Levi's Standard Graphic Hoodie: 679

Samsung Odyssey G7 32 inç Oyun Monitörü: 22.699

RODE VideoMic Pro+ Profesyonel Kamera Üstü Mikrofon: 7.029

adidas GALAXY 6 M Ayakkabı Erkek: 1.089

adidas ADILETTE COMFORT Unisex Sandalet: 799

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Amazon’da günün öne çıkan indirimleri 30 Mart 2023