Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları

Her gün yenilenen Flaş Fırsatlar

Kampanya dönemi boyunca uzun süreli indirimlere ek olarak belirli ürünlerde kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar olacak. Flaş Fırsatlar her gün belirli saatlerde yenileniyor.

Alışverişlerin %5’i iade

Amazon Prime üyelerine Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde her alışverişte maksimum 20 TL, 9 Nisan'a kadar maksimum 400 TL olmak üzere alışverişlerinizin %5'i kadar Amazon hediye kartı kazanabilirsiniz.

Amazon'da Bahar Fırsatları başladı! İşte indirime giren ürünler 1 gün önce eklendi

Öne Çıkan İndirimli Ürünler

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Amazon'da günün öne çıkan indirimli ürünleri - 12 Mart