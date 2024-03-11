Amazon'da Bahar Fırsatları başladı! İşte indirime giren ürünler

- Günün İlk Flaş Fırsatları
- Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
- Bahar Fırsatları Banka Kampanyaları
- İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edin!
- Yorumlar
Bahar Fırsatları boyunca cep telefonundan giyime, bilgisayar bileşenlerinden mutfak ürünlerine, kitaplardan kişisel bakıma pek çok kategoride indirimli fiyatlar sunuluyor. Bazı ürünlerde son günlerin en düşük fiyatları görülüyor.
İndirimli ürünler: Amazon Bahar Fırsatları
Günün İlk Flaş Fırsatları
Kampanya boyunca her gün saat 12.00 ve 18.00'de Flaş Fırsatlar olacak. Belirli ürünlerde kısa süreliğine ve sınırlı stoklarla geçerli indirimler olacak. Flaş Fırsatlar'da avatantajlı fiyatlar sunulacak.
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Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
11-26 Mart tarihlerinde satın aldığınız "Prime’a Özel Fırsat" ürünlerinin fiyatı 26 Mart’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse, aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek. İade için herhangi bir talep oluşturmaya gerek yok. Amazon, kampanya sonrasında otomatik olarak Amazon Bakiyesi olarak iadenizi gerçekleştirecek.
Bahar Fırsatları Banka Kampanyaları
İş Bankası: ‘Şimdi Al Sonra Öde’ kampanyası ile tüm Amazon.com.tr müşterileri, 30 Mart’a kadar Türkiye İş Bankası Maximum ve Maximiles kartlarıyla yapacakları 1000 TL ve üzerindeki alışverişlerinde ister peşin fiyatına 9 taksitle, ister şimdi alıp 3 ay sonra peşin fiyatına 3 taksitle ödeme kolaylığından faydalanabilecekler.
16 Mart – 15 Nisan 2024 tarihleri arasında Amazon.com.tr üzerinden tek seferde yapılacak 2.000 TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL Maxipuan, toplamda 1.000 TL’ye varan Maxipuan hediye edilecektir. ( bunun iletişimine 16 Mart sonrası başlamanız gerekmektedir. )
Yapı Kredi Bankası: 1-15 Mart 2024 tarihleri arasında Amazon.com.tr üzerinden tek seferde yapılacak 1.000 TL ve üzeri peşin ve taksitli alışverişlere 100 TL, 2.000 TL ve üzeri alışverişlere 200 TL Worldpuan hediye edilecektir.
İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edin!
İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatlar'daki şu konuları takip edebilirsiniz:
- Amazon Türkiye İndirimleri Ana Konu
- Amazon Türkiye Sadece İndirimli Ürün ve Fırsat Paylaşımları
- Notebook ve Masaüstü Bilgisayar İndirimleri Ana Konu
- Bilgisayar Parçaları ve Bilgisayar Aksesuarları İndirimleri Ana Konu
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.