Tam Boyutta Gör Amazon Bahar Fırsatları başladı. İndirimler 10 Nisan’a kadar devam edecek. İlk 8 gün boyunca sadece Prime üyeleri fırsatlardan yararlanabilecek. 4 Nisan-10 Nisan tarihlerinde Prime üyesi olmayan müşteriler de indirimlerden faydalanabilecek.

Amazon Bahar Fırsatları’nda indirimli televizyonlar 4 sa. önce eklendi

Bahar Fırsatları'nda indirime giren ve diğer e-ticaret platformuna göre uygun fiyatlı kulaklık modellerini listeledik. İndirimli bluetooth kulaklıklar, indirimli kulak üstü kulaklıklar ve indirimli gaming kulaklıklar için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz.

İndirimli tüm ürünler: Amazon Bahar Fırsatları

İndirimli Bluetooth kulaklıklar

İndirimli Kafa Üstü Kulaklıklar

İndirimli Gaming Kulaklıklar

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Amazon'da Bahar Fırsatları'nda indirime giren kulaklıklar