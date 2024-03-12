Amazon'da günün öne çıkan indirimli ürünleri

Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları
Her gün yenilenen Flaş Fırsatlar
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Öne Çıkan İndirimli Ürünler
- MSI THIN GF63 12UCX-1099XTR Notebook, Core i5 12450H, RTX2050: 21.899 TL
- Niceboy ION SmartSonic Şarj Edilebilir Diş Fırçası: 1.399 TL
- Greenote GSC60 Şarjlı Dikey Süpürge: 5.710 TL
- Apple AirPods Max: 21.999 TL
- Toshiba 55UA3D63DT 55” Ultra HD Android LED TV: 13.899 TL
- Bose SoundLink Flex Bluetooth Hoparlör: 5.799 TL
- Philips Hue Gradient Akıllı Renkli Led Şerit Aydınlatma: 1.099 TL
- Oral-B iO10 Şarjlı Diş Fırçası Siyah iO Sense: 9.179 TL
- Crocs Classic Slate Grey Terlik Unisex Yetişkin: 800 TL
- Slazenger DAPHNE G Yürüyüş Ayakkabısı Kadın: 679 TL
- DeFacto Kadın Oversize Fit Tweed Blazer: 400 TL
- Maybelline New York Makyaj Seti: 274 TL
- Kütahya Porselen Bone Kalipso 60 parça 12 Kişilik Yemek Takımı: 8.286 TL
- Pierre Cardin Porselen Pera Yemek Takımı Çok Renkli 6 Kişilik: 4.038 TL
- Porland Pure Alumilite Yemek Takımı 3 Parça: 825 TL
- Hauck Rapid 4D Air bebek arabası: 6.149 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.