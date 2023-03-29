Amazon'da Bahar Fırsatları'nda indirime giren kulaklıklar!

- İndirimli Bluetooth kulaklıklar
- İndirimli Kafa Üstü Kulaklıklar
- İndirimli Gaming Kulaklıklar
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Bahar Fırsatları'nda indirime giren ve diğer e-ticaret platformuna göre uygun fiyatlı kulaklık modellerini listeledik. İndirimli bluetooth kulaklıklar, indirimli kulak üstü kulaklıklar ve indirimli gaming kulaklıklar için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz.
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İndirimli Bluetooth kulaklıklar
- Snopy SN-BT155: 154 TL
- Bluedio Hi TWS: 268 TL
- ALLY MS-T20 TWS: 349 TL
- Baseus Encok W07: 351 TL
- Tronsmart Onyx Ace: 379 TL
- UGREEN HiTune T1: 419 TL
- realme Buds T100 Tws: 455 TL
- Honor Choice Earbuds X3 Lite: 483 TL
- Bix X1 ANC SOUNDCRAFT: 629 TL
- Baseus Encok W04: 635 TL
- EarFun Free 2: 670 TL
- Honor Magic Earbuds: 749 TL
- Behringer T-BUDS: 884 TL
- Marshall Minor II BT: 996 TL
- Beats Flex: 1.279 TL
- Xiaomi Buds 3: 1.259 TL
- Oppo Enco Free2: 1.299 TL
- HUAWEI FreeBuds 5i: 1.499 TL
- Xiaomi Buds 3T Pro: 1.789 TL
- Anker SoundCore Liberty Air 2 Pro: 1.999 TL
- Sennheiser CX True Wireless: 2.092 TL
- Sony LinkBuds S WF-LS900N: 2.399 TL
- JBL Live Pro 2: 2.957 TL
- Sennheiser CX Plus: 3.099 TL
- Bose Sport Earbuds: 3.949 TL
- Klipsch T5 II: 4.999 TL
- Bose QuietComfort Earbuds II: 6.407 TL
- Bang & Olufsen BeoPlay EX: 6.999 TL
İndirimli Kafa Üstü Kulaklıklar
- ALLY 230: 166 TL
- Snopy Sn-34Bt Cosy: 257 TL
- HP BM200: 409 TL
- Philips TAH4205: 850 TL
- Anker Soundcore Life Q20+: 1.799 TL
- Sennheiser HD 250BT: 1.899 TL
- Sennheiser HD 350BT: 2.268 TL
- Jabra Elite 85h: 3.395 TL
- Sennheiser HD 450BT: 3.999 TL
- Sennheiser Momentum 3: 5.399 TL
- Bose QuietComfort 45: 6.839 TL
- Bang & Olufsen Beoplay HX: 10.399 TL
İndirimli Gaming Kulaklıklar
- Hp DHH-3113 Kablolu Kulakiçi: 219 TL
- Gamepower Mei RGB: 479 TL
- Bloody G570: 598 TL
- MSI GG IMMERSE GH20: 599 TL
- HyperX Cloud Stinger Core: 669 TL
- Razer Kraken V3 X: 789 TL
- Razer Blackshark V2 X: 929 TL
- Razer Kraken V3: 1.368 TL
- MSI Immerse G50: 1.499 TL
- Razer Blackshark V2 USB: 1.653 TL
- SteelSeries Arctis 9 Wireless: 4.399 TL
- Razer Kraken V3 Pro: 2.889 TL
- Logitech G G935 Kablosuz: 3.499 TL
- Logitech G Pro X: 2.959 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
daha çekiliş yapılmamış, nerden onaylamadılar seni? çamur at izi kalsınmı yoksa senşn tarzın.
Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)